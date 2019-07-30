 Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2019

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Мир

Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет

Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания.

Запуск северокорейской ракеты на экране

Запуск северокорейской ракеты

Северная Корея в пятый раз за последние две недели произвела ракетные запуски. Две баллистические ракеты меньшей дальности были запущены в субботу, 10 августа, близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. Пролетев около 400 километров на высоте до 48 километров, они упали в Японское море, сообщил в свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

В Сеуле связывают ракетные пуски КНДР с проходящими в данный момент совместными военными учениями США и Южной Кореи.

Другие испытания КНДР на фоне учений США и Южной Кореи

Пхеньян провел ракетные испытания 6 августа, также запустив две предполагаемые ракеты меньшей дальности спустя сутки после начала американо-корейских маневров. Ракетные пуски, по информации южнокорейских вооруженных сил, были произведены и 2 августа. Запуск двух ракет произошел в провинции Хамгён-Намдо.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

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25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем и являлись "торжественным предупреждением" о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США. Аналогичный запуск состоялся 31 июля.

Резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не считает ракетные запуски Пхеньяна преградой для новых переговорах по ядерной программе КНДР.

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    Автор: Григорий Аросев


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