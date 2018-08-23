 СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Дополнительный осмотр обломков самолета Качиньского пройдет с 3 по 7 сентября. Польша ранее инициировала повторное расследование крушения Ту-154М под Смоленском.

Место крушения самолета Ту-154М Леха Качиньского под Смоленском

Место крушения самолета Ту-154М Леха Качиньского под Смоленском

Следственный комитет России (СКР) удовлетворил запрос "компетентных органов Польши" об осмотре обломков самолете Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском. Об этом в четверг, 23 августа, сообщается на сайте СКР.

Контекст

Новый художественный фильм представляет крушение польского президентского самолета под Смоленском как акт мести, организованный российскими спецслужбами. (14.09.2016)

Недобросовестные политики по сей день интерпретируют авиакатастрофу, в которой погиб польский президент Качиньский, как результат заговора. А российские власти при этом создают благодатную почву для подозрений. (11.04.2013)

"С 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в  Смоленске", - сказано в сообщении ведомства. Осматривать детали будут следователи центрального аппарата, а также специалисты Главного управления криминалистики, указывает СКР.

Польша проводит повторное расследование крушения самолета Качиньского

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Лехом Качиньским, а также экипаж самолета. 

В ходе первого расследования причин катастрофы самолета Качиньского эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) счел причиной крушения ошибку пилотов.

Консервативное правительство Польши, пришедшее к власти в 2015 году, начало повторное расследование трагедии. Власти Польши заявляли о следах взрыва на борту самолета, Россия это опровергает.

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Авиакатастрофа под Смоленском: Польша начинает новое расследование

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Сайт СКР

В Польше представлен отчет с версией взрыва самолета Качиньского

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Министр обороны Польши сообщил, что правительственная комиссия готовит отчет с новой информацией об обстоятельствах крушения самолета Леха Качиньского.

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