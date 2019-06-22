 Сенат США утвердил Марка Эспера главой Пентагона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сенат США утвердил Марка Эспера главой Пентагона

США более 6 месяцев обходились без утвержденного министра обороны. Джеймс Мэттис ушел в отставку еще в декабре из-за разногласий с Трампом.

Марк Эспер

Марк Эспер

Сенат США во вторник, 23 июля, утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Таким образом была занята позиция, остававшаяся вакантной более 6 месяцев после ухода в отставку Джеймса Мэттиса в декабре 2018 года. Кандидатуру Эспера одобрили 90 сенаторов, 8 проголосовали против.

Контекст

Хакеры получили доступ к сведениям о сотрудниках Минобороны США и, возможно, к секретной информации ведомства. В Пентагоне заявляют, что были взломаны сети их коммерческого поставщика. (13.10.2018)

Армия США отрабатывает мобилизацию в Европе без предварительного уведомления. (30.03.2019)

Эспер служил в армии, в частности, имеет награду за войну в Персидском заливе и много лет работал штатным лоббистом в компании Raytheon, занимающейся производством вооружения.

Предыдущий исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Патрик Шанахан ушел в отставку в конце июня, президент США объяснил ее тем, что и.о. главы Пентагона "хочет больше времени посвящать семье". Процедура утверждения кандидатуры Шанахана в Сенате так и не была инициирована.

Мэттис подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать с вашими", - говорилось в письме Мэттиса Трампу.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

  • Эвакуация сотрудников посольства США во Вьетнаме, 1975 год

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Поражение США

    Состоящие на службе у США вьетнамцы в панике пытаются попасть на крышу посольства. Там находится один из последних вертолетов, которые эвакуируют бывших сотрудников на американские корабли у берегов Вьетнама. Однако многим из тех, кто в апреле 1975 года хотел бежать, пришлось остаться. Известный во всем мире снимок стал символом поражения, которое потерпели во Вьетнаме США.

  • Музей истории войн во Вьетнаме

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Память о войнах

    В 12 минутах ходьбы от бывшего посольства США расположен исторический музей. Он посвящен войнам во Вьетнаме, которые длились в общей сложности более 35 лет. Здесь хранятся свидетельства как борьбы за независимость от французских колонизаторов, так и "американской войны" - как в стране называют вьетнамскую войну. Кроме того, в музее собрана большая коллекция работ фотографов со всего мира.

  • Солдаты у туннелей Кути

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Ужас туннелей Кути

    Неизвестный фотограф запечатлел военных в Кути, поселке в 20 километрах от Сайгона. Там находится огромная система туннелей - с командными центрами, больницами и полевыми кухнями. Несмотря на многолетнюю бомбардировку, применение дефолианта "Агент оранж" и обученных овчарок из ведомства ФРГ по уголовным делам, США так и смогли вытеснить оттуда противника.

  • Девушка-турист в туннеле Кути

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Развлечение для туристов

    Ежегодно по туннелям Кути проползают тысячи туристов. Часть подземных коридоров была расширена специально для западных посетителей. Тем менее, страдающим клаустрофобией не рекомендуется участвовать в экскурсии.

  • У президентского дворца в Сайгоне, 1975 год

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Спокойствие у президентского дворца

    Через день после отступления последних вертолетов ВМС США северовьетнамские войска отдыхают перед дворцом президента Южного Вьетнама. После нескольких десятков лет лишений, унесших жизни миллионов людей, была достигнута не только независимость, но и воссоединение страны.

  • Бывший дворец президента Южного Вьетнама

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    "Дворец единства"

    Парк перед "Дворцом единства" до сих пор является излюбленным местом отдыха для жителей и гостей мегаполиса Хошимин (прежде Сайгон). Сейчас в здании находится музей, в котором представлено не столько военное, сколько политическое измерение вьетнамской войны - естественно, с точки зрения Коммунистической партии Вьетнама.

  • Массовое убийство в Милай

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Кровавая бойня в Милай

    Уже за несколько лет до падения Сайгона многие перестали считать действия США оправданными. Печальную известность получило массовое убийство во вьетнамской деревне Милай, совершенное в 1968 году. За несколько часов американские солдаты убили 504 человека, среди которых были старики, женщины, дети и младенцы. Милай не был единственным случаем.

