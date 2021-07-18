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Серж Саргсян

Армянский политический и государственный деятель, бывший президент и премьер-министр Республики Армения.

Серж Саргсян - один из бывших лидеров "Карабахского движения" (1980-е годы), бывший министр обороны Армении (1993 - 1995 годы), министр внутренних дел и безопасности республики. С 4 апреля 2007 года по 9 апреля 2008 года - премьер-министр, с 19 февраля 2008 года по 9 апреля 2018 года - президент Республики Армения. После внесения поправок в конституцию, утвердивших парламентскую форму правления, был назначен премьер-министром, получив поддержку депутатов Национального собрания Армении. Этот факт вызвал массовые протесты по всей стране, в результате чего 23 апреля, , через десять дней после начала уличных демонстраций, Серж Саргсян подал в отставку.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

КС Армении признал действительными результаты выборов в парламент 18.07.2021

Партия "Гражданский договор" Пашиняна на досрочных парламентских выборах набрала почти 54 процента голосов. Оппозиция в Армении пыталась оспорить результаты голосования в Конституционном суде.

Результаты выборов в Армении: Пашинян останется у власти (21.06.2021?) 21.06.2021

По предварительным данным, партия Николы Пашиняна победила на внеочередных парламентских выборах, набрав почти 54 процента голосов и имея более чем двукратный перевес над соперниками.

Tausende Menschen haben bei neuen Protesten in Armeniens Hauptstadt Eriwan den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan gefordert. Autor: Aschot Gazazjan, DW, 20.02.2021

Оппозиция в Армении объявила о готовности протестовать в режиме нон-стоп 20.02.2021

"Мы призываем каждый день проводить акции протеста, митинги, забастовки, автопробеги - город должен быть парализован", - заявил на митинге в Ереване кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян.
ARCHIV - Der armenische Staatspräsident, Sersch Sargsjan, aufgenommen am 23.10.2014 im Präsidentenpalast in Eriwan (Armenien) bei einem Gespräch mit dem deutschen Außenminister Steinmeier (SPD). Foto: Rainer Jensen /dpa (zu dpa Armeniens Kampf um Anerkennung: Genozid-Gedenken prägt Kaukasusnation vom 30.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экс-президента Армении Саргсяна обвиняют в присвоении финансов 04.12.2019

Бывшему президенту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Серж Саргсян обвиняется в организации хищения почти одного млн долларов в пересчете.
02.05.2018 *** Armenian opposition leader Nikol Pashinyan gestures to his supporters at a rally in Yerevan, Armenia May 2, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Никол Пашинян год у власти: что дала армянам "бархатная революция" 08.05.2019

Год назад в Армении мирно сменилась власть. Ереванские политики и журналисты рассказали в Берлине о главных завоеваниях революции. Судя по их высказываниям, работать есть еще над чем.
08.05.2018+++ Supporters of opposition leader Nikol Pashinyan gather on May 8, 2018 in Yerevan's central Republic Square as the parliament votes for a second time to elect a new prime minister. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP/Getty Images)

Что изменилось за год после революции в Армении 23.04.2019

Год назад на фоне протестов премьер Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Что изменилось в стране при новом главе правительства Пашиняне, и какие плоды принесла революция - у DW.
Mount Ararat and Yerevan viewed from Cascade at sunrise, Yerevan, Armenia, Central Asia, Asia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Армении предъявили обвинение брату экс-президента Саргсяна 01.03.2019

Александра Саргсяна, брата экс-президента Армении, обвиняют в крупном мошенничестве. Летом 2018 года спецслужбы провели обыск в квартире фигуранта дела и допросили его.
Opposition lawmaker Nikol Pashinian speaks during a parliament session to choose a replacement of Prime Minister in Yerevan on Tuesday, May 1, 2018. Nikol Pashinian, the opposition lawmaker who sparked two weeks of protests that threw Armenia into a political crisis, so far is the only candidate formally nominated for the prime minister's post. (AP Photo/Sergei Grits) |

Чего удалось достичь правительству Пашиняна за первые 100 дней 17.08.2018

17 августа исполнилось сто дней пребывания у власти правительства Армении, которое возглавил Никол Пашинян. Что успели сделать за этот срок новые власти страны?
30.11.2010***ARCHIV - ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 30.11.2010 auf der Internet-Seite von Wilileaks das Wort «Secret» zu sehen. Foto: Oliver Berg dpa (zu dpa Bericht: Britischer Geheimdienst überwachte Wikileaks-Leser vom 18.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/O. Berg

Бывшего вице-премьера Армении обвиняют на основании данных Wikileaks 04.08.2018

Следствие подтвердило информацию портала Wikileaks о том, что бывший глава аппарата президента Армен Геворкян пытался повлиять на решение члена Конституционного суда по делу экс-президента Сержа Саргсяна.
29.4.2018Armenian opposition supporters hold a rally in Yerevan, Armenia April 29, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: "Неблагодарные" армяне рассердили Путина 02.08.2018

В общении с одним из самых лояльных союзников Москва все чаще срывается на крик. Это ведет внешнюю политику Кремля к новым поражениям, считает Константин Эггерт.
November 28, 2017. - Russia, Moscow. - Yury Khachaturov, Secretary General of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) ahead of a meeting with Russian President Vladimir Putin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституцинного строя Армении 27.07.2018

Следствие ходатайствует о задержании генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Ранее он явился на допрос вместе с экс-президентом Армении Кочаряном.
2015 Robert Kocharian, ehemaliger Präsident Armeniens; Copyright: Pressestelle Robert Kocharian

Экс-президент Армении Кочарян обвинен в свержении конституционного строя 26.07.2018

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении в 2008 году конституционного строя. Ранее он проходил свидетелем по делу о разгоне демонстрации протеста после президентских выборов.
View of Yerevan and Mount Ararat from Cascade, Yerevan, Armenia, Central Asia, Asia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Племянника экс-президента Армении обвиняют в покушении на убийство 11.07.2018

В Армении расследуют дело 2007 года о выстреле в молодого человека. Обвинение в покушении и незаконном хранении оружия официально предъявлено племяннику экс-президента страны Саргсяна.
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Брату экс-президента Армении и членам его семьи предъявили обвинения 07.07.2018

В Армении продолжаются расследования против членов семьи экс-президента Сержа Саргсяна. В поле зрения полиции попали два его брата, два племянника и племянница.
02.05.2018 *** Armenian opposition supporters walk on the street after protest movement leader Nikol Pashinyan announced a nationwide campaign of civil disobedience in Yerevan, Armenia May 2, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

В Армении возобновлено дело против племянника экс-президента Саргсяна 04.07.2018

Житель Еревана по фамилии Симонян заявил, что 11 лет назад в него на самом деле стрелял сын брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, покинувшего свой пост на волне протестов.
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Суд арестовал начальника охраны экс-президента Армении 28.06.2018

У экс-главы охраны Сержа Саргсяна при обыске нашли более миллиона долларов. Он помещен под арест.
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