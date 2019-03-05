Сколько стоит в Германии уборщица?

Согласно результатам опроса института социологических исследований Forsa, почти каждая десятая семья в Германии прибегает к услугам уборщиц и помощников (чаще, конечно, помощниц) по хозяйству. Их оплата зависит от того, в каком регионе Германии вы живете, в сельской местности или в городе. Обычно цены в больших городах выше, чем в провинции. Понятно, почему: где выше спрос, там и выше цены. Средняя почасовая оплата - от 10 до 16 евро.

Федеральное объединение сервисных услуг по дому (Bundesverband Haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen) предлагает уборщиц по всей Германии. Эти предложения легко найти на сайте. Но здесь цены выше: от 17 до 22 евро в час. Дело не только в том, что приходится платить за посредничество: в эту сумму входят социальные отчисления и страховые взносы. Зато тот, кто находит уборщицу через эту организацию, может ни о чем больше не беспокоиться: за все формальности отвечает и всю ответственность несет фирма, предложившая вам услуги.

Риск для обеих сторон

Правда, согласно исследованию Forsa, лишь немногим более трети опрошенных немцев заключают с уборщицами официальный договор. Большинство предпочитает платить им наличными без оформления трудовых отношений. На первый взгляд, это выгодно обеим сторонам: одна не тратится на страховку и социальные взносы, другая не платит налоги. Но нелегальная работа на дому является праонарушением и грозит штрафу до 5000 евро.

Если "нелегальная" уборщица упадет со стремянки, поскользнется на мокром полу и, скажем, сломает или подвернет ногу, то работодателю придется взять на себя расходы на лечение и, возможно, на реабилитацию этой уборщицы. Кроме того, договор нужен и в том случае, если у вас во время уборки разобьется ваза или пропадет что-то ценное. Если в таком случае обратишься в полицию или в страховую компанию, которая могла бы компенсировать убытки, то факт нелегальной работы на дому вскроется - со всеми вытекающими отсюда последствиями.

По тарифу Minijob

Есть в Германии и такой вариант. Можно взять уборщицу в рамках договора минимальной заработной платы (Minijob). Все формальности берет на себя специальное агентство.

"Если уборщицы получают по этому договору не более 450 евро в месяц, то они освобождаются от налогов, а доля выплат со стороны работодателя составляет около 14 процентов от суммы этой минимальной оплаты труда, - рассказывает кельнский адвокат Агнес Лизик (Agnes Lysik). - Сюда входят также выплата пенсионных взносов и страхование от несчастных случаев".

Переселенка из России Наталья Кунц (Natalia Kunz) работает в городе Мёнхенгладбахе по этому тарифууже несколько лет. Замужнюю мать троих детей такой семейный приработок вполне устраивает. Один раз в неделю она убирает дом и офисные помещения небольшой фирмы, расположенной в том же частном доме.

Надо сказать, что не только предприниматели, но и частные лица в Германии могут списывать зарплату, которую они платят своим уборщицам, с налогов. Но для этого опять-таки нужен официальный договор.

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