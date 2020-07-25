Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR)

Германия добивается перемирия в Идлибе через Совбез ООН

Авторы проекта резолюции, направленной в СБ ООН, призывают прекратить огонь и пропустить гумпомощь в сирийский Идлиб. ВВС Сирии и России с апреля совершают налеты на провинции Идлиб и Хаму.