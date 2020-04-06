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Система "Платон"

Коронавирус в Москве: внезапное открытие салонов красоты и суд над Иисусом. DW Новости (06.04.2020) 06.04.2020

В Москве и Московской области разрешена работа салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии. Тем временем, москвичей начали штрафовать за несоблюдение режима изоляции.
2019, Mittelmeer, Griechenland, Selfie der Russischen Seemänner Alexej Malenkov,(links) und Roman Belenko, die in Griechenland der Migrantenschlepperei beschuldig werden. Die Fotos sind aus dem Privatarchiv von Alexej Malenkov, seine Frau hat die Nutzungsrechte an die DW übertragen. Redakteurin: Elena Gunkel

Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции 31.01.2020

Все больше российских моряков, работающих на иностранных судах, оказываются в тюрьмах Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. DW собрала несколько историй.
06.02.2016 *** Das Bild wurde von unserem Korrespondenten in St.Petersburg Vladimir Izotov geschickt. Copyright: V.Izotov, DW. Bilderbeschriftung: Protestaktion von LKW-Fahrern in St. Petersburg, 06.02.2016 Copyright: DW/V. Izotov

Российские дальнобойщики протестуют против системы "Платон" 16.12.2017

Забастовки дальнобойщиков проходят в 11 городах, в том числе Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Всероссийскую акцию против "Платона" планируется продолжать до 25 декабря.
11.25.2015 ***** OMSK, RUSSIA. NOVEMBER 25, 2015. Representatives of the Omsk trucking companies protest against the launching of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system used to collect kilometer charges from the vehicles over 12 tonnes. Dmitry Feoktistov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0128EC Copyright: Imago/Itar-Tass/D. Feoktistov

Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами 01.12.2017

Организацию "Объединение перевозчиков России" включили в реестр иностранных агентов по результатам проверки Минюста. В объединение входят дальнобойщики, протестующие против системы "Платон".
MOSCOW REGION, RUSSIA. DECEMBER 4, 2015. Russian long-distance truck drivers, who protest against the launching of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system used to collect kilometer charges from the vehicles over 12 tonnes, block 3 traffic lanes of the Moscow Automobile Ring Road (MKAD). Sergei Bobylev/TASS

Система "Платон" собрала за два года почти 36 млрд рублей 01.11.2017

Около 14 процентов вырученных средств было уплачено иностранными перевозчиками, сообщил глава ФКУ "Дороги России" Иван Григорович.
Beschreibung: Moldaus älteste Bank Banca de Economii (BEM) ist fast pleite Jahr/Ort: 2013/Moldau DW/Julia Semenowa via: DW/Yuliya Siatkova

Молдавский бизнесмен приговорен к 18 годам по делу "Ландромат" 20.04.2017

Вячеслава Платона признали виновным в выводе более 20 млрд долларов из РФ в оффшоры через молдавские банки. Он также проходит по делу о хищении 20 млн долларов из банка Banca de Economii.
In Russland protestieren die LKW-Fahrer gegen das neue Mautsystem für Fernstraßen. Am Freitag, den 4. Dezember versuchten die aufgebrachten Fahrer eine Protestaktion auf der Moskauer Ringautobahn zu organisieren, aber die Verkehrspolizei schaffte es die Aktion zu sabotieren; Copyright: DW/N. Batalow

В Петербурге задержаны участники акции протеста в поддержку дальнобойщиков 15.04.2017

Участников незапланированной акции протеста, собиравшихся проехать по Невскому проспекту, полиция остановила сразу после выезда из лагеря.
20.11.2015 ***** VOLGOGRAD, RUSSIA. NOVEMBER 20, 2015. Russian long-distance truck drivers protest against the introduction of a kilometer charging system for the vehicles over 12 tonnes outside an office of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system. Dmitry Rogulin/TASS Copyright: Imago/Itar-Tass/D. Rogulin

