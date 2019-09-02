 СК прекратил преследование пяти фигурантов ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СК прекратил преследование пяти фигурантов "московского дела"

Следствие не нашло состава преступления в действиях пяти участников митинга 27 июля в Москве, но не исключает наличие признаков административного правонарушения.

Полиция бьет дубинками протестующих в Москве, 27 июля 2019

Протесты 27 июля 2019 года в Москве

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых фигурантов дела о протестах в Москве 27 июля. Как сообщается на сайте ведомства во вторник, 3 сентября, по результатам расследования был сделан вывод об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

Контекст

До выборов в Мосгордуму остается меньше недели. Корреспондент DW понаблюдала, как самовыдвиженцы и партийные кандидаты проводят свои предвыборные кампании. (03.09.2019)

Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

Решение принято "по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", говорится далее в сообщении. Вместе с тем отмечается, что так как в действиях четырех активистов "усматриваются признаки административного правонарушения", их материалы направлены в органы МВД России. 

Следствие просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест

Ведомство также сообщило, что ходатайствует перед судом о переводе под домашний арест двух других фигурантов "московского дела". "Учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении", СК счел необходимым изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщается на сайте ведомства. 

Протесты против недопуска независимых кандидатов

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому теперь проходят 10 человек. Последняя акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:32

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения (12.08.2019)

 

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Ссылки в интернете

Следственный комитет РФ сообщает о прекращении преследования нескольких фигурантов дела об акции 27 июля в Москве

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения (12.08.2019)  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве (12.08.2019)  

Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости (29.07.2019)  

Самые известные задержания на протестах в Москве (12.08.2019)  

Также по теме

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

В Москве задержан еще один участник акции протеста 27 июля 02.09.2019

Никита Чирцов доставлен в ОВД Пресненского района Москвы. Активиста обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

В деле о протестах 27 июля появился новый фигурант 03.09.2019

Правоохранительные органы продолжают поиск и аресты участников протестов, которые, по их мнению, вступили в стычки с полицией. Очередным арестованным стал Эдуард Малышевский.

Moskau: Elternpaar Olga und Dmitrij

Суд отказался лишать семью Проказовых родительских прав из-за протестов в Москве 02.09.2019

Прокурор хотел лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, считая их участниками акции протеста 27 июля. Суд отказал ему в иске и посоветовал супругам больше не ходить на протесты.

Реклама

Самые читаемые

Санкции США против России: а Путин что?  

Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ  

Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно