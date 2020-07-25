Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR)

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Армия обороны Израиля считает сирийский режим причастным к взрывам на Голанских высотах. Гостелевидение Сирии сообщило об ударах израильских вертолетов по укреплениям правительственной армии у Эль-Кунейтры.
Северо-западу Сирии грозит гуманитарная катастрофа, считает генсек ООН Гутерриш. ООН призвала стороны конфликта обеспечить защиту мирных жителей. В декабре в Идлибе погибли десятки детей, заявили в ЮНИСЕФ.
Операция ВС США и Турции проходила к востоку от реки Евфрат, где планируется создать "зону безопасности".
Операция помешает террористам дестабилизировать сирийский регион, подчеркнуло Центральное командование ВС США. Жертвами ракетного удара стали десятки человек, утверждают правозащитники.
Авторы проекта резолюции, направленной в СБ ООН, призывают прекратить огонь и пропустить гумпомощь в сирийский Идлиб. ВВС Сирии и России с апреля совершают налеты на провинции Идлиб и Хаму.
Хан-Шейхун находился под контролем боевиков пять лет. Этот город в провинции Идлиб стоит на дороге, связывающей Дамаск и Алеппо.
Несмотря на объявленное прекращение огня, российские и сирийские ВВС наносят удары по оппозиции в провинции Идлиб. По словам правозащитников, мирные жители платят за это высокую цену.
Наступлению сирийских повстанцев препятствуют авиация России и Сирии. Погибли десятки человек.
Сообщение США опроверг и Сирийский наблюдательный совет по правам человека, и оппозиционные режиму в Дамаске "белые каски". США обвиняют сирийскую армию в новой газовой атаке.
Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо, сообщают сирийские власти. Оппозиция утверждает, что разгромлены иранские склады с оружием. Израиль пока молчит.
Большинство людей, уехавших из провинции Дейр-эз-Зор, - боевики "Исламского государства" и их родственники. Под контролем террористов на востоке Сирии осталось лишь 10 квадратных километров.
Анкара перемещает танки, гаубицы и пулеметы к северу Сирии. Часть вооружений уже направлены в саму Сирию, сообщает SOHR.
Возглавляемая США антитеррористическая коалиция 16 и 17 ноября нанесла 19 ударов по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Правозащитники в Лондоне сообщили о смерти 43 гражданских лиц.
Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор, утверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
При взрыве в бывшем здании криминальной полиции на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор погибли 11 человек, сообщают "Новая газета" и Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, утверждают правозащитники. Погибли не менее 14 человек.
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