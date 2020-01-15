СК Беларуси продлил срок расследования исчезновения экс-главы МВД Захаренко

Следственный комитет (СК) Беларуси продлил до 18 февраля 2020 года срок предварительного расследования по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Сообщение об этом - для уведомления семьи Захаренко - получил в среду, 22 января, белорусский правозащитник Олег Волчек. Это второе в этом году сообщение СК о незакрытом уголовном деле об исчезновении генерала милиции Захаренко 20-летней давности. В первом уведомлялось, что расследование возобновлено с 18 декабря 2019 года.

Возобновить расследование поручил президент Беларуси Александр Лукашенко, после того как 16 декабря в публикациях DW бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-главы МВД Захаренко. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко заявил: "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила". В то же время он назвал интервью Гаравского "куском вброса".

Бывший работник минской прокуратуры Олег Волчек, который с первого дня занимался независимым расследованием исчезновения экс-главы МВД, заявил DW, что такого рода уведомления СК для семьи Захаренко приходили неоднократно много лет подряд. "Следствие определяет механизм, способы и сроки расследования, может его продлить или приостановить, как это было уже не раз", - сказал Волчек. Но теперь, по его мнению, "власти будут смотреть по обстоятельствам, как реагирует общество на информацию о расследовании дел о похищениях и как складывается политическая ситуация".



Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999-го исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Расследование дел неоднократно приостанавливали, но после выхода публикации DW СК возобновил расследование уголовного дела по факту исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского.



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