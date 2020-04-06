Система "Платон"

В Москве и Московской области разрешена работа салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии. Тем временем, москвичей начали штрафовать за несоблюдение режима изоляции.
В ряде российских регионов водители большегрузных автомобилей устроили новые акции протеста против платного проезда по федеральным трассам. С середины апреля тариф вырастет на четверть. Из Санкт-Петербурга – репортаж DW.
На сайте швейцарской бульварной газеты Blick была опубликована статья, из которой следовало, что организаторы конкурса готовы применить к Киеву санкции. Причина якобы в том, что Украина не хочет впускать Юлию Самойлову.