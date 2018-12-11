 Скупка ЕЦБ гособлигаций частично противоречит Конституции ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.05.2020

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Германия

Скупка ЕЦБ гособлигаций частично противоречит Конституции ФРГ

Бундесбанку после переходного периода длительностью не больше трех месяцев может быть запрещено участвовать в программах выкупа ЕЦБ вплоть до новых решений европейского банка.

Здание ЕЦБ в немецком Франкфурте-на-Майне

Здание ЕЦБ в немецком Франкфурте-на-Майне

Скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит Основному закону Германии, поскольку правительство ФРГ и бундестаг не проверили решения ЕЦБ. Так постановил во вторник, 5 мая, Федеральный конституционный суд Германии. Таким образом, немецкому Центробанку (Бундесбанку) после переходного периода продолжительностью не более трех месяцев будет запрещено участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

ЕЦБ запустил программу скупки гособлигаций в марте 2015 года как средство борьбы против слабой конъюнктуры и в попытке опустить уровень инфляции в еврозоне ниже двух процентов. С тех порсрок действия программы неоднократно продлевался, она функционирует и сегодня. Критики такого подхода обвиняют ЕЦБ в скрытом финансировании государственного долга стран ЕС.

В 2018 году Европейский суд в Люксембурге семью голосами против одного отверг иск к ЕЦБ, который подали христианско-социальный политик Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler), основатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Лукке (Bernd Lucke) и берлинский профессор Маркус Кербер (Markus Kerber). В своем актуальном вердикте Федеральный конституционный суд Германии назвал решение Европейского суда произволом и необязательным к исполнению.

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    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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