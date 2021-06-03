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Сергей Иванов

Российский государственный и политический деятель.

В 70-е - 90-е годы Иванов служил в КГБ, а затем работал в СВР. В августе 1998 года он стал заместителем директора ФСБ (Владимира Путина). С 2001 года - министр обороны РФ. Иванов считался одним з наиболее вероятных преемников Путина на президентских выборах 2008 года, однако кандидатом от партии "Единая Россия" был Выдвинут Дмитрий Медведев. С 2011 по 2016 годы - руководитель администрации президента. С 2016 года - специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и и транспорта.

Rohren für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert.Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Россия планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года 03.06.2021

Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов утверждает, что сланцевый газ из США в четыре раза опаснее российского газа.
25.03.2016 ++ BEIJING, CHINA - MARCH 21: Russian Presidential Chief of Staff Sergei Ivanov meets Chinese President Xi Jinping (not pictured) at The Great Hall Of The People on March 25, 2016 in Beijing, China. Copyright: Getty Images/Lintao Zhang

Россия готова к прагматичным отношениям с новым президентом США 24.10.2016

России следует просто подождать пару недель до конца избирательной кампании в США. Тогда отношения улучшатся, прагматизм победит, считает бывший глава администрации Путина Сергей Иванов.

25.03.2016 ++ BEIJING, CHINA - MARCH 21: Russian Presidential Chief of Staff Sergei Ivanov meets Chinese President Xi Jinping (not pictured) at The Great Hall Of The People on March 25, 2016 in Beijing, China. Copyright: Getty Images/Lintao Zhang

Бывший глава администрации Путина назвал фейком слухи о возрождении МГБ 18.10.2016

Создания суперминистерства безопасности с полномочиями советского КГБ не планировалось, такая идея не обсуждалась. Об этом заявил бывший глава администрации президента России Сергей Иванов.
12.06.2016 ++ 2870187 06/12/2016 June 12, 2016. Russian President Vladimir Putin, center, Chairwoman of the Council of Federation Valentina Matviyenko and Chief of Staff of the Presidential Executive Office Sergei Ivanov at the official Kremlin reception to mark the national holiday, Russia Day. Copyright: picture-alliance/Sputnik/M. Klimentyev

Комментарий: "Игра престолов" по-кремлевски 13.08.2016

Президент России все меньше нуждается в советах друзей и соратников и все больше - в эффективных исполнителях, не обсуждающих его приказы, считает Константин Эггерт.
12.08.2016 epa05476509 Russian President Vladimir Putin (C) meets in the Kremlin with the newly-appointed Chief of Staff of the Presidential Executive Office Anton Vaino (R), replacing Sergei Ivanov (L), who was appointed Presidential Representative for Environmental Management, Ecology and Transport Sergei Ivanov,Moscow, Russia, 12 August 2016. EPA/ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN POOL Copyright: picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Отставка Иванова: в этот раз Кремль сказал правду? 12.08.2016

Сергей Иванов сам попросил отправить его в отставку с поста главы АП РФ, заявили в Кремле. В этом сообщении не стоит искать скрытого смысла, считают некоторые из опрошенных DW политологов.
25.03.2016 ++ BEIJING, CHINA - MARCH 21: Russian Presidential Chief of Staff Sergei Ivanov meets Chinese President Xi Jinping (not pictured) at The Great Hall Of The People on March 25, 2016 in Beijing, China. Copyright: Getty Images/Lintao Zhang

Президент России сменил главу своей администрации 12.08.2016

Сергей Иванов освобожден от должности главы администрации Кремля и назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
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ОБСЕ призывает Беларусь прекратить смертные казни 10.05.2016

Ранее стало известно, что исполнен смертный приговор в отношении 22-летнего жителя Речицы Сергея Иванова. Кроме того, Верховный суд Беларуси оставил в силе смертный приговор Сергею Хмелевскому.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 12, 2012. Agriculture minister Yelena Skrynnik at a meeting of the Russian government's presidium. picture-alliance/dpa/S. Valery

