Сергей Аксенов - глава Республики Крым после аннексии полуострова Россией

В 2010 году крымский предприниматель возглавил Всекрымского общественно-политического движение "Русское единство", образованное в результате слияния различных пророссийских партий и организаций Крыма. В том же году на выборах в Верховный совет АРК "Русское единство" получило 4% голосов. После аннексии Крыма Россией 27 февраля 2014 года назначен председателем правительства Крыма. В апреле указом Путина назначен Врио главы Республики Крым. Совмещает посты главы республики и главы правительства Крыма.