 #сибирьгорит: кого из мировых звезд волнуют проблемы экологии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.08.2019

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Культура и стиль жизни

#сибирьгорит: кого из мировых звезд волнуют проблемы экологии

Пост в Instagram о пожарах в Сибири Леонардо Ди Каприо - лишь один из примеров. Многие актеры, художники и королевские особы считают своим долгом заботиться об окружающей среде.

  • Леонардо Ди Каприо

    Звезды - защитники экологии

    Пожары в Сибири привлекли внимание Леонардо Ди Каприо. В сети Instagram он перепостил видео The Guardian о полыхающих лесах. Американский актер - самый ярый защитник природы среди звезд. Вегетарианец, посланник ООН по климату. В 1998 году основал экологический фонд и выделяет большие средства на защиту океанов, снимает документальные фильмы.

  • Эмма Уотсон

    Звезды - защитники экологии

    Эмма Уотсон использует свою известность для рекламы "зеленой" моды. На красной дорожке 29-летняя актриса привлекала взгляды в нарядах из переработанных пластиковых бутылок (на фото), остатков тканей или органического шелка. Она создала модные коллекции для экобренда People Tree и выступает за экологичный подход к производству одежды.

  • принц Чарльз

    Звезды - защитники экологии

    Супруг британской королевы принц Чарльз - приверженец зеленых технологий в сельском хозяйстве и заядлый фермер-органик. Основанная им ферма с годами превратилась в агрохолдинг, который сегодня поставляет органические продукты питания в разные уголки Великобритании и другие страны. Своими советами он делится с другими и даже написал книгу "Элементы органического садоводства".

  • Жизель Бюндхен

    Звезды - защитники экологии

    Супермодель Жизель Бюндхен посвятила себя охране тропической природы родной Бразилии. Она борется за чистоту бразильских рек и лесов. В числе ее экопроектов - сандали из утилизированных материалов для Ipanema, часть выручки от продаж которых идет на восстановление лесов. Вегетарианка, посол ООН по вопросам экологии. Освещает проблемы окружающей среды на своем сайте.

  • Кевин Костнер

    Звезды - защитники экологии

    Кевин Костнер - актер, продюсер, кантри-музыкант и… экоинвестор. Он выделяет многомиллионные суммы на очистительные центрифуги. Вместе со своим братом, ученым по профессии, разрабатывает машины, позволяющие отделить нефть от воды. Такие устройства использовались для устранения последствий катастрофы в Мексиканском заливе в 2012 году.

  • Мэтт Дэймон

    Звезды - защитники экологии

    Мэтт Дэймон - также известный экоактивист. Он является соучредителем некоммерческой организации Water.org, которая оказывает помощь в доступе к питьевой воде в Африке, Южной Азии и Центральной Америке.

  • Джулия Робертс

    Звезды - защитники экологии

    Звезда "Красотки" Джулия Робертс, заботясь об окружающей среде, подает пример экологичного образа жизни: живет в доме из экоматериалов с солнечными панелями на крыше, выращивает органические овощи, ездит на гибриде, берет с собой сумки для покупок, не пренебрегает товарами секонд-хэнд.

  • Олафур Элиассон

    Звезды - защитники экологии

    Датско-исландский художник Олафур Элиассон призывал задуматься об изменении климата, разместив обломки гренландского ледника у галереи Tate Modern в Лондоне в 2016 году. Еще одно его детище - лампа на солнечных батареях Little Sun, которая активно используется в Эфиопии, где многие живут без электричества.

  • Тиль Швайгер

    Звезды - защитники экологии

    Немецкого актера Тиля Швайгера вряд ли можно причислить к активистам, но в интервью он часто указывает на важность заботы о природе. В быту его семья отказалась от пластика и тщательно сортирует мусор. Сказалось влияние младшей дочери-подростка: она поднимает темы экологии дома, практикует веганство и участвовала в кампании организации по защите животных PETA.

  • Нина Хосс

    Звезды - защитники экологии

    Немецкая актриса Нина Хосс - дочь политика, стоявшего у истоков партии "зеленых". В детстве она часто бывала в Бразилии. Уже многие годы Хосс борется против вырубки тропических лесов и за сохранение условий жизни коренного населения. Участвовала во многих немецких экологических проектах, в частности - в кампании против чрезмерного вылова рыбы в Северном и Балтийском морях.

    Автор: Надин Войчик, Татьяна Вайнман


  • Леонардо Ди Каприо

    Звезды - защитники экологии

    Пожары в Сибири привлекли внимание Леонардо Ди Каприо. В сети Instagram он перепостил видео The Guardian о полыхающих лесах. Американский актер - самый ярый защитник природы среди звезд. Вегетарианец, посланник ООН по климату. В 1998 году основал экологический фонд и выделяет большие средства на защиту океанов, снимает документальные фильмы.