Комментарий: Загадочные антикоррупционные стандарты Кремля 04.11.2015

Российские экс-министры Скрынник и Сердюков, фигурировавшие в коррупционных скандалах, снова стали героями новостей. О борьбе с коррупцией по-кремлевски размышляет Олег Кашин.
Ausschnitt von: U.S. Secretary of Defense Robert Gates, right, meets with Russia's Defense Minister Anatoly Serdyukov at the NATO Defense Ministers Summit in Brussels Wednesday June 8, 2011. (Foto:Jason Reed, Pool/AP/dapd)

В Кремле отрицают причастность к назначению Сердюкова в "Ростех" 02.11.2015

Глава администрации президента Сергей Иванов назвал назначение обвиняемого в халатности экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в "Ростех" корпоративным решением.
LATAKIA, SYRIA. OCTOBER 4, 2015. Russian servicemen at the Hmeymim airbase. TASS

Комментарий: Наши в Сирии, или Тихая сенсация от Сергея Иванова 20.10.2015

Российские войска прибыли в Сирию еще до того, как разрешение на это дал Совет Федерации. Как в реальности, а не на бумаге, принимаются решения в Кремле? Комментарий Олега Кашина специально для DW.
2459713 07/09/2014 Chief of Staff of the Russian Presidential Executive Office Sergei Ivanov speaks to students during his visit to Peking University's Russian language center. Alexei Druzhinin/RIA Novosti

Москва и Вашингтон запустили новый канал связи для переговоров по Украине 20.06.2015

РФ и США договорились о дипломатических консультациях по ситуации на Украине, заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов. В "нормандский формат" США включены не будут.
A WWII veteran passes by a poster during the Victory Day celebrations in Moscow, Russia 09 May 2009. Russian people celebrate the Victory over Nazi Germany in the WWII on May 09. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент Латвии не поедет в Москву на празднование 70-летия Победы 27.01.2015

Андрис Берзиньш присоединился к эстонскому и литовскому коллегам, которые не поедут в Москву. Это решение связано с напряженными отношениями между ЕС и Россией и ролью Москвы в конфликте на Украине.
Alexander Plushev, russischer Blogger, Journalist, Medienexperte und BOBs-Jury-Mitglied, ist auf Einladung der Russisch-Redaktion am Freitag, 7. September, zu Gast im Funkhaus in Bonn. DW2_6360. Foto DW/Per Henriksen 07.09.2012

Александр Плющев попросил прощения у Сергея Иванова 17.11.2014

Ведущий "Эха Москвы" написал твит с личными извинениями перед главой администрации президента за пост, приведший к конфликту на радиостанции.
Для защиты арестованных активистов Greenpeace отправил в Мурманск юристов.

Активистов Greenpeace могут в России судить за пиратство 21.09.2013

Глава администрации президента России сравнил экологов, протестовавших в Арктике, с сомалийскими пиратами. Для защиты активистов, которым грозит до 15 лет лишения свободы, Greenpeace отправил в Россию юристов.
Presseschau Deutsche Zeitungen Symbolbild

Frankfurter Allgemeine: Демократизация России сверху невозможна 28.10.2009

Президент России Медведев, несмотря на здравую критику и трезвый анализ ситуации, едва ли обладает реальной властью, чтобы провести назревшие реформы. Народу необходимо вернуть себе право суверена, - считает газета.
Zum Abschluss der 42. Münchner Konferenz für Sicherheit am Sonntag (05.02.2006) in München gibt der russische Verteidigungsminister Sergej Iwanow eine Pressekonferenz. An der Konferenz nehmen Außen- und Verteidigungsminister aus über 40 Ländern teil. Foto: Frank Mächler dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сергей Иванов: Москва готова доказать Западу свою правоту 31.08.2008

Россия указала на отсутствие единства в Европейском Союзе по вопросу о возможности введения санкций против Москвы в связи с конфликтом на Кавказе в канун внеочередного саммита ЕС.
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