сибирьгорит: кого из мировых звезд волнуют проблемы экологии

За что природа поблагодарит вас

Кипятите воду в чайниках

Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.