СК РФ возбудил дело против литовских судей за приговор Язову

Следственный комитет считает, что судьи Вильнюсского окружного суда вынесли заведомо неправосудный приговор по "делу 13 января".
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, заочно приговорившего экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве.
Об этом в среду, 10 апреля, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора")", - сказала она.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы, признав его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кроме него за эти же преступления были осуждены еще несколько человек.
СК указывает на нарушениенорм международного права
"При этом на момент вынесения приговора судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе", - сказала Петренко. По ее словам, судьям также было известно, что уголовное преследование фигурантов этого дела велось с нарушением принципов и норм международного права и уголовного процесса.
В приговоре судьи констатировали тот факт, что "по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений". Таким образом, считают в СК, "судьи грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых". Петренко указала, что обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса - недопустимости придания уголовному закону обратной силы.
События 13 января
13 января 1991 года при попытке частей Советской армии и спецподразделений занять телебашню в Вильнюсе и здание Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
Литовская сторона обвинило в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.
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