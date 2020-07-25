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Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR)

A picture taken on July 22, 2018 from the Israeli-annexed Golan Heights shows a smoke plume rising across the border in Quneitra in southwestern Syria, as rebels destroy their arms stocks prior to their departure. - Rebel fighters and civilians began on July 20 evacuating from Quneitra province on their way to opposition territory further north in Idlib province under a surrender deal agreed between Russia and the rebels, seeing the sensitive zone fall back under state control. (Photo by JALAA MAREY / AFP) (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел 25.07.2020

Армия обороны Израиля считает сирийский режим причастным к взрывам на Голанских высотах. Гостелевидение Сирии сообщило об ударах израильских вертолетов по укреплениям правительственной армии у Эль-Кунейтры.
Smoke billows from a building following a reported bombardment by pro-Syrian government forces in the town of Maaret al-Numan in Syria's Idlib province, the country's last major opposition bastion, on December 20, 2019. (Photo by Abdulazez Ketaz / AFP) (Photo by ABDULAZEZ KETAZ/AFP via Getty Images)

ООН призывает к прекращению огня в сирийском Идлибе 24.12.2019

Северо-западу Сирии грозит гуманитарная катастрофа, считает генсек ООН Гутерриш. ООН призвала стороны конфликта обеспечить защиту мирных жителей. В декабре в Идлибе погибли десятки детей, заявили в ЮНИСЕФ.
06.09.2019+++Tell Abyad, Syrien+++ U.S. armored vehicles travel in a joint patrol of the safe zone between Syria and the Turkish border with the Tal Abyad Military Council Tal Abyad, Syria, Friday, Sept. 6, 2019. Once part of the sprawling territories controlled by the Islamic State group, the villages are under threat of an attack from Turkey which considers their liberators, the U.S-backed Syrian Kurdish-led forces, terrorists.T o forestall violence between its two allies along the border it has helped clear of IS militants, Washington has upped its involvement in this part of Syria.. (AP Photo/Maya Alleruzzo) |

США и Турция впервые провели совместное патрулирование в Сирии 08.09.2019

Операция ВС США и Турции проходила к востоку от реки Евфрат, где планируется создать "зону безопасности".
HANDOUT - A formation of U.S. Navy F-18E Super Hornet aircraft leaves after receiving fuel from an Air Force KC-135 Stratotanker aircraft over northern Iraq after conducting air strikes in Syria Sept. 23, 2014. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) targets in Syria. President Barack Obama authorized humanitarian aid deliveries to Iraq as well as targeted airstrikes to protect U.S. personnel from extremists known as ISIL. U.S. Central Command directed the operations. Photo: Staff Sgt. Shawn Nickel, U.S. Air Force/Released/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Shawn Nickel, U.S. Air Force/Released/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

США нанесли удар по позициям боевиков "Аль-Каиды" в окрестностях Идлиба 31.08.2019

Операция помешает террористам дестабилизировать сирийский регион, подчеркнуло Центральное командование ВС США. Жертвами ракетного удара стали десятки человек, утверждают правозащитники.
A picture taken on May 5, 2019 shows destruction at the entrance of a hospital in the village of Kafr Nabl, south of the jihadist-held Syrian province of Idlib. - Two hospitals in the Syrian province of Idlib, were put out of service by Russian air strikes according to the Syrian Observatory for Human Rights (OSDH). (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Германия добивается перемирия в Идлибе через Совбез ООН 30.08.2019

Авторы проекта резолюции, направленной в СБ ООН, призывают прекратить огонь и пропустить гумпомощь в сирийский Идлиб. ВВС Сирии и России с апреля совершают налеты на провинции Идлиб и Хаму.
19.08.2019 Smoke billows above buildings during a reported air strike by pro-regime forces near the town of Hish in Syria's Idlib province on August 19, 2019. - A Turkish military convoy crossed into northwest Syria today, heading towards a key town where regime forces are waging fierce battles with jihadists and rebels. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

В Сирии джихадисты покидают стратегический город Хан-Шейхун 20.08.2019

Хан-Шейхун находился под контролем боевиков пять лет. Этот город в провинции Идлиб стоит на дороге, связывающей Дамаск и Алеппо.
TOPSHOT - A picture taken on June 14, 2019, shows a man walking amidst the debris of destroyed buildings in the town of Ihsim, in Syria’s Idlib region. - The Idlib region of some three million people is supposed to be protected from a massive regime offensive by a buffer zone deal that Russia and Turkey signed in September. But it was never fully implemented, as jihadists refused to withdraw from a planned demilitarised zone. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

Операция в Идлибе: мирные жители между армией и повстанцами 22.06.2019

Несмотря на объявленное прекращение огня, российские и сирийские ВВС наносят удары по оппозиции в провинции Идлиб. По словам правозащитников, мирные жители платят за это высокую цену.
Plumes of smoke rise from a location, said to be Khan al Subul, Idlib province, Syria, targeted in a strike in this still image taken from a video uploaded on May 28, 2019. White Helmets via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Повстанцы начали наступление в провинции Идлиб 06.06.2019

