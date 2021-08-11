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Сергей Ромашенко

Автор отдела новостей русской редакции DW.

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Сергей Ромашенко: избранные публикации

Оолаф Шольц на интервью с журналистами DW

Олаф Шольц: ЕС нужна новая Восточная политика в отношении РФ

России нужно смириться с дальнейшей интеграцией Европы, считает кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ.
Политика11 августа 2021 г.
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Сергей Ромашенко: другие публикации

Здание Минобороны РФ в Москве

Россия сообщила о 17 сбитых дронах над Крымом и Черным морем

Россия сообщила о 17 сбитых дронах над Крымом и Черным морем

Обломки одного из дронов упали во дворе частного дома, в результате чего пострадал один человек.
Политика7 ноября 2023 г.
Концерт Pussy Riot в Германии

Суд в РФ заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Суд в РФ заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Активистка панк-группы Pussy Riot объявлена в международный розыск по делу о "распространении фейков" об армии РФ.
Политика7 ноября 2023 г.
Иллюстративный снимок: рука с лупой на фоне купюр евро

В Германии сократят социальные выплаты беженцам

В Германии сократят социальные выплаты беженцам

Вместо наличных денег мигрантам в ФРГ будут выдавать карты для оплаты.
Политика7 ноября 2023 г.
Грузовик DHL

Компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России

Компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России

Повышению тарифов DHL в РФ предшествовала неудачная попытка продать ее российское подразделение.
Политика7 ноября 2023 г.
Флаги Евросоюза и Украины

ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году

ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году

Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС, пишет агентство Reuters.
Политика7 ноября 2023 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан

Госсекретарь США Блинкен на фоне войны в Газе посетил Турцию

Госсекретарь США Блинкен на фоне войны в Газе посетил Турцию

Президент Турции Эрдоган, несмотря на приезд Блинкена, продолжал поездку по северо-восточным регионам страны.
Политика6 ноября 2023 г.
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