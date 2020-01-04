СК Беларуси отказался возобновить дело о похищении Завадского

Светлана Завадская, жена похищенного в 1999 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, получила в понедельник, 6 января, ответ из Следственного комитета Беларуси на свое заявление с просьбой допросить в качестве свидетелей лиц, фамилии которых указал в интервью DW экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский. Однако СК в письме, адресованном Завадской, сообщил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

"Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002, - написано в решении СК. - Мнение Гаравского о похищении Д.Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции "Немецкая волна", не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования".

Светлана Завадская, комментируя DW письмо из Следственного комитета, заявила: "За все годы переписки с СК и прокуратурой такой циничной отписки я еще не получала". Она пояснила, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, однако дальнейшая судьба ее мужа так и не выяснена.

"Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому - уже закрытому делу о похищении", - подчеркнула Светлана Завадская. Она намерена обжаловать ответ СК в вышестоящих инстанциях.

Правозащитница призывает допросить Завадского и белорусских силовиков

Правозащитница Раиса Михайловская - представитель в комитете ООН по правам человека семьи похищенного в 1999 году экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, в беседе с DW заявила, что суд фактически не установил, что произошло с Завадским после похищения, где может находиться сам Завадский или его тело. Михайловская считает, что Светлана Завадская вправе требовать продолжить расследование в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, которыми, по ее мнению, является признание Юрия Гаравского.

"Следствию необходимо допросить самого Гаравского, других указанных им сотрудников СОБРа, создателя СОБРа Дмитрия Павличенко, бывших в разное время министрами внутренних дел Юрия Сивакова и Владимира Наумова, а также бывшего главу Совета безопасности Беларуси Виктора Шеймана", - убеждена Михайловская. Она отметила, что в отношении четырех белорусских силовиков действуют санкции Евросоюза.

За похищение Завадского были осуждены два экс-офицера МВД

Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский.

В 2002 году Верховный суд Беларуси признал виновными в похищении Завадского бывших офицеров МВД Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика, при этом их причастность к возможному убийству оператора доказана не была. В итоге Игнатович и Малик были осуждены на пожизненное заключение за похищение Дмитрия Завадского и за убийство еще пяти человек.

Гаравский рассказал о похищениях и убийствах критиков Лукашенко

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшим о своем участии в похищениях и убийствах критиков Лукашенко 20 лет назад. После публикации интервью Гаравского президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету республики провести проверку в связи с этой информацией.

18 декабря СК возобновил предварительное расследование по факту исчезновения экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко. 22 и 23 декабря заявления в СК о возобновлении следствия в связи с показаниями Гаравского подали Светлана Завадская и Ирина Красовская.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который занимался расследованием исчезновений белорусских критиков Лукашенко. В 2004 году Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что похищения и возможные убийства были совершены бойцами СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.

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