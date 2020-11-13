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Синайский полуостров

Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

При крушении вертолета с миротворцами на Синае погибли 8 человек 13.11.2020

Вертолет миссии Многонациональных сил и наблюдателей разбился при плановом полете в районе курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли граждане США, Франции и Чехии. Причины трагедии устанавливаются.
January 30, 2014. (c) Imago/ZUMA Press Cairo, Cairo, Egypt - Egyptian security forces sit on a military vehicle as they patrol the al-Haram street, in Cairo on January 30, 2014. An Egyptian militant group affiliated with the Islamic State has claimed responsibility for coordinated and simultaneous attacks Thursday, Jan. 29, 2015 that struck more than a dozen army and police targets in three towns in the restive Sinai Peninsula, killing at least 26 security officers. Following the attack, el-Sissi cut short a trip to Ethiopia, to return to Cairo, MENA reported Friday PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAap3

В Египте в результате атаки на блокпост погибли более 10 человек 09.01.2017

Группа боевиков с гранатометами напала на блокпост египетской полиции на Синае. Погибли более 10 человек. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.
ARCHIV 2015 *** 2730759 11/01/2015 The wreckage of Kogalymavia's Airbus A321 passenger airliner. Flight 9268 was traveling to St. Petersburg from the city of Sharm El-Sheikh and crashed 100 km south of the North Sinai town of El-Arish. Maxim Grigoryev/RIA Novosti © picture-alliance/dpa/Ria Novosti/M. Grigoryev

Дело о крушении российского А321 передано в прокуратуру госбезопасности Египта 14.04.2016

Расследование дела о крушении российского А321 над Синаем передано в прокуратуру госбезопасности Египта. Это связано с тем, что у египетского следствия появились подозрения о наличии в деле преступного состава.
ARCHIV 2015 *** MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 31, 2015. The Russian airline Kogalymavia Airbus A321 with a tail number of EI-ETJ on an airstrip of Moscow's Domodedovo International Airport on October 20, 2015. Kogalymavia Flight 9268 from Egypt's Sharm el-Sheikh to Russia's St. Petersburg with 224 people on board disappeared in the morning of October 31, 2015. Marina Lystseva/TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Itar-Tass/M. Lystseva

Росавиация запретила "Когалымавиа" выполнять полеты 16.03.2016

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на действие сертификата компании "Когалымавиа". Авиаперевозчик рассчитывает обжаловать это решение.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

В РФ дело об авиакатастрофе над Синаем теперь проходит как теракт 29.01.2016

Дело о крушении самолета "Когалымавиа" в Египте 31 октября переквалифицировано СКР на статью "теракт". Личности причастных к взрыву на его борту пока не установлены, сообщил НАК РФ.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

СМИ: ФСБ установила тип взрывчатки на борту A321 15.12.2015

Тип взрывчатки, с помощью которой был совершен теракт на борту российского A321, установлен в ФСБ, пишет "Коммерсант". Эксперты сделали это на основе анализа соскобов с отдельных частей разбившегося лайнера.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

Родственники жертв авиакатастрофы A321 подали жалобу на главу СКР 10.12.2015

Защищающий интересы родственников погибших в крушении A321 на Синае юрист Трунов просит признать бездействие главы СКР незаконным или необоснованным. Бастрыкин игнорирует его ходатайства, уверяет Трунов.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

"Когалымавиа" потребует у Египта компенсацию за крушение A321 07.12.2015

Глава авиакомпании заявил, что рассчитывает договориться с Каиром о компенсации за катастрофу A321 над Синаем "без судебных шагов".
EGYPT. NOVEMBER 1, 2015. The site where a Russian aircraft crashed in Egypt s Sinai Peninsula near El Arish city. Kogalymavia Airbus A321 came down in central Sinai as it traveled from Sharm el-Sheikh to St Petersburg, killing all 217 passengers and 7 crew members on board. Maxim Grigoryev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158 Egypt November 1 2015 The Site Where a Russian Aircraft Crashed in Egypt S Sinai Peninsula Near El Arish City Airbus A321 Came Down in Central Sinai As IT traveled from Sharm El Sheikh to St Petersburg Killing All 217 Passengers and 7 Crew Members ON Board Maxim Grigoryev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158

