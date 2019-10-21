Сколько стоят в Германии книги и кто их читает

Что здесь, может быть, радует больше всего, - то, что в Германии по-прежнему очень много книжных магазинов (по разным оценкам, от 4 тысяч до 6 тысяч) и они чаще всего на жизнь не жалуются. Продаются книги в Германии, в основном, именно через книжные магазины. Продажа книг в интернете, конечно, очень популярна, но все же оборот книжных магазинов - вдвое больше и превышает 4 миллиарда евро в год.

А в целом годовой оборот книжной отрасли Германии составляет сейчас 9,13 млрд евро. Причем (это очень важно) покупают и читают, в первую очередь, художественную литературу и книги для детей: это, в общей сложности, около половины выходящих в стране книг. А выходит их немало: более 71 тысяч названий, если учитывать только новые издания.

11-13 евро за книгу

Для сравнения: в США оборот книжной отрасли составил в 2018 году (в пересчете) примерно 23 млрд евро. Но тут надо учитывать не только то, что население Соединенных Штатов почти в четыре раза больше, чем население Германии, но и то, что английский язык в мире распространен намного больше, чем немецкий. А если сравнить ФРГ с другими европейскими странами, то немцы их намного опережают. Скажем, в Италии и в Испании годовой оборот книжной отрасли - лишь чуть больше 2,75 млрд евро.

Заметим при этом, что в основной массе книги в Германии стоят относительно дешево: от 11 до 13 евро в среднем за книгу (опять-таки по разным оценкам). Что примерно соответствует минимальной заработной плате в час.

Но все это - деньги, доходы. А как обстоит дело собственно, с чтением? Тоже, в общем, все в порядке, хотя, конечно, могло быть и лучше. По последним репрезентативным данным известного немецкого социологического института Allensbach, примерно 9 миллионов немцев в возрасте от 14 лет каждый день берут в руки книгу. И, кстати, женщины читают охотнее, чем мужчины.

Бумага популярней

Одной из излюбленных тем на прошедшей только что во Франкфурте международной книжной ярмарке была электронная книга, ее популярность, ее будущее. Все последние годы пессимисты предрекали скорую смерть бумажной книги из-за наступления книги электронной. Но с некрологами явно поспешили. Во всяком случае, если говорить о Германии. Рынок электронных книг в ФРГ стагнирует. Судя по опросам, результаты которых только что опубликовало отраслевое объединение Bitkom, только каждый четвертый немец читает - хотя бы время от времени - электронные книги.

Бумажные же читают около 80 процентов опрошенных. Причем, соотношение это за последние пять лет практически не изменилось. "У электронных книг есть настоящие фанаты, но новых не прибавляется", - с некоторым унынием констатирует глава Bitkom Ахим Берг (Achim Berg).

Относительный неуспех электронной книги в Германии эксперты объясняют не только традиционной консервативностью немцев, но и тем, что цена на электронную книгу в ФРГ лишь немногим ниже, чем на книгу бумажную. Дело в том, что в Германии законодательно действует фиксированная цена на книги (Buchpreisbindung), защищающая интересы мелких книготорговцев: чтобы крупные, которые могут закупать издания оптом, не продавали бы их по демпинговым ценам. Это правило распространяется как на бумажные, так и на электронные книги. Ну, а скачивать нелегально электронные версии - себе дороже: штраф слишком высокий. Да и защищены электронные книги очень хорошо.

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