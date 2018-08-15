Следствие в Беларуси проверяет деятельность корреспондента DW за десятилетия

Корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский был вызван в среду, 15 августа, в Следственный комитет Беларуси на допрос. Как сообщил наш корреспондент, "беседа прошла спокойно". По ее итогам журналисту вернули банковские карточки как его собственные, так и его супруги. Ранее они были изъяты у Быковского и супруги.

Кроме того, корреспонденту DW вернули оба изъятых жестких диска, однако компьютер, ноутбук и прочую оргтехнику следствие пока оставило у себя. По словам Быковского, для дальнейшей проверки фото- и других материалов журналиста, которые накопились за десятилетия его журналистской деятельности.

В пятницу, 17 августа, Минский городской суд должен рассмотреть жалобу адвоката журналиста Евгения Пыльченко на решение Партизанского районного суда, который ранее отказался удовлетворить жалобу на неправомерность задержания по делу о нелегальном доступе к платной подписке госагентства "Белта".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:28 Now live 02:28 мин Поделиться Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2vh0E Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"