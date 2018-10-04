Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США единогласным решением принял резолюцию о признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "Благодарим сенат США и главных соавторов резолюции - сопредседателей "украинского кокуса" в Сенате Роберта Портмана и Ричарда Дурбина за это решение исторического значения", - заявило в четверг, 4 октября, посольство Украины в Вашингтоне.

В принятом накануне документе осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные властями СССР против украинского народа, а также высказываются глубочайшие соболезнования пережившим голодомор и их семьям. Кроме того, резолюция призывает распространять информацию о трагедии украинского народа с целью повышения осведомленности о ней в мире.

Украина - "важный стратегический партнер США"

Кроме того, принятый Сенатом документ указывает на "продолжающиеся усилия украинцев по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и полного уважения прав человека", а также на потенциал Украины "как важного стратегического партнера Соединенных Штатов в регионе".

Как отмечается в заявлении украинского диппредставительства, проект аналогичной резолюции был утвержден также комитетом по иностранных делам Палаты представителей США и будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.

По данным украинского Института демографии и социальных исследований НАН, потери Украины из-за массовой смертности в 1932-1934 годах в результате голодомора составили 3,9 млн человек, что соответствует 13% от численности населения Украины. По данным исследователей, всего в СССР в тот период от голода погибли 8,7 млн человек. Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине проходит день памяти жертв голодомора. В этот день в 2017 году президент Украины Петр Порошенко призвал Москву взять на себя ответственность за преступления властей СССР.

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