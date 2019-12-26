 Силовики увезли после обыска журналистку ″Новой газеты″ | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Силовики увезли после обыска журналистку "Новой газеты"

Сотрудники СКР провели обыск в московской квартире журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной. Следственные действия связаны с делом о создании банды в ФСБ.

Полицейский автомобиль

Сотрудники Следственного комитета (СК) Краснодарского края утром в четверг, 26 декабря, провели обыск в московской квартире спецкора "Новой газеты" Юлии Полухиной. Согласно сообщениям российских СМИ, следственные мероприятия проводились в рамках расследования дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. Полухина первой написала об арестах участников ЧВК "ЕНОТ корп", которые позднее стали фигурантами данного дела.

Контекст

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по делу издателя оппозиционной газеты Игоря Рудникова, которого обвинял в вымогательстве генерал СК РФ. DW о том, чем закончился этот процесс. (18.06.2019)

На счету независимого профсоюза журналистов РФ - дело Али Феруза, обвинения журналисток в адрес Слуцкого и пр. Как работает и кого защищает эта организация, рассказал DW Павел Никулин. (14.03.2018)

Помощнику академика РАН Михаила Пальцева предъявлено обвинение в управлении преступным сообществом, состоящего из членов ЧВК, пишет "Коммерсант". (17.12.2019)

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова в интервью "МБХ медиа" сообщила, что обыск был произведен около 8 часов утра. "У Юлии дома двое маленьких детей, и непонятно, зачем надо было приходить так рано, если от нее была нужна только какая-то информация. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность. Сейчас мы пытаемся связаться с ней, выяснить, где она и о каких именно материалах идет речь", - сказала Прусенкова.

"Похоже на похищение"

По словам пресс-секретаря "Новой газеты", на место обыска направился адвокат Петр Заикин, однако там он не обнаружил никого. "Пока все это похоже на похищение", - резюмировала Прусенкова. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил изданию "Медуза", что Юлию Полухину увезли в неизвестном направлении. "Мы требуем обеспечить соблюдение закона и доступ адвоката к нашему сотруднику", - сказал Соколов.

"Медуза", ссылаясь на информированный источник, сообщает, что обыски проводятся в домах еще нескольких фигурантов дела, в том числе у академика РАН Михаила Пальцева.

Смотрите также:

  • Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 04:28

Быть независимым журналистом в современной России опасно

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Быть независимым журналистом в современной России опасно  

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?  

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова  

Реклама

Самые читаемые

Путина просят привлечь по статье о преступных авторитетах  

К годовщине вторжения СССР в Афганистан: что покупала у моджахедов немецкая разведка  

Лукашенко ждет показаний от экс-бойца СОБРа Гаравского  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно