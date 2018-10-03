Сенат США одобрил создание нового агентства помощи развивающимся странам

В США одобрено создание нового агентства помощи развивающимся странам. Соответствующий закон Сенат принял большинством голосов в среду, 3 октября. Дальше закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Бюджет нового агентства по международному развитию составит 60 млрд долларов. Эти средства будут выделяться на проекты в развивающихся странах в таких областях как энергетика, строительство портовой инфраструктуры и водоснабжение.

В отличие от прежней практики, США намерены выступать в качестве владельца доли в проектах, а не просто выделять финансирование. Тем самым американская сторона хочет ограничить влияние Китая, который получает право участия в принятии решений в обмен на финансовую поддержку инфраструктурных проектов во многих африканских государствах.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая инвестировать в страны Африки 60 млрд долларов, не менее 10 из которых будут выделены в ближайшие 3 года. Речь идет о межправительственной помощи, инвестициях, капиталовложениях и кредитах. Кроме того, в Африку будут направлены 500 высококвалифицированных китайских специалистов в сфере сельского хозяйства для развития агросектора.

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