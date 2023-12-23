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Сергей Куприков

Журналист DW, автор и редактор новостей, репортажей и аналитических публикаций.

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Сергей Куприков: избранные публикации

В этом старинном особняке в Потсдаме проходила тайная встреча с участием представителей АдГ.

Тайная встреча АдГ с неонацистами и ее последствия в ФРГ

Расследование о контактах неонацистов и представителей АдГ вызвало волну протестов против правых популистов. Досье DW.
Политика19 января 2024 г.
Журналистка Екатерина Дунцова

ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы

ЦИК утверждает, что в документах инициативной группы журналистки Екатерины Дунцовой обнаружено более 100 ошибок.
Политика23 декабря 2023 г.
Министр обороны Германии Борис Писториус встречается с солдатами бундесвера

Вернется ли Германия к всеобщей воинской обязанности?

Бундесверу не хватает солдат. Министр обороны Германии не исключает возвращения к всеобщей воинской обязанности.
Политика23 декабря 2023 г.
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Сергей Куприков: другие публикации

Радикальные экоактистки облили супом "Мону Лизу"

В Лувре радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу"

В Лувре радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу"

Экоактивистки в Лувре выкрикивали требования обеспечить доступ к здоровому питанию для всех и каждого.
Преступность28 января 2024 г.
На вооружении Греции находятся комплексы ПВО С-300

Греция передаст Украине пакет вооружений

Греция передаст Украине пакет вооружений

Минобороны Греции поручено обеспечить отправку в Украину вооружения, которое больше не используется греческой армией.
Конфликты28 января 2024 г.
Старт ракеты с космодрома в Иране

Иран впервые запустил сразу три спутника

Иран впервые запустил сразу три спутника

Спутники выведены на орбиту высотой 450 км. Это второй запуск за последние десять дней.
Политика28 января 2024 г.
На избирательном участке в Хельсинки (снимок из архива)

В Финляндии проходят президентские выборы

В Финляндии проходят президентские выборы

Финляндия отошла от политики нейтралитета. Все кандидаты в президенты выступают за жесткие отношения с Россией.
Политика28 января 2024 г.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)

Определена дата визита канцлера Шольца в Вашингтон

Определена дата визита канцлера Шольца в Вашингтон

Встреча Джо Байдена с Олафом Шольцем должна подтвердить "решительную поддержку обороны" Украины.
Политика27 января 2024 г.
Французские пограничники в Альпах

Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции

Во Франции вступил в силу спорный закон об иммиграции

За два дня до вступления миграционного закона в силу Конституционный совет Франции удалил из него треть статей.
Политика27 января 2024 г.
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