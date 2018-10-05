 Сенат США утвердил Бретта Кавано членом Верховного суда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2018

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Мир

Сенат США утвердил Бретта Кавано членом Верховного суда

Кандидатуру Бретта Кавано поддержали 50 сенаторов, против высказались 48. Во время заседания у Капитолия проходила акция протеста против его назначения в Верховный суд.

Бретт Кавано

Бретт Кавано

Сенат США в субботу, 6 октября, утвердил Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. За его кандидатуру высказались 50 сенаторов, против - 48. Во время голосования у здания Капитолия проходила акция протеста против назначения Кавано. Полиция задержала 164 человека. 

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Кавано в своем Twitter и заявил, что подпишет согласие на его назначение.

Контекст

Год назад Голливуд взорвался от секс-скандалов и появилось движение #MeToo. О том, почему для России это тоже важная дата, в специальном комментарии для DW пишет Ольга Бешлей. (05.10.2018)

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными. (04.10.2018)

Ранее несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных домогательствах и насилии в 1980-е годы. Одна из них - 51-летняя профессор психологии Кристин Блейзи Форд в деталях описала попытку Кавано изнасиловать ее на молодежной вечеринке летом 1982 года. Форд давала показания в Сенате. Кавано все обвинения отвергает, Трамп называет их политически мотивированными.

Известный своими консервативными взглядами Бретт Кавано займет место судьи Верхового суда Энтони Кеннеди, который объявил о своей отставке в июне этого года. Федеральные судьи в США назначаются по представлению президента пожизненно. Верховный суд США выносит решения по важнейшим правовым вопросам, так что выбор кандидата определяет политику страны на десятилетия вперед.

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    Автор: Никита Баталов


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