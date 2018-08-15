 Следствие проверяет деятельность корреспондента DW за десятилетия | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.08.2018

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Беларусь

Следствие проверяет деятельность корреспондента DW за десятилетия

В Беларуси продолжается "хождение по мукам" корреспондента DW Павлюка Быковского. 15 августа ему вернули изъятые ранее банковские карточки, но оргтехнику следователи оставили у себя для проверки.

Корреспондент DW Павлюк Быковский

Корреспондент DW Павлюк Быковский

Корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский был вызван в среду, 15 августа, в Следственный комитет Беларуси на допрос. Как сообщил наш корреспондент, "беседа прошла спокойно". По ее итогам журналисту вернули банковские карточки как его собственные, так и его супруги. Ранее они были изъяты у Быковского и супруги.

Контекст

После девальвации рубля на первые позиции в Байнете вышли запросы о валюте, оттеснив поиск работы. Портал Tut.by составил рейтинг желаний белорусов. (13.10.2011)

Корреспондент русской редакции Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский продолжает оставаться в ИВС. (10.08.2018)

Кроме того, корреспонденту DW вернули оба изъятых жестких диска, однако компьютер, ноутбук и прочую оргтехнику следствие пока оставило у себя. По словам Быковского, для дальнейшей проверки фото- и других материалов журналиста, которые накопились за десятилетия его журналистской деятельности.

В пятницу, 17 августа, Минский городской суд должен рассмотреть жалобу адвоката журналиста Евгения Пыльченко на решение Партизанского районного суда, который ранее отказался удовлетворить жалобу на неправомерность задержания по делу о нелегальном доступе к платной подписке госагентства "Белта".

    

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Контекст

Взгляд на Беларусь со стороны

Белорусские политэмигранты оценивают ситуацию на родине и дают прогноз дальнейшего развития событий.  

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По данным супруги Павлюка Быковского, на 10 августа запланирован его допрос. После этого он может быть освобожден, сообщила Ольга Быковская.

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