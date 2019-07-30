Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет

Северная Корея в пятый раз за последние две недели произвела ракетные запуски. Две баллистические ракеты меньшей дальности были запущены в субботу, 10 августа, близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. Пролетев около 400 километров на высоте до 48 километров, они упали в Японское море, сообщил в свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

В Сеуле связывают ракетные пуски КНДР с проходящими в данный момент совместными военными учениями США и Южной Кореи.

Другие испытания КНДР на фоне учений США и Южной Кореи

Пхеньян провел ракетные испытания 6 августа, также запустив две предполагаемые ракеты меньшей дальности спустя сутки после начала американо-корейских маневров. Ракетные пуски, по информации южнокорейских вооруженных сил, были произведены и 2 августа. Запуск двух ракет произошел в провинции Хамгён-Намдо.

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем и являлись "торжественным предупреждением" о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США. Аналогичный запуск состоялся 31 июля.

Резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не считает ракетные запуски Пхеньяна преградой для новых переговорах по ядерной программе КНДР.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ракеты и бомбы Северной Кореи Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Начало - во времена позднего Ким Ир Сена Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ын: небывалая активность При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов В сторону Гуама В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Над территорией Японии 29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Шестой ядерный Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Заседания и осуждающие заявления Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят. Автор: Григорий Аросев

