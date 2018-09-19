Скандал об отмывании денег в Danske Bank докатился до Великобритании

Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись и правоохранительные органы Великобритании. Британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) известно, что в скандал вовлечены компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, сообщила представитель ведомства в пятницу, 21 сентября. В настоящее время NCA работает со своими партнерами, чтобы выяснить масштабы этого участия, а также пресечь использование зарегистрированных в Великобритании компании для отмывания денег.

Накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что планирует 2 октября обсудить скандал вокруг Danske Bank с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии. "Масштаб скандала шокирует… Я хочу понять, где произошла главная ошибка", - пояснила Юрова, не исключив, что к решению проблемы будет приобщено Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в свою очередь назвала ситуацию с Danske Bank "гигантским скандалом".

Подозрительные операции на сумму почти 200 млрд евро

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии, отмечает агентство Reuters.

19 сентября глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост, заявив, что банк, "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии". Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что масштабы скандала "ужасают", и потребовал оперативно выяснить его обстоятельства.

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