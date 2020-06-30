 Сколько рыб в пруду, или Занимательная математика для детей и взрослых | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Сколько рыб в пруду, или Занимательная математика для детей и взрослых

Математика может быть увлекательной, наглядной и понятной. Она объясняет загадки повседневной жизни. Скажем, такие: почему в часе 60 минут? cколько рыб плавает в пруду? И многие другие.

1+1=3???

Множество курьезных, полезных и, конечно, интересных историй из мира цифр два профессора математики - Кристиан Хессе (Christian Hesse) и Карстен Шванке (Karsten Schwanke) - собрали в своей книге "От счастливого числа до ПИН-кода". В предисловии они обещают "объяснить тайны повседневной жизни" с помощью математики. Ну, например: какой самый опасный день года? почему в кошельке всегда собирается так много мелочи? можно ли разработать систему, чтобы с ее помощью выигрывать в рулетку? (спойлер: нельзя).

Многие из этих занимательных задачек, безусловно, будут интересны и взрослым, и детям. Скажем, такая: как установить, сколько рыб плавает в пруду?

Это, оказывается, довольно просто. Во всяком случае, теоретически. Во-первых, надо поймать, допустим, 50 рыб. Пометить всех, потом выпустить обратно в пруд. Через какое-то время поймать еще 50 рыб. Посмотреть, сколько среди них помеченных. Допустим, десять. Допустим также, что помеченные в первый раз рыбы распределяются в пруду равномерно. То есть доля помеченных рыб в пруду составляет 1:5. Всего рыб в пруду: 50х50 = 250.

Слишком много допущений? Но, в принципе, именно так вычисляют количество диких животных в тех местах (например, в непроходимых лесах или на огромной территории), где их просто пересчитать трудно.

Почему в часе 60 минут?

Одна из повседневных загадок, имеющая отношение к математике, - это то, как мы измеряем время и углы. В самом деле: везде господствует десятичная система счисления: 10 метров, шесть соток, сто рублей, - но в часе почему-то не сто минут, а шестьдесят. А окружность - 360 градусов (60х6), а прямой угол - 90 градусов (60+60:2). Почему?

Это остатки шестидесятеричной системы счисления, которой пользовались еще в III веке до н. э. древние шумеры, потом переняли вавилоняне, позже, в Средние века, использовали арабские астрономы, а в Европе - Карл Великий в своей денежной системе. Даже в Пруссии XIX века в талере было не 100 пфеннигов, а 360.

Девочка с будильником

О происхождении шестидесятеричной системы существуют разные гипотезы, отчасти дополняющие друг друга. Одна говорит о том, что в Междуречье число 60 выбрали потому, что оно сочетало более древнюю 12-ричную систему и счет на пальцах (60=12x5). Но, пожалуй, самая вероятная гипотеза - та, о которой пишут авторы книги "От счастливого числа до ПИН-кода": наши древние предки выбрали за основу системы счисления и счета число 60 потому, что оно нацело делится на множество других чисел (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30) и при этом является сравнительно небольшим. Это, вероятно, главная причина многовековой популярности шестидесятеричной системы, дошедшей и до наших дней. Даже детям лего считать часы и минуты.

Парадокс дней рождения

Раз уж мы заговорили о вероятности, то вот вам вопрос на засыпку: сколько людей должно быть в группе - скажем, в школьном классе, - чтобы вероятность совпадения дней рождения (число и месяц) у каких-либо двух из них была больше 50 процентов? Казалось бы, ответ очевиден: 100-процентная вероятность - 365 человек, значит 50-процентная - 183 человека.

Неправильно. Всего 23. Это подсчитали математики, причем довольно легко. И даже дали этому название: парадоксы дней рождения. А считали, так сказать, обратное: какова вероятность того, что у всех 23 одноклассников - разные дни рождения? У первого - в какой-то из 365 дней года (високосные для простоты проигнорируем), у второго - 364 других возможности, у третьего - 363 и так далее до 23-го одноклассника. У него вероятность родиться в совершенно другой день - 343/365. Перемножим эти вероятности:

364/365 х 363/365 х 362/365 х ... 344/365 х 343/365 = 0,5. То есть 50 процентов!

Выходит, что среди участников каждого футбольного матча плюс судья вполне вероятно могут оказаться два человека, которые справляют день рождения в один день? Именно так. В сборной Германии на провальном для нее чемпионате мира 2018 года в России было как раз 23 игрока. И у двух их них - Никласа Зюле и Жерома Боатенга - день рождения действительно в один день, 3 сентября.

Жером Боатенг (слева) и Никлас Зюле (в центре) поздравляют друг друга

Жером Боатенг (слева) и Никлас Зюле (в центре) поздравляют друг друга

Особенность книги "От счастливого числа до ПИН-кода", которая делает ее особенно интересной и легко читаемой: авторы не замкнулись в мире цифр и вычислений. Здесь не только дроби, уравнения, квадратные корни, комбинаторика и так далее, но и увлекательные истории, связанные не с числами (или, скажем так, не только с числами), а с людьми. Так, одна из главок посвящена Софье Ковалевской - выдающемуся российскому математику, первой женщине, добившейся столь фантастических успехов в этой и сегодня преимущественно "мужской" области науки.

Стена Софьи Ковалевской

Для авторов Ковалевская интересна не только своими математическими достижениями, о которых они пишут чуть ли не вскользь, и не только своими тесными связями с Германией: по матери она была немкой (ее прадед, математик, астроном и геодезист, приехал в Россию в 1783 году) и училась в немецких университетах (в России женщин в высшие учебные заведения тогда не принимали). Больше всего в книге "От счастливого числа до ПИН-кода" рассказывается о том, как и почему Софья Ковалевская увлеклась математикой.

