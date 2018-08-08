Сестра Олега Сенцова назвала его состояние "катастрофически плохим"

Журналистка Наталья Каплан, двоюродная сестра голодающего в российской колонии режиссераОлега Сенцова, в среду, 8 августа, сообщила о том, что его состояние "катастрофически плохо".

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан на своей странице в Facebook.

По ее словам, ЕСПЧ настаивает на переводе в гражданскую больницу ближе к месту прописки. Однако Олег отказался от этого, опасаясь, что не переживет этапа. "В гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - пишет Наталья Каплан.

Днем ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе со ссылкой на источник в дипломатических кругах, занимающихся обсуждением с Россией возможности освобождения Олега Сенцова, сообщил, что его подзащитного "не собираются отпускать". "По типу "пусть помирает в назидание другим заключенным", - написал Динзе в Facebook.

Олег Сенцов, задержанный в аннексированном Россией Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав от Кремля освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля украинский режиссер начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни. Голодовка Сенцова продолжается уже 86 дней.

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