Наступлению сирийских повстанцев препятствуют авиация России и Сирии. Погибли десятки человек.
A damaged vehicle lies next to a crater cased by reported air strikes by the Syrian regime ally Russia, in the town of Kafranbel in the rebel-held part of the Syrian Idlib province on May 20, 2019. - According to a war monitor, air strikes by regime ally Russia resumed on the Idlib region late yesterday, after shelling and rocket fire by regime forces earlier in the day killed six civilians. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Сирийские активисты опровергли заявление США о химатаке в Идлибе 22.05.2019

Сообщение США опроверг и Сирийский наблюдательный совет по правам человека, и оппозиционные режиму в Дамаске "белые каски". США обвиняют сирийскую армию в новой газовой атаке.
Um die Zitadelle von Aleppo sind viele Gebäude, aufgenommen am 24.06.2017, teilweise oder vollständig zerstört worden. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Belagerung von Ost-Aleppo kehren nach UN-Angaben immer mehr Menschen in die vom Krieg teilweise völlig zerstörten Stadtviertel der syrischen Metropole zurück. Mehr als 200 000 Menschen hätten sich bereits registriert und lebten wieder im ehemals von Rebellen kontrollierten Osten der Stadt, sagte der Regionalleiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Foto: Simon Kremer/dpa | Verwendung weltweit

Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо 28.03.2019

Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо, сообщают сирийские власти. Оппозиция утверждает, что разгромлены иранские склады с оружием. Израиль пока молчит.
This picture shows US army vehicles supporting the Syrian Democratic Forces (SDF) in Hajin, in the Deir Ezzor province, eastern Syria, on December 15, 2018. - Kurdish-led forces seized the Islamic State's main hub of Hajin on December 14, a milestone in a massive and costly US-backed operation to eradicate the jihadists from eastern Syria. The Syrian Democratic Forces secured Hajin, the largest settlement in what is the last pocket of territory controlled by IS, the Syrian Observatory for Human Rights said. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Последний бастион "Исламского государства" в Сирии покинули 5 тысяч человек 23.01.2019

Большинство людей, уехавших из провинции Дейр-эз-Зор, - боевики "Исламского государства" и их родственники. Под контролем террористов на востоке Сирии осталось лишь 10 квадратных километров.
This picture released on Wednesday, Oct. 26, 2016 by the New York-based group Human Rights Watch, shows a family member stands next to the graves of three children who were killed when an explosive device planted by Islamic State group in a school detonated on September 27 in Manbij, Syria. Homemade landmines planted by the Islamic State group have killed and injured hundreds of civilians, including dozens of children, in the town of Manbij in northern Syria, Human Rights Watch says. (Ole Solvang, Human Rights Watch via AP) |

Турция перебрасывает вооружение на границу с Сирией 23.12.2018

Анкара перемещает танки, гаубицы и пулеметы к северу Сирии. Часть вооружений уже направлены в саму Сирию, сообщает SOHR.
HANDOUT - A formation of U.S. Navy F-18E Super Hornet aircraft leaves after receiving fuel from an Air Force KC-135 Stratotanker aircraft over northern Iraq after conducting air strikes in Syria Sept. 23, 2014. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) targets in Syria. President Barack Obama authorized humanitarian aid deliveries to Iraq as well as targeted airstrikes to protect U.S. personnel from extremists known as ISIL. U.S. Central Command directed the operations. Photo: Staff Sgt. Shawn Nickel, U.S. Air Force/Released/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Shawn Nickel, U.S. Air Force/Released/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Западная коалиция отрицает гибель мирных жителей при авиаударах в Сирии 18.11.2018

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция 16 и 17 ноября нанесла 19 ударов по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Правозащитники в Лондоне сообщили о смерти 43 гражданских лиц.
ALEPPO, SYRIA - OCTOBER 11: Smoke rises after coalition forces' air-strike over Daesh targets as members of Free Syrian Army attack Daesh terrorists during the Operation Euphrates Shield in Dabiq town, the south of Al-Rai (Cobanbey) District of Aleppo, Syria on October 11, 2016. The anti-Daesh operation called Euphrates Shield, which was launched on August 24, aims at improving security, supporting coalition forces, supporting SyriaÄôs territorial integrity and eliminating the terror threat along TurkeyÄôs border through Free Syrian Army (FSA) fighters backed by Turkish armor, artillery, and jets. Huseyin Nasir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

При авиаударах западной коалиции в Сирии погибли десятки мирных жителей 17.11.2018

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор, утверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
25.09.2018 A Russian soldier stands guard at the Abu Duhur crossing on the eastern edge of Idlib province on September 25, 2018, as Syrians cross from rebel-held areas to regime-held areas. - Russian President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan agreed on September 17, to create a demilitarised zone along the line of contact between rebels and regime troops, which has temporarily averted a regime offensive on the jihadist and rebel-held Idlib region on the border with Turkey. (Photo by George OURFALIAN / AFP) (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images)

В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера 05.11.2018

При взрыве в бывшем здании криминальной полиции на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор погибли 11 человек, сообщают "Новая газета" и Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
02.11.2017 *** Smoke billows from the eastern Syrian city of Deir Ezzor during an operation by Syrian government forces against Islamic State (IS) group jihadists on November 2, 2017. Syria's army and allied forces have taken full control of the eastern city of Deir Ezzor from the Islamic State group, Syrian state television said. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

В ходе авианалета западной коалиции в Сирии погибли мирные жители 03.11.2018

Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, утверждают правозащитники. Погибли не менее 14 человек.
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