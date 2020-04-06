Система "Платон"

Коллапс из-за "ГЛОНАСС", или Конец эры перегонщиков

Обязательная установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию иномарки привела к тому, что бизнес по перегону авто в РФ, и без того находящийся на грани выживания, оказался парализован.