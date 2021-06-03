Сергей Иванов

Российский государственный и политический деятель.

В 70-е - 90-е годы Иванов служил в КГБ, а затем работал в СВР. В августе 1998 года он стал заместителем директора ФСБ (Владимира Путина). С 2001 года - министр обороны РФ. Иванов считался одним з наиболее вероятных преемников Путина на президентских выборах 2008 года, однако кандидатом от партии "Единая Россия" был Выдвинут Дмитрий Медведев. С 2011 по 2016 годы - руководитель администрации президента. С 2016 года - специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и и транспорта.