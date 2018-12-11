Сестра Олега Сенцова: Свободу не заменит ни одна премия мира

Пока в Страсбурге вручают премию Сахарова, ее лауреат Олег Сенцов находится в колонии в РФ. О его здоровье, психологическом состоянии и о надежде на освобождение DW рассказала его сестра Наталья Каплан.
В среду, 12 декабря, в Страсбурге пройдет церемония вручения премии имени Сахарова "За свободу мысли". В конце октября Европарламент присудил эту премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Сам Сенцов не может присутствовать лично - сейчас он находится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги за полярным кругом. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, признав виновным в терроризме. Европарламент считает украинского кинорежиссера политзаключенным. С мая по октябрь Сенцов держал 145-дневную голодовку, добиваясь освобождения всех украинцев-политзаключенных, удерживаемых в России.
Премию Сахарова вместо Сенцова в Страсбург приехали получать его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе. В интервью DW Каплан рассказала о состоянии здоровья ее брата и надеждах на его освобождение.
DW: В воскресенье, 9 ноября, адвокат Олега Сенцова сказал, что у него - органические изменения сердца, печени и почек. Вы могли бы рассказать о состоянии его здоровья?
Наталья Каплан: У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, это со слов Олега. А он, соответственно, знает это только со слов тюремных врачей. Но, можно сказать, что 145 дней голодовки вряд ли бы для кого-то прошли незаметно.
Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дело очень и очень плохо. Безусловно, он вышел из голодовки с достаточно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он заработал себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца.
- Когда вы в последний раз с ним контактировали и в какой форме это проходило?
- Сейчас мы общаемся с помощью переписки. Когда адвокат у него был, я передала письмо.
- По вашим ощущениям, какое у него психологическое состояние?
- Психологически он нисколько не изменился. Как ни странно, после этих четырех с половиной лет он - все тот же Олег. По-моему, его в принципе ничего не может сломать. Работает очень активно. Не жалуется. Если Олег жалуется, то это значит, что все не просто плохо, а катастрофически плохо. Потому что он не из тех, кто будет ныть и жаловаться на судьбу.
- Как я понимаю, Сенцова переводят из медицинской части обратно в колонию. Готов ли он физически к этому?
- Я не думаю, что в том месте, где он находится, такая уж большая разница между колонией и больницей. Скажем честно - и там, и там все очень плохо.
- Известны ли вам его планы? Собирается ли он объявить еще одну голодовку?
- Я пока не знаю, какие у него планы. Сейчас он активно работает. Будет ли он еще раз предпринимать такой шаг или нет? Я надеюсь, что нет. Прямо скажем, это очень страшно. Страшно за него. Пока он ничего такого не высказывал.
- Как вы думаете, изменит ли что-то для Сенцова награждение его премией Сахарова?
- Безусловно, изменит. Как минимум, это привлечет внимание к теме заключения Олега. Не только Олега, но и других украинских политзаключенных, которых с 2014 года уже больше сотни. Я надеюсь, что политики увидят в Олеге не просто фамилию очередного политзаключенного в России, которых там очень много. А увидят человека и начнут как-то более активно искать рычаги, чтобы решить эту ситуацию, найти инструменты давления на Путина, чтобы вытащить Олега, и не только Олега.
- Исходя из того, что вы думаете о Путине, и из тюремного срока, который дали вашему двоюродному брату, есть ли, по вашему, какая-либо надежда, что Олега Сенцова выпустят в ближайшее время?
- Я стараюсь лишний раз не надеяться, а просто делать то, что получается, что я могу, что возможно, на что хватает сил. Но я почему-то верю, что эпоха Путина все-таки не протянет еще 15 лет. Ну, хватит уже. Должен быть когда-то конец. Я очень надеюсь, что санкции, а также другие международные действия поспособствует более быстрому концу всего этого.
- Мы с вами говорили о вашем двоюродном брате. А как вы справляетесь с этой ситуацией? Какие у вас чувства по поводу этого дня, когда Олег Сенцов получает премию Сахарова, но остается в колонии, пока что без большой надежды на освобождение?
- Честно сказать, я бы больше радовалась, если бы Олег даже не номинировался на эту премию. Свободу не заменит ни одна премия. Лучше бы он был на свободе, воспитывал своих детей, снимал кино и не получал никаких премий, чем те условия, в которых он сейчас находится. Безусловно, я очень благодарна, потому что эта премия - один из кирпичиков в борьбе за освобождение Олега. И не только Олега, не устаю это повторять. Мы боремся не только за него, боремся за всех украинских политзаключенных.
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