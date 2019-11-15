 СК РФ обвинил Родченкова в фальсификации данных LIMS | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2019

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Россия

СК РФ обвинил Родченкова в фальсификации данных LIMS

Следователи считают, что Родченков и неустановленные лица вносили изменения в электронную базу "с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов".

Григорий Родченков в московском Антидопинговом центре (Фото из архива)

Григорий Родченков в московском Антидопинговом центре (Фото из архива)

В Следственном комитете России (СК РФ) в субботу, 21 декабря, заявили о злонамеренном вмешательства Григория Родченкова в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ, "в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями" подтверждены факты "удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ". В СК РФ утверждают, что Родченков и неустановленные следствием лица вносили изменения в электронную базу "с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов".

Контекст

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Что же касается переданной Родченковым Всемирному антидопинговому агентству (WADA) "некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории", то его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений российскими следователями не установлена.

СК: "Западные партнеры не идут на сотрудничество"

В сообщении также отмечается, что следствие для установления истины  заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами. Но "иностранные партнеры уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи", сожалеют в СК РФ.

WADA отстранила Россию за фальсификацию данных

9 декабря исполком WADA своим решением на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом, в частности, на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

WADA посчитала доказанным тот факт, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащая сведения  о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года, была предварительно отредактирована. Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных "были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб". Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт СК РФ

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