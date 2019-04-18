Сколько золота у простых немцев?

Немцы активно инвестируют в золото - и в данном случае имеются в виду сами граждане, а не государство. Это показало новое исследование, проведенное Берлинским университетом имени Штайнбайса по заказу банка Reisebank. По результатам репрезентативного опроса, в котором приняли участие около двух тысяч жителей Германии, выяснилось, что у немцев в частном владении более 8900 тонн этого драгоценного металла - в два с половиной раза больше, чем в Немецком федеральном банке (бундесбанке).

Таким образом, размер частных накоплений вышел на новый рекордный уровень. По сравнению с 2016 годом, когда проводилось предыдущее исследование, немцы поднакопили еще 246 тонн золота. Вместе с золотым запасом бундесбанка, как указывают аналитики Reisebank, это 6,5 процентов мировых золотых резервов.

Золото и немцы: что покупают и где хранят

Три четверти жителей Германии владеют золотом. Большинство имеют ювелирные изделия. Почти у 18 процентов в собственности есть слитки или монеты, у 14,5 процента - ценные бумаги, приобретенные, в частности, на Франкфуртской и Штутгартской фондовых биржах. Но если смотреть по весу, то основная часть золотого запаса жителей Германии - это физическое золото: 4925 тонн (монеты и слитки).

В европейском сравнении немцы лидируют по общему размеру золотых запасов. Но если судить по тому, сколько этого драгоценного металла приходится на душу населения, то их опережают итальянцы. В пересчете на душу населения в среднем в собственности у каждого немца старше 18 лет находится 58 граммов золота в виде ювелирных изделий и 71 грамм - в виде слитков или монет.

Есть существенные различия по регионам. Так, самые большие частные золотые запасы, согласно результатам исследования, находятся на юге Германии: в Баварии и Баден-Вюртемберге на одного жителя приходится в среднем 89 граммов золота. Для сравнения: на западе страны - 74 грамма, на севере - 60 граммов, а на востоке Германии 55 граммов на душу населения.

Почти 40 процентов немцев хранят золото в своем банке, арендуя сейф, 5 процентов - пользуются услугами специализированных фирм по продаже драгоценных металлов. Но еще 38 процентов доверяют лишь собственным четырем стенам и хранят золото дома.

Каждый четвертый участник опроса признался, что за последние два года вкладывал деньги в золото. Половина из них приобрели слитки, треть - монеты. Большинство довольны своим решением и собираются и дальше пополнять свои золотые резервы. Четверть опрошенных делали покупку через интернет. Для большинства же при приобретении драгметалла важен личный контакт с сотрудниками банка или специализированной фирмы. В среднем инвестиции составили 4730 евро на человека. Однако, если учесть все частные сбережения немцев, то инвестиции в золото составляют менее двух процентов.

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