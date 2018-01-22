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Советский кино- и тетральный режиссер, сценарист, теоретик искусства.
Великий режиссер, один из основоположников киноискусства.
22 января исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна. В этой связи мы решили вспомнить о роли музыки в самой известной картине кинорежиссера.
5 февраля начался 65-й Берлинский международный кинофестиваль. 19 фильмов, включая российский, поведут состязание за призы большого конкурса. Всего в программе - 441 премьера.
Британскому режиссеру поручено переделать сценарий биографического фильма о Сергее Эйзенштейне. Российскую сторону не устраивают упоминания о нетрадиционной сексуальной ориентации.
В Берлине 10 февраля в рамках кинофестиваля Берлинале состоится гала-показ фильма Сергея Эйзенштейна "Октябрь" с реконструированной оригинальной музыкой Эдмунда Майзеля.
В рамках Московского кинофестиваля прошла презентация "Капитала". Экранизировать главный труд Карла Маркса собирался еще Сергей Эйзенштейн. Но лишь спустя 80 лет это сделал немецкий кинорежиссер Александр Клуге.
25 июня в Москве в рамках Московского Международного Кинофестиваля состоялась премьера фильма Александра Клуге "Капитал", представляющего собой экранизацию монументального труда Карла Маркса.
Под руководством немецкого дирижера Франка Штробеля в Москве российскими и немецкими музыкантами была исполнена оригинальная версия музыки к фильму "Александр Невский".
Заказ на новое музыкальное сопровождение к фильму Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" получил британский поп-дуэт Pet Shop Boys.
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