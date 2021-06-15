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Скандал с турбинами Siemens в Крыму

О поставке двух газовых турбин Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля 2017 года. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины немецкого производства.

Согласно результатам расследования Reuters, российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани. В заявлении, распространенном 21 июля 2017 года, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на аннексированный Россией украинский регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstatung verwenden!*** via Andrey Gurkov The SGT-800 gas turbine is extremely economical and efficient to operate in power generation and combined heat and power applications (CHP). It is used in simple-cycle gas turbine power plants, combined cycle power plants as well as for CHP, thanks to its outstanding exhaust gas heat figures. The photo shows a SGT-800 gas turbine in the factory in Finspong, Sweden.

Турбины Siemens для Беларуси: кредита от KfW не будет, но поставки идут 15.06.2021

Компания Siemens Energy продолжает выполнять заказ белорусских госкомпаний на 16 газовых турбин и часть из них уже доставила в Беларусь, хотя непонятно, кто теперь за это платит.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstatung verwenden!*** via Andrey Gurkov The SGT-800 gas turbine is extremely economical and efficient to operate in power generation and combined heat and power applications (CHP). It is used in simple-cycle gas turbine power plants, combined cycle power plants as well as for CHP, thanks to its outstanding exhaust gas heat figures. The photo shows a SGT-800 gas turbine in the factory in Finspong, Sweden.

Турбины Siemens для Беларуси: в какой мере оправдан шитшторм в соцсетях? 06.03.2021

У оппозиционных белорусов и диаспоры - новая форма борьбы с режимом Лукашенко. Но под ударом оказалась не та немецкая компания. А Siemens Energy и Commerzbank ответили DW.
17.02.2014 ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/D. Gust

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой 28.09.2020

Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
12.03.2013, EUROPA, DEUTSCHLAND, Goerlitz, Turbinenfertigung, Siemens AG, Sektor Energy, Fossil Power Generation, Turbinenwerk Goerlitz Foto: Jürgen Lösel/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Глава Siemens: Инцидент с поставками турбин в Крым не добавил прочности отношениям 16.02.2019

Siemens продолжит активно работать в РФ и наращивать инвестиции, несмотря на поставки турбин концерна в Крым. В интервью DW глава компании Джо Кезер назвал и флагманский проект в России.

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Как норвежский ильменит в обход санкций попал в Крым? 06.07.2018

Две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым. DW - о расследовании радиостанции Deutschlandfunk и реакции немецкого правительства.
20.10.2009 ARCHIV - Ein VW-Mitarbeiter säubert am 20.10.2009 im Volkswagenwerk im russischen Kaluga das Logo eines Volkswagen-Fahrzeug vom Modell Tiguan. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Volkswagen fährt wegen Absatzkrise Produktion in Russland zurück vom 23.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Взлеты и падения немецких компаний на рынке России (фотогалерея) 26.06.2018

Фирмы из ФРГ по-прежнему активно работают на российском рынке. Сотрудничество продолжается, хотя порой и не обходится без скандалов и поражений. Галерея DW о немецком бизнесе в РФ.
ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Сможет ли Россия делать турбины не хуже Siemens? 26.04.2018

В целях импортозамещения российским компаниям поручено разработать собственную большую газовую турбину. Насколько это реально и перспективно? DW спросила у немецких машиностроителей.
Quelle: Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine https://www.facebook.com/DPSUkraine/photos/pcb.990475061104242/990474974437584/?type=3&theater 05.04.2018

Что будет делать Украина с судном "Норд" и его экипажем 10.04.2018

Задержанное в Азовском море рыболовное судно "Норд" под российским флагом вызвало очередной скандал между Украиной и РФ. Как утверждает Киев, российские дипломаты уже дважды пытались вывезти экипаж в Россию.
ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Пока "Газпром" строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин 05.02.2018

Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания "Газпром" кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы.

DEUTSCHLAND, BERLIN - März 02: Konstruktion von Gasturbinen bei der Siemens AG in Berlin. Techniker prüft die Verpackung einer Gasturbine mit der Aufschrift Power from Berlin | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Новые турбины Siemens для России - прагматизм вместо обиды 19.12.2017

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков.
LENINGRAD REGION, RUSSIA. JUNE 18, 2015. A view of the Siemens Gas Turbine Technologies plant, a joint venture of Power Machines and Siemens. Alexander Ryumin/TASS |

О чем спорят Siemens и дочки "Ростеха" в российском суде 08.11.2017

В Московском арбитраже рассматривают сразу три иска с участием четырех юрлиц по двум контрактам вокруг поставки газовых турбин Siemens в Крым. Подробности - у DW.
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 16, 2017: Russia s Prime Minister Dmitry Medvedev (C back) holds a meeting of the Foreign Investment Advisory Council at his Gorki residence. Yekaterina Shtukina/Russian Government Press Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS064BB2

Глава Siemens съездил не в Сочи, а в Москву 17.10.2017

Джо Кезер, не поехавший на встречу немецких бизнесменов с Владимиром Путиным, принял участие в заседании иностранных инвесторов у Дмитрия Медведева.

LENINGRAD REGION, RUSSIA. JUNE 18, 2015. A view of the Siemens Gas Turbine Technologies plant, a joint venture of Power Machines and Siemens. Alexander Ryumin/TASS |

Что думает немецкий бизнес о работе в России (видео) 16.10.2017

Несмотря на скандал с нелегальной поставкой в Крым турбин Siemens, немецкое бизнес-сообщество с оптимизмом смотрит как на будущее российской экономики, так и на свои инвестиции.
Titel: Sotschi Schlagworte: Sotschi, Olympische Winterspiele, Umweltzerstörung Wer hat das Bild gemacht?: Arne Lichtenberg Wo wurde das Bild aufgenommen?: Sotschi Wann wurde das Bild gemacht: 13.11.2013 Bei welcher Gelegenheit/in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen?: Besuch von Sotschi Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen?: Blick auf den Lift in Krasnaja Poljana In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Bildergalerie

Разговор немецкого бизнеса с Путиным - о турбинах ни слова 13.10.2017

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс рассказал DW о встрече президента Путина с бизнесменами из ФРГ и о темах, которые они обсуждали в Сочи.
A red traffic light is seen in front of an office building of Siemens AG in Munich Perlach, in this May 30, 2014 file photo. A Chinese regulator investigated Siemens AG in 2014 over whether the German group's healthcare unit and its dealers bribed hospitals to buy expensive disposable products used in some of its medical devices, three people with knowledge of the probe told Reuters. To match Exclusive CHINA-CORRUPTION/SIEMENS REUTERS/Lukas Barth/Files

Комментарий: Демарш Siemens против Путина 12.10.2017

Демонстративный неприезд главы немецкого концерна Siemens Джо Кезера на встречу с президентом РФ свидетельствует о глубине конфликта вокруг поставки турбин в Крым, считает Андрей Гурков.
LKWs aus Ost- und Westeuropa treffen sich in Südfrankreich. Narbonne, Languedoc-Roussillon, Frankreich, 23.09.2007 | Verwendung weltweit

Volkswagen, грузовики, Крым: запрет действует уже давно 11.10.2017

Немецкий концерн всего лишь напомнил своим дилерам о действующих санкциях ЕС. Многие российские СМИ преподнесли это как большую новость.
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