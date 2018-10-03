 Сенат США одобрил создание нового агентства помощи развивающимся странам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.10.2018

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Мир

Сенат США одобрил создание нового агентства помощи развивающимся странам

Новое агентство будет выделять средства на развитие инфраструктуры и энергетику. США намерены выступать владельцем доли в поддерживаемых проектах.

Капитолий в Вашингтоне

В США одобрено создание нового агентства помощи развивающимся странам. Соответствующий закон Сенат принял большинством голосов в среду, 3 октября. Дальше закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Контекст

Американское наступление на китайскую экономику продолжается. США ввели новые пошлины на товары из КНР, Пекин ответил зеркальными мерами, беспокойство на рынках растет. (23.08.2018)

Для одних африканских стран падение цен на нефть означает нехватку бюджетных средств, растущую инфляцию и дефицит продовольствия, для других - существенную экономию. (03.03.2016)

Бюджет нового агентства по международному развитию составит 60 млрд долларов. Эти средства будут выделяться на проекты в развивающихся странах в таких областях как энергетика, строительство портовой инфраструктуры и водоснабжение.

В отличие от прежней практики, США намерены выступать в качестве владельца доли в проектах, а не просто выделять финансирование. Тем самым американская сторона хочет ограничить влияние Китая, который получает право участия в принятии решений в обмен на финансовую поддержку инфраструктурных проектов во многих африканских государствах.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая инвестировать в страны Африки 60 млрд долларов, не менее 10 из которых будут выделены в ближайшие 3 года. Речь идет о межправительственной помощи, инвестициях, капиталовложениях и кредитах. Кроме того, в Африку будут направлены 500 высококвалифицированных китайских специалистов в сфере сельского хозяйства для развития агросектора.

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

Фотограф из ЮАР Питер Хьюго портретирует людей различных социальных слоев. Его портреты чрезвычайно правдивы, хотя в некоторых из них и есть элемент гротеска. (28.02.2017)  

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