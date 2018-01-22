Сергей Эйзенштейн

"Броненосец "Потемкин": немецкая музыка для Эйзенштейна

22 января исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна. В этой связи мы решили вспомнить о роли музыки в самой известной картине кинорежиссера.