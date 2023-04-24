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Сергей Гуща
Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.
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Сергей Гуща: избранные публикации
9 ноября - особый день в истории Германии
В разные годы 9 ноября последний кайзер отрекся от престола, нацисты устроили "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.
История
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
Почему в России не растет число противников войны с Украиной
Число противников войны с Украиной в РФ почти равно числу людей, читающих новости в Сети, рассказал социолог Лев Гудков.
Общество
25.10.2023
25 октября 2023 г.
SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов
Российское вторжение в Украину привело к росту военных расходов в Европе на 13% - больше, чем в других регионах мира.
Конфликты
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
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Сергей Гуща: другие публикации
СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии
СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии
После встречи генерала Хафтара с Путиным РФ ведет переговоры о создании в Ливии военно-морской базы, пишет Bloomberg.
Политика
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Украинская армия перейдет на военную службу по контракту
Украинская армия перейдет на военную службу по контракту
Концепция призвана удовлетворить потребности ВСУ как во время войны, так и в мирное время, говорится в сообщении МО.
Политика
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Полиция освободила заложника в аэропорту Гамбурга
Полиция освободила заложника в аэропорту Гамбурга
Мужчина, 18 часов удерживавший 4-летнюю девочку, сдался без сопротивления, сообщила полиция. Ребенок не пострадал.
Общество
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными
Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными
Накануне выборов партию "Шанс" отстранили от участия в них за незаконное финансирование через беглого олигарха Шора.
Политика
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Блинкен встретился с Аббасом в Рамаллахе
Блинкен встретился с Аббасом в Рамаллахе
Впервые после начала войны Израиля против ХАМАС глава Госдепа США посетил палестинского лидера Аббаса в Рамаллахе.
Конфликты
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа
ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа
Иностранцы не смогут покинуть сектор Газа, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет, заявили власти.
Конфликты
04.11.2023
4 ноября 2023 г.
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