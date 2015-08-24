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Сергей Рахманинов

Сергей Васильевич Рахманинов (1 апреля 1873 г.- 28 марта 1943 г.) - русский композитор, пианист, дирижер.

Сергей Рахманинов - в сознании большинства музыкантов и любителей музыки его творчество ассоциируется исключительно с абстрактной "Русью", а его "заграничная" биография – с Соединенными Штатами Америки. Рахманинов синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку ХХ века.

Auf dem Bild: Putin-Denkmal als Römischer Kaiser in Sankt Petersburg. Foto: Ilja Kowal / DW am 16.5.2015

Комментарий: Кремлевская безотцовщина 24.08.2015

Путинский режим стремится доказать, что он уникален и у него не было предшественников. Отсюда и желание приватизировать историю, предполагает политолог Иван Преображенский.
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Tugan Sokhiev DSO_Berlin_2012_(c)_Kai_Bienert

Туган Сохиев и Сергей Рахманинов 10.03.2014

Туган Сохиев - главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра. Это - запись с концерта Немецкого симфонического оркестра (DSO), дирижером которого был Туган Сохиев.
Russian pianist Boris Berezovsky performs a Rachmaninov music piece with the Ural Philharmonic Orchestra in Nantes, western France on February 1, 2012, during the 18th edition of the classical music festival 'Folle Journee'. The festival offers some 300 concerts by 2,200 musicians during four days. AFP PHOTO FRANK PERRY (Photo credit should read FRANK PERRY/AFP/Getty Images)

Beethovenfest-2013: Борис Березовский играет Рахманинова 25.11.2013

DW эксклюзивно представляет записи сенсационного выступления оркестра Уральской филармонии на Бетховенском фестивале в Бонне.
Bildnummer: 54240179 Datum: 02.04.1901 Copyright: imago/ITAR-TASS Pictured in this reproduced photo is Russian composer, pianist, and conductor, Sergei Vasilievich Rachmaninoff . PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY kbneg sw 1901 quadrat o0 RUS, People, Kunst, Musik, Komponist, Rachmaninow, Porträt, shooting Bildnummer 54240179 Date 02 04 1901 Copyright Imago ITAR TASS Pictured in This Photo IS Russian Composer Pianist and Conductor Sergei Vasilievich Rachmaninoff PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Kbneg black and white 1901 Square o0 RUS Celebrities Art Music Composer Rachmaninov Portrait Shooting

Юбилей Рахманинова: музыка "ниже пояса" от "великого русского" 01.04.2013

Пару лет своей жизни он провел в Дрездене. Отношение немцев к музыке Рахманинова не всегда было однозначным. Сегодня композитор снова невероятно популярен в Германии.
Dirigent bei der Arbeit © mankale #26389880

Дирижер Валерий Полянский: "Без любви ничего не получится" 18.10.2012

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского гастролирует по Германии. За что ценят русскую классику? Интервью с главным дирижером.
Symbolbild Klavier Taste drücken #7687519 © Connfetti - Fotolia.com

Рахманинов в Кельне: за классическую музыку можно не волноваться! 16.10.2012

Пианистка Ольга Шепс и Государственная академическая симфоническая капелла России выступят в Кельнской филармонии. На повестке вечера - Рахманинов и Римский-Корсаков.