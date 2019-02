Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019"

На европейском песенном конкурсе "Евровидение", который в нынешнем году пройдет в израильском Тель-Авиве, Россию будет представлять Сергей Лазарев. Об этом вечером в четверг, 7 февраля, сообщила пресс-служба ВГТРК - официального вещателя конкурса. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала.

Лазарев уже выступал на "Евровидении" в 2016 году. Тогда он со своей песней You Are the only one занял третье место по итогам голосования зрителей и жюри, однако в зрительском рейтинге певец был на первой строчке.

Победу тогда одержала украинка Джамала с композицией "1944". Продюсером выступления Лазарева в Израиле вновь станет Филипп Киркоров, который уже помогал Лазареву на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. По словам Сергея Лазарева, новая конкурсная композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

Конкурс "Еврвовидение-2019" в Тель-Авиве

"Евровидение-2019" будет проходить в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2017 года в Португалии победу одержала израильская певица. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Наилучшим результатом России в истории "Евровидения" стала победа Димы Билана в 2008 году, благодаря которой на следующий год конкурс прошел в Москве. В 2017 году Россия впервые за 20 лет не принимала участие в "Евровидении", поскольку Украина запретила въезд в страну Юлии Самойловой из-за посещения певицей аннексированного Крыма.

Представитель Германии на европейском песенном конкурсе

От Германии представитель на "Евровидении-2019" определится 22 февраля: телекомпания NDR в ходе прямой трансляции "Наша песня для Израиля" ("Unser Lied für Israel") вместе с жюри и публикой выберет одного из семерых финалистов, среди которых - Али Райан (Aly Ryan), Линус Брун (Linus Bruhn) и Грегор Хэгеле (Gregor Hägele).

Немецкий финал "Евровидения-2019" будет транслировать и медикомпания DW.

Смотрите также:

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) В будущем году в Израиле 25-летняя Нетта Барзилай, представлявшая Израиль, была фавориткой букмекеров. Клип ее песни "Toy" со словами "Я тебе не игрушка, глупый мальчишка" еще до "Евровидения" собрал в интернете миллионы просмотров. Эксцентричный феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа показал, что и о серьезных вещах можно говорить (точнее, петь) с иронией. Зрители дали Нетте максимальное количество голосов.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Греческая албанка с Кипра Элени Фурейра выступала с песней "Fuego". В свое время она бежала вместе с родителями из Албании. Выросла в Греции, здесь она звезда. Но на "Евровидение" Элени поехала от Кипра. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. И песню, и выступление по достоинству оценили как национальные жюри, так и зрители. 2-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Главная неожиданность Успех Цезаря Сампсона из Австрии стал главной неожиданностью финала "Евровидения-2018". По результатам голосования жюри его песня "Nobody but you" даже лидировала, но голоса зрителей отодвинули его на третье место. Темнокожий, атлетически сложенный уроженец Линца - певец, автор песен, танцовщик, продюсер и модель.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Успех Германии 4-е место немецкого исполнителя Михаэля Шульте - несомненный успех Германии, ведь в предыдущие годы она занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнил проникновенную балладу о смерти отца "You let me walk alone". Радует также то, что высокие оценки Шульте получил из самых разных стран Европы.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Успех уличного музыканта Миколашу Йозефу предвещали - и заслуженно - лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоялось, и свое опасное сальто Миколаш в конце сделал. Кстати, он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего Миколаш - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе. 6-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Победители фестиваля в Сан-Ремо В песне "Non mi avete fatto niente" итальянского дуэта, занявшего в Лиссабоне 5-е место, шла речь о терроре. Это еще одно доказательство того, что зрители и жюри конкурса оценивают не только красочность шоу. Эрмала Мета и Фабрицио Моро получили возможность выступить от Италии в Лиссабоне на правах победителей музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Заслуженно получили. .

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Семейная традиция У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Его композиция в ходе голосования долгое время была среди лидеров. Но в конце концов заняла 7-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Самые высокие ноты Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучали за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - своеобразная оперная ария в поп-аранжировке. В тексте было много цитат из оперных произведений. Достойное 8-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Песня викинга Весьма импозантный вид этого бородатого викинга очень подходил к его песне "Higher ground" - или она к нему. Как бы там ни было, но датчанину Расмуссену удалось войти с этой композицией в первую десятку "Евровидения". 9-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Спектакль на счастье Спектакль "My Lucky Day" от Молдовы разбавил определенную серьезность нынешнего "Евровидения". Выступление трио DoReDos было примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров. 10-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) ...И другие Едва ли не главной неожиданностью полуфиналов "Евровидения-2018" стало выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева оказалась в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" была романтичной и трогательной. Чуть-чуть она не дотянула до десятки лучших. 12-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Рыбак-2 Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступил за Норвегию. Песня "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне его композиция "That’s How You Write A Song" фигурировала в списке фаворитов, но на фоне других выступлений выглядела не слишком яркой. Хватило только на 15-е место.

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) Неэффективные эффекты Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Но море огня, рояль-гроб и другие эффекты оставили национальные жюри равнодушными. Лишь благодаря поддержке зрителей песня "Under the Ladder" покинула "подвалы" рейтинга и заняла в итоге 17-е место. Автор: Ефим Шуман