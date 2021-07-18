Армянский политический и государственный деятель, бывший президент и премьер-министр Республики Армения.

Серж Саргсян - один из бывших лидеров "Карабахского движения" (1980-е годы), бывший министр обороны Армении (1993 - 1995 годы), министр внутренних дел и безопасности республики. С 4 апреля 2007 года по 9 апреля 2008 года - премьер-министр, с 19 февраля 2008 года по 9 апреля 2018 года - президент Республики Армения. После внесения поправок в конституцию, утвердивших парламентскую форму правления, был назначен премьер-министром, получив поддержку депутатов Национального собрания Армении. Этот факт вызвал массовые протесты по всей стране, в результате чего 23 апреля, , через десять дней после начала уличных демонстраций, Серж Саргсян подал в отставку.