  • Монумент в Милай

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Памятник погибшим

    Там, где раньше располагался вход в деревню, сегодня стоит памятник. За монументом - призрачная деревня: дома были восстановлены, однако в них никто не живет. О погибших напоминают символичные отпечатки стоп, оставленные на дорогах.

  • Тран Тронг Дуйет

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    "Ханой Хилтон"

    Тран Тронг Дуйет был директором тюрьмы "Хоа Ло", которую американцы прозвали "Ханой Хилтон". На старой фотографии он обращается к заключенным. Ими были, прежде всего, интернированные пилоты армии США, попавшие в плен во время одной из регулярно проводимых бомбардировок Северного Вьетнама.

  • Джон Маккейн в бывшей тюрьме Ханой Хилтон

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    В прошлом узник - теперь сенатор

    Самым известным заключенным "Ханой Хилтона" является американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. Когда он приехал в бывшую тюрьму в 2009 году, его ожидал более теплый прием, чем во время первого "визита".

  • Пропагандистские плакаты в Сайгоне

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Легитимация авторитарного режима

    Вплоть до сегодняшних дней напоминание о войне служит основным инструментом легитимации авторитарно правящей Коммунистической партии Вьетнама. Старые пропагандистские плакаты, которые сейчас можно увидеть в Сайгоне, возрождают в памяти победу 1975 года. При этом никогда не упоминается, что война была также и гражданской.

  • Магазин для туристов в Сайгоне

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Пропаганда - модный товар

    Постеры из прошлого сегодня по-настоящему вошли в моду. Десятки магазинов в Ханое и Сайгоне специализируются на продаже таких товаров. Практически все покупатели - из стран Запада.

  • Кафе Cong Caphee в Ханое

    40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

    Коммунистическое кафе

    Около двух третей населения Вьетнама моложе 35 лет. Они знают о войне только из рассказов. Путешественники в стране быстро замечают, что в жизни ее обитателей вьетнамская война зачастую "присутствует" в гораздо меньшей степени, чем в случае туристов с Запада. Это использует бизнес. Кафе Cong Caphee ("коммунистическое кафе") в Ханое привлекает военным дизайном и псевдоаутентичным оформлением.

    Автор: Родион Эббингхаузен, Ольга Мищенко


Контекст

40 лет окончания войны во Вьетнаме: между памятью и бизнесом

30 апреля 1975 года армия Северного Вьетнама заняла дворец президента Южного Вьетнама. В это день закончилась вьетнамская война, длившаяся не одно десятилетие. (30.04.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Будущие главы ЦРУ и Пентагона критикуют Россию  

Эксклюзив Пентагона: кадры ракетного удара по Сирии  

Также по теме

USA Mark Esper soll neuer Verteidigunsminister werden

Трамп выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона 22.06.2019

Эспер должен сменить Патрика Шанахана, который был назначен и.о. министра обороны США 1 января 2019 года. Шанахан "хочет больше времени посвящать семье", мотивировал свое решение Трамп.

Münchener Sicherheitskonferenz - Ex-US-Verteidigungsminister William Cohen im Interview mit DW-Reporter Roman Goncharenko

Экс-министр обороны США: Не хочу обратно в эпоху ракет "Першинг" 16.02.2019

Уильям Коэн уверен, что Западу не следует оставлять попыток вернуть Россию за стол переговоров ради сохранения ДРСМД. В интервью DW он обосновал необходимость жестких мер для этого.

IS Kämpfer Archivbild 2013

Германия опасается создания глобальной подпольной сети ИГ 15.02.2019

Союзники в борьбе против ИГ полагают, что борьба с джихадистами в Сирии и Ираке еще не завершена. Они обеспокоены тем, что ИГ "меняет лицо", концентрируясь на формировании глобального подполья.

Реклама

Самые читаемые

Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать  

В российских магазинах упаковки продуктов становятся все меньше  

Будущий британский премьер Борис Джонсон: евроскептик, русофил, ловелас  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно