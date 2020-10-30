Система дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS)

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Основной задачей немецких солдат останется обучение иракских силовиков, ведущих борьбу с джихадистами из ИГ. Численность германского контингента сократится на 200 человек.
Договор о модернизации комплексов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS будет реализован до 2035 года, рассказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Флот самолетов AWACS планируется заменить через 15 лет, сообщил генсек НАТО Столтенберг. Авиакомплексы будут заменены с использованием таких новых технологий, как искусственный интеллект и автономные системы.
Страны НАТО одобрили план действий, предусматривающий вступление альянса в коалицию по борьбе с ИГ. В планы НАТО пока не входит непосредственное участие в боевых операциях.
Немецкие солдаты будут составлять около трети экипажей разведывательных комплексов AWACS, в каждом из которых по 16 человек. Справка DW о разведсамолетах НАТО AWACS.
Немецкие военнослужащие будут принимать участие в полетах разведывательных комплексов AWACS, летающих над Средиземным морем.
Участие НАТО в борьбе против ИГ приведет к ослаблению контроля над воздушным пространством в Восточной Европе. Это связано с тем, что у альянса не хватает разведывательных комплексов AWACS, сообщает агентство dpa.
Страны НАТО одобрили ее участие в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке посредством предоставления разведывательных самолетов, оснащенных системой AWACS и дополнительного обучения иракских солдат.
В качестве возможного военного участия НАТО Бретт Макгерк в интервью Der Spiegel назвал дополнительные тренировки иракских солдат и предоставление разведывательных самолетов с системой AWACS.
Раскритиковал планы задействования комплексов AWACS в Сирии бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Он призвал задуматься, действительно ли альянс желает взять на себя военную операцию в этой стране.
По словам представительницы НАТО, от США получен запрос предоставить для борьбы с "Исламским государством" разведывательные самолеты AWACS.
Североатлантический альянс нарастит свое присутствие у турецких границ. Причиной усиления поддержки со стороны НАТО называется нестабильная обстановка в регионе.
Правительство ФРГ не располагает данными о том, что потерпевший крушение на востоке Украины малайзийский "Боинг" был сбит ракетой. Последние минуты полета MH17 не зафиксированы на радарах, сообщил официальный Берлин.
Североатлантический альянс не будет усиливать присутствия своих войск на восточной границе НАТО, утверждают в Минобороны ФРГ. Вместе с тем, самолеты-разведчики AWACS будут активнее использоваться над Польшей и Румынией.
Эксперты рассматривают учения как свидетельство готовности США защитить своих союзников из бывшего восточного блока. Одновременно в Польше проходят маневры ВВС, в которых также участвуют США.
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