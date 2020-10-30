Система дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS)

НАТО из-за миссии против ИГ сократит активность в Восточной Европе

Участие НАТО в борьбе против ИГ приведет к ослаблению контроля над воздушным пространством в Восточной Европе. Это связано с тем, что у альянса не хватает разведывательных комплексов AWACS, сообщает агентство dpa.