 Сеул: Северная Корея продолжает ракетные испытания | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2019

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Мир

Сеул: Северная Корея продолжает ракетные испытания

Новый запуск ракет был осуществлен в районе военной базы, где расположены баллистические ракеты средней дальности, сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ракетные испытания КНДР (архив)

Ракетные испытания КНДР (архив)

Северная Корея осуществила запуск минимум одного реактивного снаряда в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, в районе населенного пункта Синори (провинция Пхенан-Пукто). Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. Официального подтверждения информации со стороны КНДР пока не последовало.

По данным южнокорейской стороны, пуск был выполнен в 16.30 по местному времени (10.30 мск), передает агентство Yonhap. По его информации, испытания произведены в районе военной базы, где размещены баллистические ракеты "Нодон" с дальностью полета около 1300 километров.

Директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ен провел в связи с этим консультации с представителями КНШ и министром национальной обороны Чоном Ген Ду.

Пхеньян обязался закрыть ракетный полигон

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Контекст

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита. (28.02.2019)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР. Однако в апреле обе стороны по отдельности заявили о возможности третьего саммита.

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    Автор: Григорий Аросев


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Агентство Yonhap

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