 Сеул изучает возможность ослабления санкций против КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2018

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Мир

Сеул изучает возможность ослабления санкций против КНДР

Южная Корея подвергла Пхеньян штрафным мерам после потопления южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Их ослабление не должно затронуть санкции, принятые Советом Безопасности ООН.

Глава МИД Республики Кореи на выступлении 10 октября

Глава МИД Республики Кореи на выступлении 10 октября

Сеул изучает возможность ослабить санкции, принятые им в мае 2010 года против КНДР. Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, выступая в Национальном собрании в среду, 10 октября.

Подобный шаг не должен затронуть штрафные меры в отношении Пхеньяна, введенные Советом Безопасности ООН. Министр не назвала предполагаемый график решений по этому вопросу.

Поводом для санкций Сеула стало потопление южнокорейского корвета "Чхонан" в марте 2010-го. Южная Корея обвинила Пхеньян в торпедной атаке на корабль и запретила северокорейским торговым судам проходить через южнокорейские воды.

Контекст

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

Автора этого сборника новелл, рассказывающего о жизни самого закрытого в мире государства, называют первым литературным диссидентом Северной Кореи. Настоящее имя его неизвестно. (07.06.2017)

Южная Корея приняла меры в отношении Пхеньяна независимо от санкций, введенных СБ ООН против КНДР за ее ядерную программу.

Соглашение о денуклеаризации полуострова

С начала 2018 года обе страны предпринимают попытки сближения. Так, на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступила совместная женская сборная по хоккею. 27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании войны, в которой обе страны официально находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов. На сентябрьском саммите в Пхеньяне стороны подписали соглашение, обязывающее Северную Корею окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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