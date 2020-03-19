Сергей Сивохо: Конфликт в Донбассе частично внутриукраинский

Про войну в Донбассе, реинтеграцию временно неподконтрольных Киеву территорий и эпидемию коронавируса DW поговорила с советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергеем Сивохо.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса, в прошлом шоумен Сергей Сивохо представил в Киеве Национальную платформу примирения и единства. Ее презентацию фактически сорвали представители ультраправых организаций. DW расспросила Сивохо о ситуации с коронавирусом в Донбассе, о том, как он оценивает конфликт на востоке Украины, какими видит пути его реинтеграции и чем объясняет неоднозначную реакцию на Нацплатформу.
DW: Сергей Анатольевич, начнем с темы коронавируса. Учитывая те беспрецедентные меры, которые сейчас принимаются поборьбе с ним, несет ли распространение SARS-CoV-2 угрозу национальной безопасности Украины?
Сергей Сивохо: Безусловно, ситуация с коронавирусом из ряда вон выходящая. Абсолютно верно, те меры, которое принимает и пытается сейчас принимать правительство, тот карантин - это единственное, что можно сейчас сделать, вот прямо сейчас и немедленно. Поэтому я бы советовал всем соблюдать рекомендации министерства здравоохранения и призывы властей о том, чтобы соблюдать условия карантина.
- Владеете ли вы информацией относительно ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных Киеву территориях? Известно ли о летальных случаях там и числе инфицированных?
- Насколько нам известно, по последней информации было 12 подозрений на заболевание коронавирусом. Были проведены тесты, и эти 12 случаев не подтвердились. С той стороны (линии разграничения в Донбассе. - Ред.) была попытка сначала объявить карантин в учебных заведениях, но потом этот карантин почему-то сняли.
- Ваша команда подготовила Национальную платформу примирения и единства. Одна из ее целей - создание мирного хаба, реального и онлайн версии. О чем именно идет речь? Как на практике будет налажен диалог между жителями неподконтрольных территорий и остальной Украиной?
- Ну, мы же люди, надо разговаривать. Любой конфликт, если о нем не говорить, с ним ничего не произойдет. Нацплатформа создана для того, чтобы сформировать несколько диалоговых площадок, которые будут работать по принципу профессиональному, по принципу социальному.
Могут общаться медики с медиками, студенты со студентами, домохозяйки с домохозяйками. И вот, начав разговаривать, мы начнет понимать, какие вещи нас объединяют, какие вещи сближают. И в этих разговорах мы будет нарабатывать определенные рекомендации, которые потом сможем передать властям.
- На презентации Нацплатформы вы говорили об "амбассадорах", которые должны работать, я так понимаю, по обе стороны линии разграничения. Кто эти люди?
- Есть множество уроженцев Донецкой и Луганской областей, например, Женя Кошевой (участник студии "95 Квартал". - Ред.) из Алчевска Луганской области.
- Он готов поехать в Алчевск?
- Я с ним разговаривал, на роль "амбассадора" он готов, в вот поехать в Алчевск - не знаю. Володя Горянский, актер, он тоже луганский. Сергей Бубка - донецкий, Лилия Подкопаева (олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. - Ред.) - донецкая, масса музыкантов, даже модельеры у нас есть, футболисты. Все, кто хотят, чтобы мир вернулся, они готовы стать "амбассадорами".
- Презентации платформы примирения и единства прошла далеко немирно. Несколько человек задержала полиция. На ваш взгляд, откуда такое сильное противодействие вашей инициативе?
- Эта акция (тех, кто выступал против платформы. - Ред.) была спланированной. Кому это нужно? Конечно, тем людям, которые хотят, чтобы война не заканчивалась. Такие есть как с нашей стороны, так и с той стороны. Давайте смотреть, кому это выгодно? Я так думаю, что партии войны. Тем, кто шесть лет наживались на этом процессе и продолжают наживаться и сейчас.
- Вы имеете ввиду предыдущую власть?
- Да, абсолютно правильно. Вы же понимаете, что выгода может быть не только экономической, она может быть в рейтинге, во власти, кто-то зарабатывает себе какие-то дивиденды.
- В вопросах реинтеграции важный момент - экономика и инфраструктура. И вы тоже говорили о том, что они требуют восстановления на временно неподконтрольных территориях. Как вы это видите?
