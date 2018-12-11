Сестра Олега Сенцова: Свободу не заменит ни одна премия мира

В среду, 12 декабря, в Страсбурге пройдет церемония вручения премии имени Сахарова "За свободу мысли". В конце октября Европарламент присудил эту премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Сам Сенцов не может присутствовать лично - сейчас он находится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги за полярным кругом. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, признав виновным в терроризме. Европарламент считает украинского кинорежиссера политзаключенным. С мая по октябрь Сенцов держал 145-дневную голодовку, добиваясь освобождения всех украинцев-политзаключенных, удерживаемых в России.

Премию Сахарова вместо Сенцова в Страсбург приехали получать его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе. В интервью DW Каплан рассказала о состоянии здоровья ее брата и надеждах на его освобождение.

DW: В воскресенье, 9 ноября, адвокат Олега Сенцова сказал, что у него - органические изменения сердца, печени и почек. Вы могли бы рассказать о состоянии его здоровья?

Наталья Каплан: У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, это со слов Олега. А он, соответственно, знает это только со слов тюремных врачей. Но, можно сказать, что 145 дней голодовки вряд ли бы для кого-то прошли незаметно.

Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дело очень и очень плохо. Безусловно, он вышел из голодовки с достаточно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он заработал себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца.

- Когда вы в последний раз с ним контактировали и в какой форме это проходило?

Наталья Каплан

- Сейчас мы общаемся с помощью переписки. Когда адвокат у него был, я передала письмо.

- По вашим ощущениям, какое у него психологическое состояние?

- Психологически он нисколько не изменился. Как ни странно, после этих четырех с половиной лет он - все тот же Олег. По-моему, его в принципе ничего не может сломать. Работает очень активно. Не жалуется. Если Олег жалуется, то это значит, что все не просто плохо, а катастрофически плохо. Потому что он не из тех, кто будет ныть и жаловаться на судьбу.

- Как я понимаю, Сенцова переводят из медицинской части обратно в колонию. Готов ли он физически к этому?

- Я не думаю, что в том месте, где он находится, такая уж большая разница между колонией и больницей. Скажем честно - и там, и там все очень плохо.

- Известны ли вам его планы? Собирается ли он объявить еще одну голодовку?

- Я пока не знаю, какие у него планы. Сейчас он активно работает. Будет ли он еще раз предпринимать такой шаг или нет? Я надеюсь, что нет. Прямо скажем, это очень страшно. Страшно за него. Пока он ничего такого не высказывал.

- Как вы думаете, изменит ли что-то для Сенцова награждение его премией Сахарова?

- Безусловно, изменит. Как минимум, это привлечет внимание к теме заключения Олега. Не только Олега, но и других украинских политзаключенных, которых с 2014 года уже больше сотни. Я надеюсь, что политики увидят в Олеге не просто фамилию очередного политзаключенного в России, которых там очень много. А увидят человека и начнут как-то более активно искать рычаги, чтобы решить эту ситуацию, найти инструменты давления на Путина, чтобы вытащить Олега, и не только Олега.

- Исходя из того, что вы думаете о Путине, и из тюремного срока, который дали вашему двоюродному брату, есть ли, по вашему, какая-либо надежда, что Олега Сенцова выпустят в ближайшее время?

- Я стараюсь лишний раз не надеяться, а просто делать то, что получается, что я могу, что возможно, на что хватает сил. Но я почему-то верю, что эпоха Путина все-таки не протянет еще 15 лет. Ну, хватит уже. Должен быть когда-то конец. Я очень надеюсь, что санкции, а также другие международные действия поспособствует более быстрому концу всего этого.

- Мы с вами говорили о вашем двоюродном брате. А как вы справляетесь с этой ситуацией? Какие у вас чувства по поводу этого дня, когда Олег Сенцов получает премию Сахарова, но остается в колонии, пока что без большой надежды на освобождение?

- Честно сказать, я бы больше радовалась, если бы Олег даже не номинировался на эту премию. Свободу не заменит ни одна премия. Лучше бы он был на свободе, воспитывал своих детей, снимал кино и не получал никаких премий, чем те условия, в которых он сейчас находится. Безусловно, я очень благодарна, потому что эта премия - один из кирпичиков в борьбе за освобождение Олега. И не только Олега, не устаю это повторять. Мы боремся не только за него, боремся за всех украинских политзаключенных.

Смотрите также:

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Павел Гриб 20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Олег Сенцов Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Кольченко 27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Алексей Чирний Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Сергей Литвинов 34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Николай Карпюк 53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Станислав Клых Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Владимир Балух Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Роман Сущенко Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Костенко После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская

