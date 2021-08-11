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Сергей Ромашенко
Автор отдела новостей русской редакции DW.
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Сергей Ромашенко: избранные публикации
Олаф Шольц: ЕС нужна новая Восточная политика в отношении РФ
России нужно смириться с дальнейшей интеграцией Европы, считает кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ.
Политика
11.08.2021
11 августа 2021 г.
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Сергей Ромашенко: другие публикации
Россия сообщила о 17 сбитых дронах над Крымом и Черным морем
Россия сообщила о 17 сбитых дронах над Крымом и Черным морем
Обломки одного из дронов упали во дворе частного дома, в результате чего пострадал один человек.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Суд в РФ заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн
Суд в РФ заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн
Активистка панк-группы Pussy Riot объявлена в международный розыск по делу о "распространении фейков" об армии РФ.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
В Германии сократят социальные выплаты беженцам
В Германии сократят социальные выплаты беженцам
Вместо наличных денег мигрантам в ФРГ будут выдавать карты для оплаты.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России
Компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России
Повышению тарифов DHL в РФ предшествовала неудачная попытка продать ее российское подразделение.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году
ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году
Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС, пишет агентство Reuters.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Госсекретарь США Блинкен на фоне войны в Газе посетил Турцию
Госсекретарь США Блинкен на фоне войны в Газе посетил Турцию
Президент Турции Эрдоган, несмотря на приезд Блинкена, продолжал поездку по северо-восточным регионам страны.
Политика
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
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