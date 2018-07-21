 Сколько потратили иностранные болельщики во время ЧМ-2018 в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.07.2018

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Россия

Сколько потратили иностранные болельщики во время ЧМ-2018 в России

По подсчетам Сбербанка, в целом гости чемпионата мира по футболу оставили в России 1,5 млрд долларов. Самыми щедрыми оказались граждане США и Китая, чьи команды не участвовали в турнире.

Футбольные фанаты на Никольской улице в Москве

Во время ЧМ-2018 средний чек на Никольской улице в Москве равнялся 8800 рублям

Во время ЧМ-2018 средний чек на Никольской улице в центре Москвы, ставшей главной фан-зоной для болельщиков, равнялся 8800 рублям, отмечается в новом исследовании Сбербанка. Больше всех на Никольской потратили держатели платежных карт из четырех стран: Китая (50 млн рублей), Мексики (22 млн рублей), США (16 млн рублей) и Катара (12 млн рублей), который примет чемпионат мира по футболу в 2022 году.

При этом последние, по всей видимости, оказались поклонниками эксклюзивных товаров: за один день катарские болельщики совершили четыре покупки на общую сумму 8 млн рублей. Что именно они приобрели, правда, неизвестно. По данным Сбербанка, общие расходы футбольных фанатов в европейской части России составили 1,5 млрд долларов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда в РФ проходили матчи Кубка конфедераций, отмечается в исследовании.

Фанаты сборной Франции

Фанаты сборной Франции не попали в число лидеров по расходам, зато их любимцы выиграли ЧМ-2018

При этом только через системы Сбербанка за время чемпионата иностранцы потратили в России 39 млрд рублей: в сумму вошли транзакции по картам и операции по обмену наличной валюты на рубли. За период ЧМ-2018 Сбербанк обслужил клиентов из 194 иностранных государств, включая такие, как Эфиопия, Вануату и Гвинея-Бисау.

Наибольшую выгоду от ЧМ-2018 получили Москва и Санкт-Петербург

Авторы исследования отмечают, что иностранные болельщики потратили больше всего денег в Москве, оставив в российской столице 18,5 млрд рублей. Вторую строчку в списке занимает Санкт-Петербург: здесь фанаты потратили 8,3 млрд рублей. На третьем и четвертом местах Краснодарский край (2,6 млрд рублей) и Свердловская область (1,22 млрд рублей) соответственно. За ними следует Татарстан, где гости ЧМ-2018 оставили 1,21 млрд рублей, свидетельствуют данные Сбербанка.

Иранские болельщики в Москве

Иранские болельщики в Москве

Между тем от мирового футбольного первенства выиграли не только города, в которых проходили матчи турнира, но и соседствующие с ними регионы, обеспечившее расселение туристов в гостиницах из-за дефицита мест.

В качестве примеров авторы доклада называют Рязанскую область, которая граничит с Московской и Нижегородской областями и Мордовией, а также Ульяновскую область, граничащую с Мордовией, Татарстаном и Самарской областью.

Крупнейшая статья расходов - отели и рестораны

Как отмечают в Сбербанке, больше всего денег иностранные болельщики потратили на отели, рестораны и транспорт. Гости чемпионата оставили немало средств также в барах, закусочных, сувенирных лавках и музеях. Любопытно, что самыми щедрыми болельщиками оказались граждане США и Китая, чьи команды не участвовали в чемпионате.

Контекст

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По данным исследования, крупнейшей статьей расходов стали гостиницы, которые в общей сложности заработали 5 млрд рублей. При этом туристы из стран с более высокими доходами населения - США, Великобритании, Германии, Австрии - потратили на отели примерно пятую часть от общего бюджета своей поездки на ЧМ-2018. Для сравнения: фанаты из Латвии, Эстонии Беларуси и Украины израсходовали на эти цели в четыре раза меньше средств. Львиная доля затрат этой категории болельщиков пришлась на супермаркеты.

От гостиниц ненамного отстают рестораны, где болельщики потратили 4,3 млрд рублей. Больше всего средств там оставили жители Швеции, выделившие на посещение высококлассных заведений общепита около четверти своего бюджета. В свою очередь гости из Туркменистана, Беларуси, Эстонии, Вьетнама и Украины, наоборот, на этом сэкономили - на отели и рестораны у них ушло менее 5 процентов потраченных за время ЧМ-201 средств.

В то же время граждане Китая и Катара активно покупали одежду, потратив на нее, соответственно, 26 и 45 процентов своего бюджета. За время ЧМ-2018 китайцы также обеспечили 65 процентов всех доходов от продаж косметики и 38 процентов - ювелирных изделий, сказано в исследовании Сбербанка.

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