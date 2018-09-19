 Сеул и Пхеньян подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2018

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Мир

Сеул и Пхеньян подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова

КНДР обязалась закрыть испытательный полигон "Сохэ" и допустить в страну международных инспекторов. Ким Чен Ын "в скором времени" посетит Сеул.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в Пхеньяне после подписания межгосударственного соглашения

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в Пхеньяне после подписания межгосударственного соглашения

В рамках начавшегося накануне трехдневного саммита лидеры КНДР и Южной Корей достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в среду, 19 сентября, в Пхеньяне на совместной пресс-конференции в ходе третьей встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Завершение работы полигона должно произойти "в присутствии экспертов" из стран, имеющих отношение к урегулированию конфликта с КНДР, отметил далее Мун Чжэ Ин. Возможны и дальнейшие шаги, в частности прекращение деятельности Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, указал он. Условием таких шагов, по словам южнокорейского лидера, будут уступки Пхеньяну со стороны США.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров "в место без ядерного оружия". Он также сообщил, что намерен "в ближайшем будущем" приехать в столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова.

Совместная заявка на проведение Олимпиады

Южнокорейский президент также заявил о намерении двух стран подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.

Контекст

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера. (12.06.2018)

Кроме того, совместное соглашение подписали министры обороны двух корейских государств. В документе речь идет о снижении напряженности на Корейском полуострове. Между тем официальный представитель Мун Чжэ Ина указал, что по итогам визита в Пхеньян планируется подписание совместного соглашения о межкорейских отношениях. О содержании этого документа не сообщается.

18 сентября Мун Чжэ Ин с супругой прибыли в Пхеньян. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет. Помимо вопроса о прекращении ядерной программы КНДР на повестке дня находится проблема урегулирования конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.

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    27 апреля лидеры Южной Кореи и КНДР провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом. В декларации по ее итогам отмечалось, что Пхеньян и Сеул договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, длящемся с 1950 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал это "первым шагом на пути к единству и примирению".

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  • Трамп привествует освобожденных граждан США у трапа самолета

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  • Майк Пенс

    Встреча, которая может изменить мир

    Жесткая риторика Пенса

    В середине мая вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Пхеньян может рассчитывать на уступки с американской стороны только после полного отказа от ядерного арсенала. В ответ замминистра иностранных дел КНДР заявил: "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах".

  • Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в Вашингтоне, 22 мая

    Встреча, которая может изменить мир

    Трамп хочет перенести саммит с Кимом

    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попытался разрядить обстановку и 22 мая отправился с визитом в Вашингтон. Дональд Трамп, однако, сообщил о возможном переносе запланированной встречи с Ким Чен Ыном. "Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что саммит может пройти позже.

  • Ядерный полигон Пунгери в КНДР

    Встреча, которая может изменить мир

    Ликвидация ядерного полигона

    24 мая Северная Корея разрушила расположенный на северо-востоке страны ядерный полигон Пунгери. Об этом сообщили иностранные журналисты, которым власти КНДР специально для этого разрешили въезд в страну. По данным южнокорейского агентства Yonhap, в течение дня был произведен ряд взрывов. Пхеньян назвал этот шаг жестом доброй воли перед встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

  • Копия письма Трампа, адресованного Ким Чен Ыну

    Встреча, которая может изменить мир

    Трамп отменяет саммит с Ким Чен Ыном

    Разрушение полигона Пунгери, однако, не помогло: в тот же день президент США отменил встречу с северокорейским лидером. В письме, направленном в адрес Ким Чен Ына, Трамп подчеркнул, что был очень рад запланированной встрече, однако КНДР своими последними заявлениями продемонстрировала "открытую враждебность". На этом фоне президент США считает саммит несвоевременным, сказано в письме.

  • Лидеры Южной Кореи и КНДР на встрече в деревне Пханмунджом, 26 мая

    Встреча, которая может изменить мир

    Еще один межкорейский саммит

    26 мая глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели неанонсированную двухчасовую встречу - уже вторую за несколько недель. Как и в апреле, переговоры состоялись в пограничной деревне Пханмунджом. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что Пхеньяну и Вашингтону все же удастся провести саммит и положить конец "истории войн и конфронтации".

  • Ким Чен Ын и Дональд Трамп

    Встреча, которая может изменить мир

    Президент США вновь готов ко встрече

    Спустя двое суток после отмены встречи с лидером КНДР президент США вновь изменил свое мнение. Он заявил о продуктивных переговорах с Северной Кореей и возможности проведения саммита в Сингапуре в намеченный день, 12 июня. В понедельник, 28 мая, делегация США прибыла в КНДР для подготовки переговоров.

  • Трамп на трапе самолета

    Встреча, которая может изменить мир

    Встреча в Сингапуре для Трампа важнее саммита G7

    Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном покинул саммит "большой семерки" в Канаде, не дождавшись его окончания. 10 июня президент США прибыл в Сингапур. Накануне он заявил, что его встреча с лидером КНДР должна будет положить начало процессу денуклеаризации Северной Кореи.

  • Ким Чен Ын в Сингапуре

    Встреча, которая может изменить мир

    Лидер КНДР прибыл на самолете китайского премьера

    10 июня в Сингапур прибыл и Ким Чен Ын. Boeing 747, доставивший лидера КНДР на встречу, закреплен за премьером Госсовета КНР. В Пекине с большим интересом ожидают результаты встречи двух лидеров.

    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


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02:07 мин

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

Контекст

Встреча, которая может изменить мир

До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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Жесткие игры Трампа, или 50 оттенков рыжего - "Заповедник"  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

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