Стоил ли "Платон" свеч, или Как в РФ решают проблему плохих дорог 14.04.2017

Система "Платон", вызвавшая среди дальнобойщиков массовые протесты, позволила отремонтировать более тысячи километров дорог в РФ. Перевешивает ли этот плюс все минусы нововведения?
Smartphone im Auto handy; mobiltelefon; hand; bedienen; telefonieren; smartphone; amatur; auto; cockpit; lenkrad; tuareq; vw; innenraum; amaturenbrett

Роскомнадзор обязал операторов ограничить доступ к интернет-сервису Zello 10.04.2017

Ведомство сообщило, что американская компания проигнорировала его требования. Интернет-рацией Zello пользуются российские дальнобойщики для координации протестов.
In Russland protestieren die LKW-Fahrer gegen das neue Mautsystem für Fernstraßen. Am Freitag, den 4. Dezember versuchten die aufgebrachten Fahrer eine Protestaktion auf der Moskauer Ringautobahn zu organisieren, aber die Verkehrspolizei schaffte es die Aktion zu sabotieren; Copyright: DW/N. Batalow

Роскомнадзор пригрозил заблокировать используемый дальнобойщиками сервис Zello 08.04.2017

Ведомство считает, что компания, разработавшая сервис, нарушает российское законодательство. Интернет-рацией пользуются для координации своих протестов российские дальнобойщики.
The Hoptivka car border crossing on the Ukrainian-Russian border Alexander Mazurkevich/RIA Novosti

Коллапс из-за "ГЛОНАСС", или Конец эры перегонщиков 05.04.2017

Обязательная установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию иномарки привела к тому, что бизнес по перегону авто в РФ, и без того находящийся на грани выживания, оказался парализован.

PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA. DECEMBER 4, 2015. Russian long-distance truck drivers move along the M60 Federal Highway from Kiparisovo to Vladivostok as they protest against the introduction of a kilometer charging system for the vehicles over 12 tonnes. Yuri Smityuk/TASS

Дальнобойщиков в Дагестане окружили бойцы Росгвардии 31.03.2017

В Дагестане проходит масштабная забастовка дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон". Участников акции заблокировали полицейские и вооруженные бойцы Росгвардии.

Протесты дальнобойщиков: насколько серьезные намерения у противников "Платона"? (30.03.2017) 30.03.2017

В ряде российских регионов водители большегрузных автомобилей устроили новые акции протеста против платного проезда по федеральным трассам. С середины апреля тариф вырастет на четверть. Из Санкт-Петербурга – репортаж DW.

"Евровидение": грозят ли Киеву санкции за отказ впустить участницу из РФ? – DW Новости (30.03.2017) 30.03.2017

На сайте швейцарской бульварной газеты Blick была опубликована статья, из которой следовало, что организаторы конкурса готовы применить к Киеву санкции. Причина якобы в том, что Украина не хочет впускать Юлию Самойлову.
20.11.2015 ***** VOLGOGRAD, RUSSIA. NOVEMBER 20, 2015. Russian long-distance truck drivers protest against the introduction of a kilometer charging system for the vehicles over 12 tonnes outside an office of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system. Dmitry Rogulin/TASS Copyright: Imago/Itar-Tass/D. Rogulin

Дальнобойщики начали всероссийский протест против "Платона" 27.03.2017

В ряде российских регионов водители большегрузных автомобилей устроили новые акции протеста против платного проезда по федеральным трассам. С середины апреля тариф вырастет на четверть.
29.11.2015 *** picture alliance/dpa/D. Rogulin A Russian traffic policeman stops a truck driver going in the direction of Moscow to take part in a demonstration, on the outskirts of Moscow outside Volgograd, Russia, Sunday, Nov. 29, 2015. Russian truck drivers have been protesting across the country, and one of their leaders says hundreds of trucks are now heading toward Moscow to press their demands. The truck drivers, many of whom own and operate their own vehicles, are protesting the introduction of a hefty road tax for long-distance haulers. (AP Photo/Dmitry Rogulin) picture alliance/dpa/D. Rogulin

"Ведомости": Действие системы "Платон" в России могут расширить 23.11.2016

Плату за проезд по федеральным трассам могут начать взимать с грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн. Официальные источники эту информацию пока не подтверждают.
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