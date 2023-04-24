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Сергей Гуща

Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.

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Сергей Гуща: избранные публикации

Берлин, 9 ноября 1989 года

9 ноября - особый день в истории Германии

В разные годы 9 ноября последний кайзер отрекся от престола, нацисты устроили "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.
История9 ноября 2023 г.
Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков

Почему в России не растет число противников войны с Украиной

Число противников войны с Украиной в РФ почти равно числу людей, читающих новости в Сети, рассказал социолог Лев Гудков.
Общество25 октября 2023 г.
В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Российское вторжение в Украину привело к росту военных расходов в Европе на 13% - больше, чем в других регионах мира.
Конфликты24 апреля 2023 г.
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Сергей Гуща: другие публикации

Ливийский генерал Халифа Хафтар

СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии

СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии

После встречи генерала Хафтара с Путиным РФ ведет переговоры о создании в Ливии военно-морской базы, пишет Bloomberg.
Политика5 ноября 2023 г.
Солдаты ВСУ в Донецкой области

Украинская армия перейдет на военную службу по контракту

Украинская армия перейдет на военную службу по контракту

Концепция призвана удовлетворить потребности ВСУ как во время войны, так и в мирное время, говорится в сообщении МО.
Политика5 ноября 2023 г.
Самолеты в аэропорту Гамбурга

Полиция освободила заложника в аэропорту Гамбурга

Полиция освободила заложника в аэропорту Гамбурга

Мужчина, 18 часов удерживавший 4-летнюю девочку, сдался без сопротивления, сообщила полиция. Ребенок не пострадал.
Общество5 ноября 2023 г.
Плакаты партий в Кишиневе перед местными выборами в Молдове

Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными

Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными

Накануне выборов партию "Шанс" отстранили от участия в них за незаконное финансирование через беглого олигарха Шора.
Политика5 ноября 2023 г.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас

Блинкен встретился с Аббасом в Рамаллахе

Блинкен встретился с Аббасом в Рамаллахе

Впервые после начала войны Израиля против ХАМАС глава Госдепа США посетил палестинского лидера Аббаса в Рамаллахе.
Конфликты5 ноября 2023 г.
Палестинская машина скорой помощи на КПП Рафах в Египет, фото из архива

ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа

ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа

Иностранцы не смогут покинуть сектор Газа, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет, заявили власти.
Конфликты4 ноября 2023 г.
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