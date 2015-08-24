Сергей Васильевич Рахманинов (1 апреля 1873 г.- 28 марта 1943 г.) - русский композитор, пианист, дирижер.

Сергей Рахманинов - в сознании большинства музыкантов и любителей музыки его творчество ассоциируется исключительно с абстрактной "Русью", а его "заграничная" биография – с Соединенными Штатами Америки. Рахманинов синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку ХХ века.