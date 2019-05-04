Сирийские активисты опровергли заявление США о химатаке в Идлибе

Сирийские активисты опровергли сообщение госдепартамента США о новой газовой атаке, якобы совершенной войсками президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб в северо-западной части страны. "У нас нет доказательств такого рода нападения", - заявила оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в среду, 22 мая.

Сирийская гуманитарная группировка "Белые каски", работающая на подконтрольных оппозиции территориях, также заявила, что не может подтвердить факт применения сирийской армией отравляющего газа.

Обвинения США

Госдепартамент США 21 мая заявил, что есть признаки применения армией Асада химического оружия в северо-западной части Сирии в минувшее воскресенье, и Вашингтон в настоящее время проверяет эту информацию. Одновременно представитель госдепа предупредила, что если информация подтвердится, то США и их союзники отреагируют быстро и адекватно.

Президент США Дональд Трамп и его администрация в прошлом уже неоднократно предупреждали режим Асада о самых серьезных последствиях в случае применения Дамаском химических вооружений. В 2017 и 2018 годах США и союзники нанесли бомбовые удары по позициям армии Асада в ответ на сообщения о предполагаемых газовых атаках. Бундесвер не принимал участия в этих операциях, однако в сентябре США открыто призвали Берлин участвовать в подобных рейдах в будущем.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Новое применение химоружия в Думе По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор. Автор: Илья Коваль