СМИ: Бомба на борту А321 могла находиться под пассажирским сиденьем 18.11.2015

Бомба на борту А321 могла находиться под пассажирским сиденьем у окна, сообщает "Коммерсант". Эксперты полагают, что взрывчатку на самолет мог занести кто-то из сотрудников аэропорта.
ARCHIV - Ein Verkehrsflugzeug fliegt am 26.08.2013 am blauen Himmel über Schönefeld (Brandenburg) und hinterlässt Kondensstreifen. Kondensstreifen entstehen, wenn heiße, wasserdampfhaltige Triebwerksabgase von Luftfahrzeugen auf kalte Luft treffen. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu: Urteil: Luftverkehrssteuer vereinbar mit Grundgesetz vom 05.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Казахстан приостановил полеты в Египет 13.11.2015

Комитет гражданской авиации Казахстана уведомил турагентства страны о приостановке авиасообщения в связи с нестабильной обстановкой в Египте.
An Egyptian military helicopter flies over debris from a Russian airliner which crashed at the Hassana area in Arish city, north Egypt, in this file photograph dated November 1, 2015. Britain said on November 4, 2015 that the Russian plane that crashed in Egypt this week after taking off from the resort of Sharm al-Sheikh might have been brought down by an explosive device. While the investigation is still ongoing we cannot say categorically why the Russian jet crashed, Prime Minister David Cameron's office said in a statement. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/files

СМИ узнали о таймере на борту разбившегося на Синае самолета 13.11.2015

Таймер был установлен на два часа, сообщает телеканал Fox News. Пока неясно, получена ли эта информация в ходе анализа обломков или из перехваченных разговоров террористов.
31.10.2015 **** SUEZ, EGYPT - NOVEMBER 01: Egyptian officials inspect the crash site of Russian Airliner in Suez, Egypt on November 01, 2015. A Russian Airbus-321 airliner with 224 people aboard crashed in Egypt's Sinai Peninsula on yesterday. According to EgyptÄôs Civil Aviation Authority, the plane had been lost contact with air-traffic controllers shortly after taking off from the Egyptian Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh en route to St Petersburg. Alaa El Kassas / Anadolu Agency Copyright:picture-alliance/AA/A. El Kassas

СМИ: РФ и Египет отвергли помощь ФБР в расследовании катастрофы на Синае 10.11.2015

Между тем спецслужбы США узнали о том, что власти РФ считают взрыв бомбы причиной авиакатастрофы A321, пишет Reuters.
2339934 12/19/2013 December 19, 2013. Presidential Press Secretary Dmitry Peskov at President Putin's big annual Q&A session at the International Trade Center in Krasnaya Presnya. Alexey Filippov/RIA Novosti

Песков: Приостановка полетов в Египет не означает, что основная версия - теракт 06.11.2015

Авиасообщение с Египтом возобновится после налаживания с Каиром должного уровня безопасности авиаперелетов.
Немецкая Lufthansa аннулировала полеты в Шарм-эш-Шейх.

Видео: В ФРГ отменены рейсы в Шарм-эш-Шейх 05.11.2015

Lufthansa - крупнейший авиаперевозчик Германии - заявила в четверг, 5 ноября, о прекращении полетов на Синайский полуостров. Из немецкого Дюссельдорфа туда летала дочка авиакомпании Eurowings.

В Германии отменены рейсы в Шарм-эш-Шейх (05.11.2015) 05.11.2015

Lufthansa - крупнейший авиаперевозчик Германии - заявила в четверг, 5 ноября, о прекращении полетов на Синайский полуостров. Из немецкого Дюссельдорфа туда летала дочка авиакомпании Eurowings.
31.10.2015 *** epa05005072 The Egyptian Prime Minister, Sherif Ismail (R), examines the wreckage at the site of the Russian plane crash, Sinai, Egypt, 31 October 2015. According to reports the Egyptian Government has dispatched more than 45 ambulances to the crash site of the Kogalymavia Metrojet Russian passenger jet, which disappeared from raider after requesting an emergency landing early 31 October, crashing in the mountainous al-Hasanah area of central Sinai. The black box has been recovered at the site. EPA/STR EGYPT OUT

Поисковые работы на месте крушения A321 завершены 04.11.2015

Президент Египта предостерег от поспешных выводов о причинах авиакатастрофы. В частности, он подверг критике версию о теракте.
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