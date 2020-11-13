Синайский полуостров

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Вертолет миссии Многонациональных сил и наблюдателей разбился при плановом полете в районе курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли граждане США, Франции и Чехии. Причины трагедии устанавливаются.
Группа боевиков с гранатометами напала на блокпост египетской полиции на Синае. Погибли более 10 человек. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.
Расследование дела о крушении российского А321 над Синаем передано в прокуратуру госбезопасности Египта. Это связано с тем, что у египетского следствия появились подозрения о наличии в деле преступного состава.
Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на действие сертификата компании "Когалымавиа". Авиаперевозчик рассчитывает обжаловать это решение.
Дело о крушении самолета "Когалымавиа" в Египте 31 октября переквалифицировано СКР на статью "теракт". Личности причастных к взрыву на его борту пока не установлены, сообщил НАК РФ.
Тип взрывчатки, с помощью которой был совершен теракт на борту российского A321, установлен в ФСБ, пишет "Коммерсант". Эксперты сделали это на основе анализа соскобов с отдельных частей разбившегося лайнера.
Защищающий интересы родственников погибших в крушении A321 на Синае юрист Трунов просит признать бездействие главы СКР незаконным или необоснованным. Бастрыкин игнорирует его ходатайства, уверяет Трунов.
Глава авиакомпании заявил, что рассчитывает договориться с Каиром о компенсации за катастрофу A321 над Синаем "без судебных шагов".
Бомба на борту А321 могла находиться под пассажирским сиденьем у окна, сообщает "Коммерсант". Эксперты полагают, что взрывчатку на самолет мог занести кто-то из сотрудников аэропорта.
Комитет гражданской авиации Казахстана уведомил турагентства страны о приостановке авиасообщения в связи с нестабильной обстановкой в Египте.
Таймер был установлен на два часа, сообщает телеканал Fox News. Пока неясно, получена ли эта информация в ходе анализа обломков или из перехваченных разговоров террористов.
Между тем спецслужбы США узнали о том, что власти РФ считают взрыв бомбы причиной авиакатастрофы A321, пишет Reuters.
Авиасообщение с Египтом возобновится после налаживания с Каиром должного уровня безопасности авиаперелетов.
Lufthansa - крупнейший авиаперевозчик Германии - заявила в четверг, 5 ноября, о прекращении полетов на Синайский полуостров. Из немецкого Дюссельдорфа туда летала дочка авиакомпании Eurowings.
Президент Египта предостерег от поспешных выводов о причинах авиакатастрофы. В частности, он подверг критике версию о теракте.
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