Обложка книги От счастливого числа до ПИН-кода

Обложка книги "От счастливого числа до ПИН-кода"

Причиной было одно курьезное обстоятельство. Когда семья отставного генерал-лейтенанта артиллерии, отца Софьи, поселилась в имении и там делали ремонт, на детскую комнату Софьи не хватило обоев. Тогда отец достал с чердака старые учебники, по которым он учился в университете, и стену оклеили страницами из пособия по высшей математике. Девочка, которой вообще мало занимались, часами проводила перед этой стеной - и так увлеклась математикой. А когда в 15 лет стала изучать дифференциальные исчисления, вспоминала формулы с этой стены.

Такой привычный лист бумаги

А вот это имя вам, наверняка, незнакомо, хотя вы, без сомнения, каждый день пользуетесь тем, чем мы обязаны этому человеку - Вальтеру Порстману (Walter Porstmann), немецкому инженеру и математику. В начале ХХ века он был помощником известного ученого-универсалиста, организатора науки, лауреата Нобелевской премии по химии Вильгельма Оствальда (Wilhelm Friedrich Ostwald), происходившего из остзейских немцев и родившегося в Риге (тогда - Российская империя). Для одной из монографий Оствальда его помощник Порстман использовал упомянутый за много лет до этого специальный формат бумаги с соотношениями сторон: 1 к квадратному корню из 2.

Надо сказать, что в те времена не существовало стандартизированных форматов бумаги, к которым мы привыкли сегодня, хотя попытки как-то упорядочить существовавший хаос предпринимались не раз. В 1389 году, например, итальянские типографы договорились в Болонье, что будут использовать всего четыре размера, и эти размеры даже выгравировали на мраморе. Но они были выбраны более или менее случайно, и о договоренности быстро забыли. В обороте по-прежнему находилось несколько десятков различных форматов!

Стандартный лист бумаги

А Порстману удалось в 1918 году раз и навсегда стандартизировать бумажный лист. Он принял упомянутое соотношение, а за максимальное основание так называемой серии "А" (так она обозначается и поныне) - лист площадью 1 кв. м. Это был лист А0. Половина его, то есть если перегнуть этот большой лист пополам, - А1. В свою очередь, половину А1 составлял формат А2 и так далее. Для нас самый привычный в обиходе - лист машинописной бумаги А4. Площадь этого листа, формат которого стал стандартным сначала в Германии, а потом и во всем мире, - 1/16 кв. м., размеры - 210х297 мм.

Этот стандарт поразительно упростил жизнь миллионам людей. Но не всем. В Канаде, например, он и по сей день не абсолютен. В результате там используются формуляры двухсот разных размеров, для пересылки которых приходится выпускать около 70 почтовых конвертов разного формата! Бедные канадцы!..

Смотрите также:

  • Число пи

    Числа и немцы

    Число пи и не только

    14 марта - День числа пи. Его отмечают и любители математики в Германии. Новый немецкий рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой был установлен в 2018 году: 15320 цифр. Немцы и числа, - об этом пойдет речь в нашей фотогалерее.

  • Как немцы считают на пальцах

    Числа и немцы

    Большой палец вместо мизинца

    При пальцевом счете немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.

  • Как считают напитки в немецком ресторане

    Числа и немцы

    Как считают напитки

    Сколько пива вы выпили за вечер, официант не даст забыть. Он ведет счет напиткам на бирдекеле - картонной подставке под кружку, отмечая каждый напиток черточкой. Четыре вертикальные, пятая - горизонтальная. Если клиент не согласен со счетом и дело доходит до суда, то "отметки на подставке" будут приняты в качестве свидетельства.

  • Числа по-немецки

    Числа и немцы

    Счет наоборот

    В немецком языке двузначные числа читаются в обратном порядке: сначала цифра из разряда единиц, а потом - из разряда десятков. Пример: 25 - это "пять и двадцать". В трехзначных числах сначала называют сотню, потом единицу, потом десяток. В Германии это устраивает не всех. Есть даже объединение Zwanzigeins, которое выступает за "нормальный", последовательный порядок цифр.

  • Нумерация этажей в Германии

    Числа и немцы

    Первый этаж - это второй

    Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.

  • Улицы без названий

    Числа и немцы

    Улицы без названий

    В поселке под названием Хильгермиссен (Нижняя Саксония) в адресах указывают только номера домов - у улиц нет названий. Местный совет хотел было изменить традицию, но жители выступили против, собрав подписи. Нет названий улиц и в центре Мангейма. Для обозначения кварталов здесь используют буквы и числа. Пример: T3 5 (T3 - это квартал, 5 - номер дома).

  • Четное или нечетное количество цветов дарить, немцы не придают значения.

    Числа и немцы

    Сколько цветов дарить

    Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.

  • Числа и суеверия у немцев

    Числа и немцы

    Числа и суеверия

    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Как рассчитать счастье с помощью математики

Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет. (26.10.2018)  

Как запоминают компьютерные пароли немецкие разведчики

Публикация личных данных и переписки сотен немецких политиков и журналистов, полученных в результате хакерского взлома, снова остро поставила вопрос о компьютерной безопасности. (04.01.2019)  

Тысячи немецких выпускников протестуют против слишком трудных экзаменов по математике

По мнению тысяч немецких школьников, только что сданный ими выпускной экзамен по математике был слишком сложным. Они протестуют. И что будет? (06.05.2019)  

Где живет лучший математик мира

30-летний Петер Шольце, профессор Боннского университета, признан самым выдающимся математиком современности. Знакомьтесь! (02.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Женщины и хай-тек  

Пять немецких изобретений, которые изменили мир  

Чип для перепрограммирования клеток  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW