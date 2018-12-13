Сколько немцы тратят на еду, одежду и ЖКХ

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии.
Современное общество не случайно называют обществом потребления. Сколько в среднем расходует обычная немецкая семья и на что? Есть два статистических исследования, которые дают ответ на этот вопрос. Одно из них, по-немецки сокращенно EVS (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe), публикуется раз в пять лет. Другое - LWR (Laufende Wirtschaftrechnungen) - ежегодное.
По запросу DW, Федеральное статистическое ведомство Германии (Statistisches Bundesamt) предоставило свежие данные LWR, которые опубликованы только что, в декабре. Исследование репрезентативно и позволяет судить о структуре расходов в 2017 году.
Подчеркнем: речь идет о потребительских товарах и основных статьях расходов на жилье и ЖКХ. Самая крупная статья расходов домашнего хозяйства (так обозначается статистическая единица) в Германии - оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг. На это уходит больше трети всех потребительских расходов. А в целом эти расходы составляют в ФРГ, в среднем, 2517 евро в месяц. Обязательное страхование, взносы по частным страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят, - как и то, что жители страны откладывают, как говорится, "на черный день" (если откладывают).
Второе место, после расходов на жилье и коммунальные услуги, разделили сразу две статьи расходов. Еда, напитки, табачные изделия - в одной группе, и транспорт, включая личные автомашины, - в другой. По 350 евро уходит на эти две статьи расходов. Траты на еду составляют около 14 процентов всех потребительских расходов. Скромные расходы любящих поесть и попить немцев на еду объясняются еще и тем, что уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС.
Третье место по величине расходов занимает досуг. На различные развлечения, культурные мероприятия и т.д. немцы тратят около 260 евро в месяц. Сюда не входит посещение баров, ресторанов и других питейных заведений. На пиво и кулинарные "развлечения" немцы отдают 146 евро. Чуть меньше они тратят на бытовую технику. Одежда и обувь - явно не главный приоритет. В среднем, каждая семья тратит на них 110 евро в месяц.
Ну, а самая маленькая статья расходов - образование. На нее в месяц уходит всего 18 евро, меньше одного процента бюджета. Ведь обучение и в школах, и высших учебных заведениях в Германии, за редкими исключениями, бесплатное.
Ну, а сколько же остается после всех этих трат у среднестатистической немецкой семьи (домашнего хозяйства, говоря языком статистики)? Доходы такой семьи, включая выплаты по банковским вкладам и поступлений средств от аренды недвижимого имущества составили в 2017 году примерно 5400 евро "чистыми", а у тех, кто живет только на зарплату, - 3400 евро. То есть свободных денег у немецкой семьи остается после всех выплат от 880 до 2900 евро. В оптимальном варианте потребительские расходы немецкого "домашнего хозяйства", включая расходы на жилье и питание, составляют меньше половины (46 процентов) доходов.
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