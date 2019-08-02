сибирьгорит: кого из мировых звезд волнуют проблемы экологии

Пост в Instagram о пожарах в Сибири Леонардо Ди Каприо - лишь один из примеров. Многие актеры, художники и королевские особы считают своим долгом заботиться об окружающей среде.
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