- Это задача, которая стоит перед министерством реинтеграции. Нужно показать, что мы сторона, которая ждет ту сторону. И что у нас реально лучше. И вообще я как человек, который болеет за Донбасс, я же там бываю много и довольно часто, я вижу, в каком там все ужасном состоянии.
Мне могут возразить и сказать, что у нас везде такое можно увидеть. Секундочку! Там еще и война идет. Мы чем можем - помогаем, но если это будет централизованная государственная помощь, это будет сразу видно. Это будет хорошим знаком.
- Почти одновременно с презентацией платформы в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы. На ней был подписан документ о создании консультативного совета, в который войдут и представители ОРДЛО. Это вызвало широкий резонанс, потому что впервые речь идет о возможности их прямого диалога с Украиной, чего раньше не было.
- Как это не было? Постоянно присутствуют в Минске представители ОРДЛО. Я не люблю это слово "ОРДЛО". Представители оккупированных территорий, так называемые, как они себя называют, "ДНР" и "ЛНР". Они постоянно высказывают свою точку зрения, что, конечно, каким-то образом влияет на процесс переговоров. К ним прислушиваются россияне, и международные наблюдатели видят активность с их стороны.
Я считаю, что разработана концепция, которая поможет уравновесить ситуацию. Вы понимаете, на территории Украины сейчас много внутренне перемещенных лиц именно оттуда. Они тоже представители этих территорий.
- То есть, вы не считает, что Украину склоняют к прямому диалогу с представителями самопровозглашенных республик?
- Вот для этого и хотят ввести в консультативный совет как внутренне перемещенных лиц - тех, кто выехал с занятой сепаратистами территории Украины в другие регионы страны, так и тех, кто сейчас проживает на неподконтрольной Киеву территории. Это будет консультативный совет. Он не влияет ни на что. А между тем его члены будут между собой разговаривать. Это будет небольшое количество людей, по пять или по десять человек предлагается.
- На ваш взгляд, ничего страшного в Минске не произошло?
- Нет, не произошло. Наоборот, я считаю, что это шаг вперед. Во-первых, политику мира провозгласил президент. С самой первой своей речи он говорит, что главной его задачей является прекращение войны. Какое-то время ему не очень помогали в этом движении к миру. Но сейчас в связи с последними назначениями, я считаю, что у нас появилось больше шансов. Я на самом деле очень верю Ермаку (глава Офиса президента Андрей Ермак. - Ред.).
- Несмотря на все эти инициативы, на линии разграничения продолжают гибнуть люди. И потери, к сожалению, не уменьшаются.
- Они нам показывают, что надо немедленно разрешать эту ситуацию, немедленно! Чем больше мы медлим, тем больше людей гибнет.
- Вам принадлежит высказывание: "В НАТО не могут вступать страны с внутренними конфликтами. У нас, к сожалению, есть боевые действия". Кто с кем воюет в Донбассе?
- Я уже говорил, что это конфликт многоуровневый. Тут есть видимых сразу три слоя. Это конфликт Украина - Россия, это конфликт Россия - так называемый коллективной Запад. И это конфликт внутренний. Потому что у людей, которые там воевали и воюют, например у того же Ходаковского (Александр Ходаковский, в прошлом один из командиров подразделений "ДНР". - Ред.) были украинские паспорта, когда это все начиналось. То есть это украинцы. Один из вариантов гибридной войны - это когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт в другой стране. Вот я думаю, что у нас именно такая ситуация.
- На днях секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в соцсетях написал, что вы не уполномочены официально представлять позицию СНБО. Это странно прозвучало. Как вы на это отреагировали?
- Я же советник, к тому же внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я готовлю советы, а его (Данилова. - Ред.) дело - прислушиваться к ним или нет.
- Ряд депутатов от президентской партии "Слуга народа" обратились к Данилову с просьбой рассмотреть вопрос о вашей возможной отставке. Был ли у вас разговор с Даниловым об этом?
- Оставим этот вопрос в рамках корпоративной этики. А относительно тех депутатов можно сказать так: консервы вскрылись. Это люди, которые пришли в парламент под знаменем президента, которые мало что собой представляют, а раньше даже открыто "топили" за совсем другую сторону. Вот они в очередной раз и открылись.
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