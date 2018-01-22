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Сергей Эйзенштейн

Советский кино- и тетральный режиссер, сценарист, теоретик искусства.

Великий режиссер, один из основоположников киноискусства.

Auf Befehl des Kapitäns sollen die wegen schlechter Verpflegung meuternden Matrosen, die zusammengetrieben an Deck des Panzerkeuzers stehen, erschossen werden. (Szene aus dem 1925 in Odessa gedrehten Film Panzerkreuzer Potemkin von Sergej Eisenstein. Der Film von Eisenstein hat das Schiff unsinkbar gemacht. Die berühmte Meuterei, die in dem Film thematisiert wurde, begann vor 100 Jahren am 27. Juni 1905 (14. Juni 1905 nach dem altem russischem Kalender). Foto: Tass (dpa-Korr zum 27. Juni Vor 100 Jahren: Die legendäre Meuterei auf der Potemkin vom 24.06.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/Tass

"Броненосец "Потемкин": немецкая музыка для Эйзенштейна 22.01.2018

22 января исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна. В этой связи мы решили вспомнить о роли музыки в самой известной картине кинорежиссера.
People queue to buy tickets for the upcoming 65th Berlinale International Film Festival, in Berlin February 2, 2015. The Berlinale which runs from February 5- 15, kicks-off the European film festival season. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY)

На старт, внимание, Берлинале! 04.02.2015

5 февраля начался 65-й Берлинский международный кинофестиваль. 19 фильмов, включая российский, поведут состязание за призы большого конкурса. Всего в программе - 441 премьера.
Bildnummer: 59959451 Datum: 02.12.1999 Copyright: imago/United Archives International Sergei Mihailovich Eisenstein film director entertainment Russia. kbdig 1999 quadrat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 59959451 Date 02 12 1999 Copyright Imago United Archives International Sergei Mihailovich Eisenstein Film Director Entertainment Russia Kbdig 1999 Square PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Госфильмофонд РФ недоволен сценарием Питера Гринуэя 04.01.2015

Британскому режиссеру поручено переделать сценарий биографического фильма о Сергее Эйзенштейне. Российскую сторону не устраивают упоминания о нетрадиционной сексуальной ориентации.
Oktober (October/Octobre/Oktjabr, UdSSR 1927, Regie: Sergej M. Eisenstein) Szene / russische Revolution, Russland, Stummfilm, Oktoberrevolution 1917, Lenin, Mann mit Fahne /aka: Zehn (10) Tage, die die Welt erschüttern, silent movie

Ленин на Берлинале: "Октябрь" в постсоветской версии 09.02.2012

В Берлине 10 февраля в рамках кинофестиваля Берлинале состоится гала-показ фильма Сергея Эйзенштейна "Октябрь" с реконструированной оригинальной музыкой Эдмунда Майзеля.
Symbolbild AP: Die Wachsfigur von Karl Marx, aufgenommen am Donnerstag, 3. Juli 2008, im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in Berlin. Das bekannte Wachsfigurenkabinett oeffnet am 5. Juli seine Tueren fuer Besucher. (AP Photo/Miguel Villagran)---A figure Karl Marx is displayed at the Madame Tussauds Berlin Wax Museum, in Berlin, on Thursday, July 3, 2008. The tourist attraction will open on July 5, 2008. (AP Photo/Miguel Villagran) DPA:Der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hält am Montag (20.10.2008) in Berlin bei der Eröffnung des 15. Ordentlichen Gewerkschaftstags der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sein Gastgeschenk, eine Ausgabe des Buches Das Kapital von Karl Marx, in der Hand.

Фильм по сценарию Карла Маркса 26.06.2009

В рамках Московского кинофестиваля прошла презентация "Капитала". Экранизировать главный труд Карла Маркса собирался еще Сергей Эйзенштейн. Но лишь спустя 80 лет это сделал немецкий кинорежиссер Александр Клуге.
alex kluge.jpg Alexander Kluge wird 75

В Москве состоялась премьера экранизации "Капитала" Маркса 26.06.2009

25 июня в Москве в рамках Московского Международного Кинофестиваля состоялась премьера фильма Александра Клуге "Капитал", представляющего собой экранизацию монументального труда Карла Маркса.
Composer Sergei Prokofiev, right, Sergei Eisenstein, center, and Edward Tisse, left, dressed in Russian costumes of the 13 century, are seen together during the making of the film Alexander Nevsky. (AP Photo)

Вторая жизнь "Александра Невского" 06.12.2004

Под руководством немецкого дирижера Франка Штробеля в Москве российскими и немецкими музыкантами была исполнена оригинальная версия музыки к фильму "Александр Невский".

Pet Shop Boys озвучат "Броненосец Потемкин" 14.07.2004

Заказ на новое музыкальное сопровождение к фильму Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" получил британский поп-дуэт Pet Shop Boys.