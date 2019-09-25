 Сенат США определил процедуру импичмента Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

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Мир

Сенат США определил процедуру импичмента Трампа

Согласно принятому плану, процедура импичмента может быть завершена уже к концу января. Ожидается, что демократам не удастся добиться отстранения Трампа от должности президента США.

Заседание Сената США

Заседание Сената США

Сенат США после 13-часовых дебатов в ночь на среду, 22 января, голосами республиканского большинства определил порядок процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Все попытки демократов добиться ряда изменений в процедуре потерпели неудачу.

Согласно установленным правилам, представители обвинения получат 24 часа в течение трех дней для обоснования обвинений в адрес Трампа по двум статьям: "о злоупотреблении властью" - в связи с его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах, Джо Байдена - и о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помещать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду запрошенных демократами документов.

Контекст

Белый дом предпринял попытку заморозить помощь Украине уже через полтора часа после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы хотят использовать новую информацию в суде по импичменту Трампа, сообщают СМИ. (23.12.2019)

Обсуждение импичмента Трампу прошло в юридическом комитете Палаты представителей. Там приглашенные юристы разобрали обвинения против Трампа и сочли их обоснованными. (05.12.2019)

Эндрю Пик стал третьим советником Дональда Трампа по России, уволенным в течение одного года. Двое предыдущих дали показания в Конгрессе в рамках импичмента. (19.01.2020)

После этого адвокаты Трампа тоже получат 24 часа в течение трех дней для представления своих аргументов. Вслед за этим сенаторы смогут задать вопросы обеим сторонам, на это им выделено 16 часов. Вопросы должны быть поданы в письменном виде и зачитаны судьей Верховного суда Джоном Робертсом.

Процедура импичмента завершится в начале февраля

На следующем этапе - на будущей неделе - будет решаться вопрос о вызове свидетелей и истребовании документов. Среди прочих в качестве свидетелей демократы хотят вызвать нынешнего главу аппарата Белого дома Мика Малвани и бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. У сторон обвинения и защиты будет по два часа, чтобы озвучить свои аргументы за или против. После этого сенат проголосует по этому вопросу. Ожидается, что демократам не удастся добиться положительного решения, поскольку им, чтобы получить необходимый 51 голос, необходимо привлечь на свою сторону как минимум четырех республиканцев.

После заключительных прений сенат будет голосовать отдельно по каждому пункту обвинения. Для отстранения Трампа от должности президента необходимо одобрение пунктов обвинения двумя третями голосов.

Процедура импичмента, согласно принятому плану, может быть завершена уже к концу будущей недели, перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Поскольку у республиканцев в сенате большинство, ожидается, что с Трампа будут сняты обвинения.

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