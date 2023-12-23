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Сергей Куприков
Журналист DW, автор и редактор новостей, репортажей и аналитических публикаций.
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Сергей Куприков: избранные публикации
Тайная встреча АдГ с неонацистами и ее последствия в ФРГ
Расследование о контактах неонацистов и представителей АдГ вызвало волну протестов против правых популистов. Досье DW.
Политика
19.01.2024
19 января 2024 г.
ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы
ЦИК утверждает, что в документах инициативной группы журналистки Екатерины Дунцовой обнаружено более 100 ошибок.
Политика
23.12.2023
23 декабря 2023 г.
Вернется ли Германия к всеобщей воинской обязанности?
Бундесверу не хватает солдат. Министр обороны Германии не исключает возвращения к всеобщей воинской обязанности.
Политика
23.12.2023
23 декабря 2023 г.
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Сергей Куприков: другие публикации
В Лувре радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу"
В Лувре радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу"
Экоактивистки в Лувре выкрикивали требования обеспечить доступ к здоровому питанию для всех и каждого.
Преступность
28.01.2024
28 января 2024 г.
Греция передаст Украине пакет вооружений
Греция передаст Украине пакет вооружений
Минобороны Греции поручено обеспечить отправку в Украину вооружения, которое больше не используется греческой армией.
Конфликты
28.01.2024
28 января 2024 г.
Иран впервые запустил сразу три спутника
Иран впервые запустил сразу три спутника
Спутники выведены на орбиту высотой 450 км. Это второй запуск за последние десять дней.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
В Финляндии проходят президентские выборы
В Финляндии проходят президентские выборы
Финляндия отошла от политики нейтралитета. Все кандидаты в президенты выступают за жесткие отношения с Россией.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
Определена дата визита канцлера Шольца в Вашингтон
Определена дата визита канцлера Шольца в Вашингтон
Встреча Джо Байдена с Олафом Шольцем должна подтвердить "решительную поддержку обороны" Украины.
Политика
27.01.2024
27 января 2024 г.
Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции
Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции
За два дня до вступления миграционного закона в силу Конституционный совет Франции удалил из него треть статей.
Политика
27.01.2024
27 января 2024 г.
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