Скандал с турбинами Siemens в Крыму

О поставке двух газовых турбин Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля 2017 года. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины немецкого производства.

Согласно результатам расследования Reuters, российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани. В заявлении, распространенном 21 июля 2017 года, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на аннексированный Россией украинский регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.