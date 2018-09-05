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Сергей Аксенов

Сергей Аксенов - глава Республики Крым после аннексии полуострова Россией

В 2010 году крымский предприниматель возглавил Всекрымского общественно-политического движение "Русское единство", образованное в результате слияния различных пророссийских партий и организаций Крыма. В том же году на выборах в Верховный совет АРК "Русское единство" получило 4% голосов. После аннексии Крыма Россией 27 февраля 2014 года назначен председателем правительства Крыма. В апреле указом Путина назначен Врио главы Республики Крым. Совмещает посты главы республики и главы правительства Крыма.

Экологическая катастрофа в Крыму: что известно на данный момент? (05.09.2018) 05.09.2018

Из города Армянск на севере Крыма началась эвакуация детей в связи с выбросом в воздух кислотосодержащих веществ. Подозревают, что причиной экологической катастрофы стала авария на заводе "Крымский титан".

04.09.2018 CRIMEA, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2018: Local residents and their children wear face masks as they wait for buses in Armyansk, north Crimea, where high concentrations of sulphur dioxide have been confirmed following a sudden release of vapours of a toxic agent at the Krymsky Titan plant on the night between 23 and 24 August 2018, Krymsky Titan is a manufacturer of titanium dioxide pigment, owned by OOO Titanovye Investitsii; the operations at Krymsky Titan have been halted following a decision by Crimea's authorities while all pre-school aged children and teenagers have been sent from Armyansk to health resorts on Crimea's Black Sea coast. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Возбуждено уголовное дело из-за химических выбросов в Крыму 04.09.2018

Все школы и детские сады Армянска в аннексированном Крыму закрывают на две недели. Работа на заводе по производству диоксида титана приостановлена.

16.03.2017 SIMFEROPOL, RUSSIA - MARCH 16, 2017: The head of Russia's Republic of Crimea, Sergei Aksyonov (L), and the chairman of Crimea's State Council Vladimir Konstantinov, participate in a celebration marking the 3rd anniversary of the 2014 referendum on the political status of Crimea and Sevastopol; more than 95% of Crimeans voted to re-unify with Russia. Alexei Pavlishak/TASS |

Власти Крыма хотят изымать выданные украинскими госорганами земли 19.05.2017

Власти Крыма хотят внести изменения в законодательство, которые позволят им изымать участки, оформленные украинскими госорганами и нарушающие российские законы.
epa04100895 Crimean Tatar activists attend a protest in front of the Parliament building in Simferopol, Crimea, Ukraine, 26 February 2014. Crimean Tatar activists gathered at the Crimean Parliament building to protests against a possible decision to separate the Crimea region from Ukraine. The country's new leaders had promised 25 February to fight separatism, as Russia and the European Union called on them to ensure the country's integrity. Interim President Oleksandr Turchynov was referring to Crimea, where ethnic Russian protesters have threatened to secede after the power change in Kiev. EPA/ARTUR SHVARTS

Как в Крыму судят противников присоединения к России 25.02.2017

Почти два года в аннексированном Россией Крыму продолжается громкий судебный процесс. Обвиняемым, участвовавшим в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, грозят немалые сроки.
Vier Kinder spielen am 06.03.2014 auf einer Straße in der Kommune Nr. 6 der Stadt Bachtschyssaraj auf der Halbinsel der Autonomen Republik Krim. In der Kommune leben circa 600 Krimtataren. Foto: Gregor Fischer/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/G. Fischer

Крымские татары: "Живем как на пороховой бочке" 09.09.2016

С тех пор, как Россия аннексировала украинский полуостров, оставшиеся там крымские татары живут в постоянном страхе. Репортаж DW из Крыма.
Wahlkampf (russische Parlamentswahlen) auf der Krim Billboards der Kandidaten von Einiges Russland Sergej Aksjonow und Andrej Kosenko, owie Agitbroschüren von unterschiedlichen Kandidaten. Copyright: DW

"Россия - это свет": предвыборная агитация в аннексированном Крыму 01.09.2016

В аннексированном Крыму активнее всего ведут себя кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России". Они обещают прорвать любые блокады и обращаются к образу Надежды Савченко.
An der administrative Grenze zwischen der annektierte Halbinsel Krim und dem ukrainischen Festland (checkpoint Kalantschak) Datum: August 2016 (C) Lilya Grishko, DW

ГПУ обвинила советника Путина в организации преступлений против Украины 22.08.2016