  • Эмма Уотсон

    Звезды - защитники экологии

    Эмма Уотсон использует свою известность для рекламы "зеленой" моды. На красной дорожке 29-летняя актриса привлекала взгляды в нарядах из переработанных пластиковых бутылок (на фото), остатков тканей или органического шелка. Она создала модные коллекции для экобренда People Tree и выступает за экологичный подход к производству одежды.

  • принц Чарльз

    Звезды - защитники экологии

    Супруг британской королевы принц Чарльз - приверженец зеленых технологий в сельском хозяйстве и заядлый фермер-органик. Основанная им ферма с годами превратилась в агрохолдинг, который сегодня поставляет органические продукты питания в разные уголки Великобритании и другие страны. Своими советами он делится с другими и даже написал книгу "Элементы органического садоводства".

  • Жизель Бюндхен

    Звезды - защитники экологии

    Супермодель Жизель Бюндхен посвятила себя охране тропической природы родной Бразилии. Она борется за чистоту бразильских рек и лесов. В числе ее экопроектов - сандали из утилизированных материалов для Ipanema, часть выручки от продаж которых идет на восстановление лесов. Вегетарианка, посол ООН по вопросам экологии. Освещает проблемы окружающей среды на своем сайте.

  • Кевин Костнер

    Звезды - защитники экологии

    Кевин Костнер - актер, продюсер, кантри-музыкант и… экоинвестор. Он выделяет многомиллионные суммы на очистительные центрифуги. Вместе со своим братом, ученым по профессии, разрабатывает машины, позволяющие отделить нефть от воды. Такие устройства использовались для устранения последствий катастрофы в Мексиканском заливе в 2012 году.

  • Мэтт Дэймон

    Звезды - защитники экологии

    Мэтт Дэймон - также известный экоактивист. Он является соучредителем некоммерческой организации Water.org, которая оказывает помощь в доступе к питьевой воде в Африке, Южной Азии и Центральной Америке.

  • Джулия Робертс

    Звезды - защитники экологии

    Звезда "Красотки" Джулия Робертс, заботясь об окружающей среде, подает пример экологичного образа жизни: живет в доме из экоматериалов с солнечными панелями на крыше, выращивает органические овощи, ездит на гибриде, берет с собой сумки для покупок, не пренебрегает товарами секонд-хэнд.

  • Олафур Элиассон

    Звезды - защитники экологии

    Датско-исландский художник Олафур Элиассон призывал задуматься об изменении климата, разместив обломки гренландского ледника у галереи Tate Modern в Лондоне в 2016 году. Еще одно его детище - лампа на солнечных батареях Little Sun, которая активно используется в Эфиопии, где многие живут без электричества.

  • Тиль Швайгер

    Звезды - защитники экологии

    Немецкого актера Тиля Швайгера вряд ли можно причислить к активистам, но в интервью он часто указывает на важность заботы о природе. В быту его семья отказалась от пластика и тщательно сортирует мусор. Сказалось влияние младшей дочери-подростка: она поднимает темы экологии дома, практикует веганство и участвовала в кампании организации по защите животных PETA.

  • Нина Хосс

    Звезды - защитники экологии

    Немецкая актриса Нина Хосс - дочь политика, стоявшего у истоков партии "зеленых". В детстве она часто бывала в Бразилии. Уже многие годы Хосс борется против вырубки тропических лесов и за сохранение условий жизни коренного населения. Участвовала во многих немецких экологических проектах, в частности - в кампании против чрезмерного вылова рыбы в Северном и Балтийском морях.

    Автор: Надин Войчик, Татьяна Вайнман


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Фотогалерея: За что природа поблагодарит вас

  • Выключайте кран

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте кран

    На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

  • Принимайте душ

    За что природа поблагодарит вас

    Принимайте душ

    Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

  • Устройте сквозняк

    За что природа поблагодарит вас

    Устройте сквозняк

    Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

  • Откажитесь от батареек

    За что природа поблагодарит вас

    Откажитесь от батареек

    Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

  • Выключайте электроприборы

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте электроприборы

    Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

  • Закрывайте посуду крышками

    За что природа поблагодарит вас

    Закрывайте посуду крышками

    Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

  • Кипятите воду в чайниках

    За что природа поблагодарит вас

    Кипятите воду в чайниках

    Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

  • Сушите волосы без фена

    За что природа поблагодарит вас

    Сушите волосы без фена

    Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

  • Обойдитесь без кофе с собой

    За что природа поблагодарит вас

    Обойдитесь без "кофе с собой"

    Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

  • Пластиковые пакеты вредят экологии

    За что природа поблагодарит вас

    Пластиковые пакеты вредят экологии

    Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды!

    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


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Контекст

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