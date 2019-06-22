Сенат США утвердил Марка Эспера главой Пентагона

Сенат США во вторник, 23 июля, утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Таким образом была занята позиция, остававшаяся вакантной более 6 месяцев после ухода в отставку Джеймса Мэттиса в декабре 2018 года. Кандидатуру Эспера одобрили 90 сенаторов, 8 проголосовали против.

Эспер служил в армии, в частности, имеет награду за войну в Персидском заливе и много лет работал штатным лоббистом в компании Raytheon, занимающейся производством вооружения.

Предыдущий исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Патрик Шанахан ушел в отставку в конце июня, президент США объяснил ее тем, что и.о. главы Пентагона "хочет больше времени посвящать семье". Процедура утверждения кандидатуры Шанахана в Сенате так и не была инициирована.

Мэттис подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать с вашими", - говорилось в письме Мэттиса Трампу.

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