Генпрокуратура Украины выложила в YouTube телефонные разговоры, в которых, по утверждению ведомства, Глазьев обсуждает организацию беспорядков на Украине и проведение референдума в Крыму.
Reaktion von Krim-Bewohner auf Abschaffung von Krim Bundeskreis. Graffiti und Bigboards in Simferopol. Copyright: DW/I. Worobjow via Vladimir Dorokhov, DW Russisch

Крым без округа: что думают жители полуострова об изменении его статуса 05.08.2016

Неделю назад президент РФ ликвидировал Крымский федеральный округ, присоединив его к Южному федеральному округу. DW выясняла, как рядовые крымчане отнеслись к этому и заметили ли перемены.
Neuer Ministerpräsident der autonomen Republik Krim (Ukraine) Sergej Aksjonow Bild: Aufnahmedatum: 4.März, Ort. Simferopol, Krim Rechte: DW-Redakteur Mikhail Bushuev, DW freigegeben.

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос главу и прокурора Крыма 23.06.2016

Глава и прокурор аннексированного Крыма Сергей Аксенов и Наталья Поклонская вызваны в генпрокуратуру Украины как подозреваемые. Крымских госслужащих обвиняют в должностных преступлениях.
Thema Start der Tourismus-Saison auf der Krim, (c) Korrespondent auf der Krim Andrei Karpenko 19.06.2016 / DW/A. Karpenko Touristen auf dem Strand in Aluschta

Что ждет Крым в новом туристическом сезоне 21.06.2016

Власти Крыма говорят о росте турпотока на полуостров до 6 млн человек. Социологи настроены заметно более сдержанно. Работники сферы туризма пока также избегают оптимистических прогнозов.
Crimea's pro-Kremlin government Prime Minister Sergiy Aksyonov speaks to the media during a press conference in Simferopol on March 4, 2014. Fears of an assault by Russian forces on Ukrainian military bases surrounded in Crimea did not materialise overnight, a Ukrainian defence ministry spokesman said Tuesday. 'The night was quiet,' Vladyslav Seleznyov, the defence ministry spokesman for Crimea, told AFP in the regional capital Simferopol. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Украинский суд выдал ордер на арест главы Крыма 13.04.2016

Сергею Аксенову вменяется злоупотребление полномочиями, создание незаконного органа власти и передача в собственность России украинского имущества - детского центра "Артек".
Ukraine, Krim, Kherson, Krim-Tataren und Rechtsextreme blockieren Lkw-Lieferungen zur Krim Zu: Artikel über die Blockade der LKW-Lieferungen zur Krim *** DW-Korrespondentin in der Ukraine Anna Meier

В Крыму через две недели закончатся запасы украинских продуктов 21.09.2015

Активисты продолжают блокировать движение грузовых автомобилей с украинскими товарами на въезде в Крым. Местные власти заявляют, что полуостров "переживет" продуктовую блокаду.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

СМИ: Крупнейший интернет-магазин КНР перестал доставлять товары в Крым 18.09.2015

AliExpress требует от пользователей из Крыма изменить адрес доставки и указать новый регион. Сообщается, что в списке российских регионов нет ни Севастополя, ни Крыма.
MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 25, 2015. A session of the State Duma, the Lower House of the Russian Parliament. Sergei Savostyanov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15CC92 Moscow Russia February 25 2015 a Session of The State DUMA The Lower House of The Russian Parliament Sergei Savostyanov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15CC92

Комментарий: Поклонская станет депутатом из-за дефицита новых лиц в политике 23.07.2015

Журналист Олег Кашин в комментарии для DW объясняет, почему глава Крыма, опровергая выдвижение прокурора полуострова в Госдуму, лишь подтверждает слухи о политическом будущем Натальи Поклонской.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Турсезон в Крыму - 2015: аншлага не будет? 25.05.2015

Откажется ли массовый российский турист от привычных маршрутов в пользу Крыма, почему до полуострова по-прежнему тяжело добраться, и кто спасет туристический сезон, выяснила DW.
Szenen aus dem ukrainischen Film Haytarma. Datum: 2012 Ort: unbekannt (c) Andrew Shvachko Erlaubnis dieses Bild zu publizieren liegt uns vor.

Власти делают вид, что их нет: как сейчас живут крымские татары 18.05.2015

Спустя 71 год после депортации власти РФ приготовили крымским татарам новые испытания. Как они повлияют на будущее этого народа и почему он привык надеяться только на себя, выясняла DW.
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