Сирийские "Белые каски": герои-спасатели со спорными связями

Правительство Германии приветствовало эвакуацию с юга Сирии 422 добровольцев-спасателей из неправительственной организации "Белые каски" вместе с их семьями. Операция была проведена израильскими войсками по просьбе США и ряда европейских государств. Правительство Израиля в минувшие выходные на короткий срок открыло границу с Сирией и позволило проследовать по своей территории колонне автобусов с волонтерами "Белых касок" и членами их семей в направлении Иордании.

Оттуда они отправятся в три западные страны, согласившиеся предоставить им политическое убежище: Великобританию, Канаду и Германию. "Новость о том, что в сотрудничестве с нашими международными партнерами удалось доставить в безопасное место многих сотрудников "Белых касок", прекрасна, - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). - Их действия заслуживают восхищения и уважения". По словам официального представителя министерства внутренних дел ФРГ, в течение последующих трех месяцев страну прибудут 47 из 422 сирийских активистов, эвакуированных из зоны военного конфликта.

Эвакуация "Белых касок" армией Израиля

Но есть в Германии и те, кто не согласен с решением правительства страны предоставить убежище сирийским волонтерам. Так, заместитель председателя парламентской фракции Левой партии Хайке Хензель (Heike Hänsel) заявил, что вместо "Белых касок" властям страны стоило бы принять основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому угрожает депортация в США. "Ассанж боролся за прозрачность и демократию и разоблачил американских военных преступников, а так называемые "Белые каски" подозреваются в тесных связях с исламскими террористами", - заявил Хензель.

Альтернативная Нобелевская премия за работу с риском для жизни

Движение "Белые каски" возникло в Сирии в 2012 году. Именно тогда на территориях, неподконтрольных войскам Башара Асада, появились первые отряды добровольцев-спасателей. Финансовую и организационную помощь им оказывала, в первую очередь, Великобритания, предоставлявшая деньги, снаряжение, медикаменты и организовавшая тренинги. В 2014 году разрозненные отряды волонтеров при содействии отставного британского офицера Джеймса Ле Межурера объединились в общенациональную организацию "Сирийская гражданская оборона" - именно так звучит официальное название "Белых касок". На сегодняшний день в организации состоят около 4000 добровольцев, в том числе, женщины. Наофициальном сайте организацииговорится, что с момента возникновения "Сирийской гражданской обороны" ее активисты спасли более 114 тысяч жизней. Там же сообщается, что 204 волонтера "Белых касок" погибли при исполнении своих задач.

Точное число людей, спасенных "Белыми касками", проверить сложно. Но вне зависимости от того, насколько высока эта цифра, без добровольцев-спасателей в сирийском конфликте погибло бы намного больше людей: под обломками домов, в пожарах или в результате воздушных налетов. В 2016 году организация "Белые каски" была удостоена Альтернативной Нобелевской премии мира - в знак признания той самоотверженности, с которой активисты с риском для жизни выполняют свою работу.

На счету "Белых касок" - более 114 тысяч спасенных жизней

"Я откапывал из-под завалов мертвых детей, целые семьи, - рассказал в 2016 году в интервью журналу Der Spiegel один из волонтеров "Белых касок". - Я видел, как люди сходили с ума, я вытаскивал из руин рухнувшего дома рыдающего мужчину - несмотря на его мольбы бросить его и найти под обломками его семью. Но спасать прежде всего нужно выживших. Позднее мы обнаружили его жену и троих детей - все были мертвы".

Дамаск обвиняет "Белые каски" в фальсификациях

На сегодняшний день финансовую поддержку "Белым каскам", по официальным данным самой организации, оказывают правительства многих западных стран, в числе которых Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды и американская USAID. Это дает повод правительству Сирии обвинить "Сирийскую гражданскую оборону" в пособничестве правительствам иностранных государств и распространении ложных свидетельств о химических атаках и бомбежках мирного населения авиацией Башара Асада.

"Белые каски" неоднократно заявляли о том, что правительство Асада использует химическое оружие, и именно они были одной из организаций, распространивших с места событий информацию о двух предположительных химических атаках в городе Дума. Во многих случаях свидетельства "Белых касок" подтверждались другими независимыми наблюдателями, в том числе и международными. Официальный Дамаск, в свою очередь, заявляет, что "Белые каски" фальсифицируют фото- и видеосвидетельства. А на том основании, что спасатели работают на неподконтрольных Асаду территориях, удерживаемых представителями различных оппозиционных - порой радикальных - группировок, и поддерживают отношения с ними, сирийский режим обвиняет "Белые каски" в сотрудничестве с террористами внутри страны. Сами они отвергают эти обвинения.

"Белые каски" работают на территориях, подконтрольных противникам Асада

"Мы не принадлежим ни к одной из воюющих сторон, - сказал в интервью DW официальный представитель "Белых касок" Халед Аль-Хабиб. - Мы документируем военные преступления, совершаемые в Сирии, собираем свидетельства о присутствии вооруженных сил. Но, в первую очередь, наша работа состоит в том, чтобы спасать людей, ставших жертвами воздушных атак, - неважно, каких политических взглядов они придерживаются. А ответственность за самые крупные и масштабные авианалеты несет сирийский режим и его союзники". Правительство Сирии, по его словам, ненавидит "Белые каски" потому, что они рассказывают о преступлениях режима Асада.

"Исключительно гуманитарный жест" Израиля

Аль-Хабиб рассказал также, какие обстоятельства предшествовали решению Израиля открыть границу для эвакуации добровольцев-спасателей. По его словам, это произошло потому, что сирийские войска взяли в окружение членов "Белых касок" в юго-западной части страны. "Мы обратились к правительствам дружественных стран с просьбой помочь нам, поскольку отряды Асада отказывались снять осаду. Единственная возможность спасти находившихся в окружении волонтеров состояла в том, чтобы эвакуировать их в Иорданию черед Голанские высоты".

Израиль, в свою очередь, подчеркнул позицию невмешательства в сирийский конфликт, заявив, что спасение "Белых касок" и членов их семей было "исключительно гуманитарным жестом". Правительство страны разрешило открыть границу с Сирией для эвакуации спасателей "Сирийской гражданской обороны", поскольку им угрожал арест и, возможно, смертный приговор, заявил представитель израильской стороны. Теперь как минимум 442 волонтера из "Белых касок" находятся в безопасности.

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