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Система дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS)

23.09.2016 *** Ein Bundeswehr Soldat und kurdische Peshmerga Soldaten laufen am 23.09.2016 in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa nahe Erbil im Irak bei einer Übung. Die Ausbildung läuft im Rahmen des multinationalen KTCC Kurdistan Training Coordination Center, Operation Inherent Resolve. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Бундестаг продлил миссию бундесвера в Ираке до конца января 2022 года 30.10.2020

Основной задачей немецких солдат останется обучение иракских силовиков, ведущих борьбу с джихадистами из ИГ. Численность германского контингента сократится на 200 человек.
A Boeing E-3A AWACS of NATO landing at Konya Air Base, Turkey, during Exercise Anatolian Eagle 2013. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RiccardoxNiccoli/StocktrekxImages RCN100019M a Boeing e 3A AWACS of NATO Landing AT Konya Air Base Turkey during EXERCISE Anatolian Eagle 2013 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright RiccardoxNiccoli StocktrekxImages RCN100019M

НАТО вложит в модернизацию авиакомплексов AWACS 1 млрд долларов 20.11.2019

Договор о модернизации комплексов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS будет реализован до 2035 года, рассказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
HANDOUT - ARCHIV - Ein AWACS-Aufklärungsflugzeug fliegt am 08.10.2004 über dem Flughafen des vorgeschobenen Militärstützpunkts in Konya (Türkei). (Zu dpa Presse bleibt bei Türkei-Reise von Bundestagsabgeordneten außen vor vom 31.08.2017). ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Andrea Hohenforst/NATO/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

НАТО заменит авиакомплексы AWACS искусственным интеллектом 15.11.2019

Флот самолетов AWACS планируется заменить через 15 лет, сообщил генсек НАТО Столтенберг. Авиакомплексы будут заменены с использованием таких новых технологий, как искусственный интеллект и автономные системы.

08.10.2004 ARCHIV - HANDOUT - Ein Awacs-Aufklärungsflugzeug startet am 08.10.2004 auf dem Flughafen des vorgeschobenen Militärstützpunkts in Konya (Türkei). Das Bundeskabinett berät am 12.10.2016 über eine Ausweitung des Anti-IS Einsatzes der Bundeswehr. Dann sollen auch sollen auch deutsche Soldaten in Awacs-Aufklärungsflugzeugen der Nato in den Anti-IS-Kampf einsteigen. Foto: Andrea Hohenforst/dpa (ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

НАТО присоединится к коалиции по борьбе с "Исламским государством" 24.05.2017

Страны НАТО одобрили план действий, предусматривающий вступление альянса в коалицию по борьбе с ИГ. В планы НАТО пока не входит непосредственное участие в боевых операциях.
ARCHIV - Ein AWACS-Boeing-Aufklärungsflugzeug der NATO startet vom Flughafen Geilenkirchen (Archivfoto vom 01.08.2008). Die vom Bundestag im Juli eilig entsandten Soldaten für AWACS-Aufklärungsflüge der NATO über Afghanistan sind unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Grund dafür ist die fehlende Überfluggenehmigung von Aserbaidschan und Turkmenistan, bestätigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Thomas Raabe, am Mittwoch (26.08.2009) in Berlin einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung». Foto: Oliver Berg (zu dpa 4349 vom 26.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/O. Berg

Какие задачи у натовских разведсамолетов AWACS в Сирии? (видео) 13.10.2016

Немецкие солдаты будут составлять около трети экипажей разведывательных комплексов AWACS, в каждом из которых по 16 человек. Справка DW о разведсамолетах НАТО AWACS.

Бундесвер расширяет миссию для борьбы с ИГ (13.10.2016) 13.10.2016

Немецкие солдаты будут составлять около трети экипажей разведывательных комплексов AWACS, в каждом из которых по 16 человек. Справка DW о разведсамолетах НАТО AWACS.
Visitors queue up in front of a NATO Airborne Warning and Control Systems aircraft (AWACS) to have a look inside a Boeing 747-8 aircraft (not pictured) during the opening day of ILA Berlin Air Show in Selchow near Schoenefeld south of Berlin, September 11, 2012. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: TRANSPORT TRAVEL ENTERTAINMENT MILITARY)

Бундесвер расширит участие в операции против группировки "Исламское государство" 12.10.2016

Немецкие военнослужащие будут принимать участие в полетах разведывательных комплексов AWACS, летающих над Средиземным морем.
05.09.2008 *** Bildnummer 52689210 Date 05 09 2008 Copyright Imago Star Media Reconnaissance aircraft Boeing e 3A AWACS during the CIAF 2008 in Brno The Czech Republic Objects 2008 Brno The Czech Republic Czech International Air close Air show Aircraft NATO horizontal Kbdig Single cut out Military State Aviation Traffic Europe Copyright: Imago

НАТО из-за миссии против ИГ сократит активность в Восточной Европе 27.08.2016

Участие НАТО в борьбе против ИГ приведет к ослаблению контроля над воздушным пространством в Восточной Европе. Это связано с тем, что у альянса не хватает разведывательных комплексов AWACS, сообщает агентство dpa.
hjk - Bundeswehr Soldaten sitzen an einer Bedienkonsole in einer Boeing E-3 Sentry, die militaerische Bezeichnung für eine Boeing 707-320 als AWACS-Luftaufklaerer, auf der NATO Air Base in Geilenkirchen. | Verwendung weltweit Copyright: picture alliance

