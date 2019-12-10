 Следствие предполагает наличие пособника в Берлине у убийцы Хангошвили | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2019

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Германия

Следствие предполагает наличие пособника в Берлине у убийцы Хангошвили

Предполагаемый убийца чеченского полевого командира в Берлине не мог действовать в одиночку, поскольку прибыл в немецкую столицу не ранее чем за день до преступления.

На месте убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском парке

На месте убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском парке

Немецкое следствие считает, что убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили имел по меньшей мере одного пособника в Берлине. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания комитета по внутренним делам бундестага, в котором участвовал представитель Федеральной прокуратуры.

При этом собеседники агентства указали, что предполагаемый преступник приехал в Берлин из Варшавы не ранее чем за день до убийства Хангошвили, но за столь короткое время он не мог выследить место жительства и привычки жертвы, а также подготовить план бегства с места убийства. Кроме того, пока неясно, от кого убийца получил пистолет Глок 26, из которого был застрелен Хангошвили. По данным следствия, предполагаемый преступник 17 августа прилетел из Москвы в Париж, а оттуда вылетел в Польшу.

Дело об убийстве чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Контекст

Вдова Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, рассказала в интервью DW об угрозах, которым подвергалась ее семья на протяжении последних лет, и о попытках спецслужб убить ее мужа. (05.12.2019)

Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений. (18.09.2019)

С момента задержания предполагаемый преступник находится в предварительном заключении и отказывается комментировать вменяемые ему обвинения. Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, что происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

Берлин опроверг утверждение Путина о Хангошвили

В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов. 10 декабря президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство. Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Кроме того, Путин заявил, что РФ неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег. В свою очередь правительство ФРГ 11 декабря опровергло данное утверждение. "У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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