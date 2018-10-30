 Сеул узнал о готовности КНДР допустить инспекторов на свой ядерный полигон | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2018

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Мир

Сеул узнал о готовности КНДР допустить инспекторов на свой ядерный полигон

Пхеньян заверяет, что осуществил демонтаж ядерного испытательного объекта "Пунгери" в мае. Присутствовать при ликвидации полигона тогда разрешили лишь иностранным репортерам, инспекторов к верификации не допустили.

Демонтаж ядерного полигона Пунгери

Демонтаж ядерного полигона "Пунгери"

Северная Корея готовится допустить международных инспекторов на ядерный полигон "Пунгери" на северо-востоке страны, демонтаж которого, по заверениям Пхеньяна, был осуществлен 24 мая. Об этом в среду, 31 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки Республики Корея.

Присутствовать при ликвидации объекта было разрешено лишь иностранным журналистам, сотрудников Международного  агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к верификации не допустили, что вызвало критику со стороны международного сообщества и сомнения в серьезности намерений Пхеньяна.

Ранее о согласии КНДР на нахождение международных инспекторов при "постоянном демонтаже" северокорейских ядерных объектов и закрытии крупнейшего в стране ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене при наличии ответных подвижек со стороны Соединенных Штатов говорил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Сомнение в акте доброй воли

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Между тем международные эксперты высказывали сомнения в том, что ликвидация полигона действительно являлась жестом доброй воли со стороны Пхеньяна. Как установили китайские геологи, во время подземных ядерных испытаний объект был поврежден и по этой причине невозможен для эксплуатации. Эксперты также не исключали, что уровень радиации в районе полигона был сильно повышен.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 12 июня договорились о "полной денуклеаризации Корейского полуострова". Американский лидер сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, однако будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором", осложняющим отношения двух стран.

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    Автор: Григорий Аросев


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