НАТО включается в борьбу с "Исламским государством" 09.07.2016

Страны НАТО одобрили ее участие в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке посредством предоставления разведывательных самолетов, оснащенных системой AWACS и дополнительного обучения иракских солдат.
May 25, 2016***Armed men in uniform identified by Syrian Democratic forces as US special operations forces ride in the back of a pickup truck in the village of Fatisah in the northern Syrian province of Raqa on May 25, 2016. US-backed Syrian fighters and Iraqi forces pressed twin assaults against the Islamic State group, in two of the most important ground offensives yet against the jihadists. The Syrian Democratic Forces (SDF), formed in October 2015, announced on May 24 its push for IS territory north of Raqa city, which is around 90 kilometres (55 miles) south of the Syrian-Turkish border and home to an estimated 300,000 people. The SDF is dominated by the Kurdish People's Protection Units (YPG) -- largely considered the most effective independent anti-IS force on the ground in Syria -- but it also includes Arab Muslim and Christian fighters. / AFP / DELIL SOULEIMAN (c) Getty Images/AFP/D. Souleiman

США призывают НАТО активнее участвовать в борьбе с "Исламским государством" 28.05.2016

В качестве возможного военного участия НАТО Бретт Макгерк в интервью Der Spiegel назвал дополнительные тренировки иракских солдат и предоставление разведывательных самолетов с системой AWACS.
Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, aufgenommen am 05.06.2013 während der ARD-Talksendung Anne Will zum Thema: Das Drohnen-Debakel - de Maizieres letzte Mission? in den Studios Berlin-Adlershof. Foto: Karlheinz Schindler

Немецкий генерал предостерег от операции НАТО в Сирии 08.02.2016

Раскритиковал планы задействования комплексов AWACS в Сирии бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Он призвал задуматься, действительно ли альянс желает взять на себя военную операцию в этой стране.
Ein Handout der Nato zeigt ein Awacs-Aufklärungsflugzeug aufgenommen am 08.10.2004 auf dem Flughafen des vorgeschobenen Militärstützpunkts in Konya. Am Freitag 25.03.2011 steht im Bundestag die Entscheidung über den Awacs-Einsatz über Afghanistan an. Foto: Andrea Hohenforst picture-alliance/dpa/A.Hohenforst

США просят НАТО принять участие в борьбе с "Исламским государством" 22.01.2016

По словам представительницы НАТО, от США получен запрос предоставить для борьбы с "Исламским государством" разведывательные самолеты AWACS.
05.09.2008 *** Bildnummer 52689210 Date 05 09 2008 Copyright Imago Star Media Reconnaissance aircraft Boeing e 3A AWACS during the CIAF 2008 in Brno The Czech Republic Objects 2008 Brno The Czech Republic Czech International Air close Air show Aircraft NATO horizontal Kbdig Single cut out Military State Aviation Traffic Europe Copyright: Imago

НАТО усилит воздушный контроль на границе Турции 18.12.2015

Североатлантический альянс нарастит свое присутствие у турецких границ. Причиной усиления поддержки со стороны НАТО называется нестабильная обстановка в регионе.
Members of a group of international experts inspect wreckage at the site where the downed Malaysia Airlines flight MH17 crashed, near the village of Hrabove (Grabovo) in Donetsk region, eastern Ukraine August 1, 2014. International experts started recovery work at the wreckage site of the downed Malaysian airliner in east Ukraine on Friday despite clashes nearby between government forces and pro-Russian rebels. Picture taken August 1, 2014. REUTERS/Sergei Karpukhin (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY)

У Берлина нет данных о том, что малайзийский "Боинг" был сбит ракетой 08.09.2014

Правительство ФРГ не располагает данными о том, что потерпевший крушение на востоке Украины малайзийский "Боинг" был сбит ракетой. Последние минуты полета MH17 не зафиксированы на радарах, сообщил официальный Берлин.
Phantom II F4F, 71. Jagdgeschwader Richthofen in Litauen 2011***Autor: Roman Goncharenko, April 2011, Litauen

Берлин: НАТО не усиливает присутствия на востоке 24.03.2014

Североатлантический альянс не будет усиливать присутствия своих войск на восточной границе НАТО, утверждают в Минобороны ФРГ. Вместе с тем, самолеты-разведчики AWACS будут активнее использоваться над Польшей и Румынией.
The U.S. Navy guided-missile destroyer USS Truxtun sets sail in the Dardanelles straits, on its way to the Black Sea March 7, 2014. The USS Truxtun is heading to the Black Sea for what the U.S. military on Thursday described as a routine deployment that was scheduled well before the crisis in Ukraine. REUTERS/Depo Photos (TURKEY - Tags: POLITICS MILITARY)

В Черном море начались маневры США, Болгарии и Румынии 12.03.2014

Эксперты рассматривают учения как свидетельство готовности США защитить своих союзников из бывшего восточного блока. Одновременно в Польше проходят маневры ВВС, в которых также участвуют США.
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