 Символ года: свинья у немцев | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2019

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Культура и стиль жизни

Символ года: свинья у немцев

Новый год наступит по восточному календарю 5 февраля - год Свиньи. А в Германии свинья - символ счастья. Здесь есть даже Музей свиней, включенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Поросенок-сувенир

Огромная пластиковая свинья при входе, туалеты в розовых тонах, милое хрюканье в коридорах, словом "свинья" на всех языках мира расписанные стены... Создатели музея развели это свинство прямо посреди Штутгарта. Здесь свиней любят и ценят, сортируют тематически, аккуратно расставляют по полочкам и нежно сдувают с них пылинки. В 1992 году Музей свиней (Schweinemuseum) был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в своей свинской области. Тогда экспонатов было всего лишь… 25 тысяч. Сейчас их уже вдвое больше. И это - далеко не предел!

Свинарник в музейном контексте

История этого необычного музея насчитывает 25 лет. Его создательница и вдохновительница Эрика Вильхельмер (Erika Wilhelmer) - страстный коллекционер всего подряд и известный в городе ресторатор: "Я всю жизнь занимаюсь ресторанным бизнесом. Кроме того, у меня уже 68 разных коллекций. Большинство их, кстати, можно было бы интегрировать в интерьер ресторана: спичечные коробки, бокалы, подставки под пивные кружки, пивные бутылки".

Веселый поросенок - экспонат музея

Со свиньями было иначе. Они стали любимой коллекцией, и в какой-то момент их собралось так много, что просто пришлось открыть музей. "Когда у меня уже было где-то 25 коллекций, я познакомилась с одной женщиной из Америки. Она рассказала, что собирает свиней, и потом показала мне свою коллекцию. У нее дома все было со свиньями: от масленки до крючка для полотенец! Вся ванная комната была в поросятах! Китч, конечно, но такой милый в этой своей убийственной массе, - рассказывает Эрика Вильхельмер. - И я подумала: почему бы и мне не начать? И начала. Друзья и знакомые активно поддержали меня. И спустя три месяца у меня было уже около тысячи разных представителей свиного мира".

В бывшей скотобойне

Этому симпатичному зданию более ста лет. Раньше в нем располагалась администрация огромной скотобойни. Теперь - ресторан, где можно отведать блюда традиционной немецкой кухни (свинина в меню широко представлена!), и музей, знакомящий посетителей со всемирной историей свинства во всех его проявлениях.

Вход в Музей свиней, Штутгарт

Вход в Музей свиней

Торжественное открытие 25 тематических помещений состоялось в 2010 году. Одна из комнат - Sauna ("Sau" - "свинья" в ругательном контексте), в которой резиновые поросята нежатся на деревянных полочках в мини-шезлонгах. Другая - "Sauhaufen" (буквально - "куча свиней"; реально - "стадо баранов" с негативной оценочной компонентой), в центре которой элегантно набросана целая гора плюшевых поросят.

Свинские мифы

Сотрудник музея Хольгер Зигле (Holger Siegle) особенно любит комнату историко-мифологическую: "Здесь можно ознакомиться с историей о том, как спутники Одиссея были превращены в свиней. Там же висят ритуальные маски с острова Бали. Их надевают во время церемонии детям, так сказать, вступающим во взрослую жизнь".

Контекст

Мюнхенские Пинакотеки, берлинский Пергамон или Музей Людвига в Кельне в особом представлении не нуждаются. Но мало кто знает, что в Германии есть и такие курьезные музеи, как Музей сосиски или Музей мышеловок.

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Без китча в этом музее и ему подобных, конечно, не обойтись, говорит Хольгер Зигле: "Взять хотя бы все эти бесчисленные копилки! Или наша коллекция резиновых "секс-свинок", фотографиями которыми можно было бы иллюстрировать Камасутру! Но среди наших экспонатов очень много редких вещей, ценных с точки зрения искусства: живопись, скульптура, изделия из золота, полудрагоценных камней, стекла, хрусталя, фарфора. Здесь можно увидеть не только то, чего ждешь от Музея свиней, но и то, чего совсем не ждешь: к примеру, украшения или элегантные канцелярские принадлежности".

Свинская репутация

Но все-таки, как насчет образа свиньи в общественном контексте? Он позитивен или негативен? "Репутация свиней изрядно подпорчена, - рассказывает Хольгер Зигле. - Об этом свидетельствуют многочисленные ругательные слова и выражения в немецком, английском, итальянском и многих других языках. Но в то же время в Германии свинья является талисманом, приносящим удачу. Кроме того слово "sau" ("свинья") при желании можно использовать для усиления значения прилагательного: "saukalt" ("свински холодно") или "sauheiß" ("свински жарко")".

Воздушный шар в виде свиньи

Воздушный шар в виде свиньи

"Есть еще такая популярная немецкая поговорка - "Schwein gehabt", то есть "свински повезло", - вспоминает сотрудник музея. - Корни этого выражения уходят чуть ли не в античные времена: по итогам спортивных состязаний проигравшему в качестве утешительного приза доставалась свинья. А в Средневековье свинья считалась символом достатка: только состоятельные люди могли себе позволить держать свиней".

С философской точки зрения

Основательница Музея свиней Эрика Вильхельмер привыкла видеть в своих "подопечных" только хорошее: "Я сначала философскими вопросами не задавалась. Мне просто нравилось их собирать. А потом, конечно, начала интересоваться. Ни с одним другим животным человек так не связан. Ни об одном другом животном мы так часто не вспоминаем, как о свинье. Даже если это будут ругательные выражения!"

"Свинья - это милейшее создание, прекрасно сосуществующее с человеком на протяжении веков, уверен Хольгер Зигле. "И не такая уж она и грязная, как принято считать. Валяться в грязи - это способ освободиться от паразитов, - подчеркивает он. - И на генетическом уровне свинья очень близка к человеку".

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    Автор: Татьяна Вайнман


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